АвтоВАЗ бьёт по цене: SKM М7 уже в продаже за 2 863 000 рублей + скидка 100 000

18 мая 2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.
Российский рынок коммерческих автомобилей в 2026 году переживает заметные перемены: АвтоВАЗ официально вывел на рынок новую модель SKM М7, которая сразу вызвала интерес у предпринимателей и автолюбителей. Причина проста - компания впервые за долгое время предложила не просто очередную модификацию, а полностью новую платформу, рассчитанную на бизнес-задачи. Как отмечают специалисты, именно сейчас, когда многие зарубежные бренды ушли, а спрос на коммерческий транспорт растет, появление SKM М7 может стать переломным моментом для всего сегмента.
Фургоны SKM М7 уже поступили в дилерские центры Lada Business. Модель доступна в двух вариантах: «Практик» - для перевозки грузов, и «Комфорт» - для пассажирских задач. Стартовая цена - от 2 863 000 рублей, а в мае действует дополнительная скидка 100 000 рублей при покупке по программе Lada Лизинг. Такой подход позволяет АвтоВАЗу сразу сделать ставку на корпоративных клиентов, которым важны не только цена, но и гибкие условия приобретения.
Эксперты уверены: у АвтоВАЗа есть серьезное преимущество - разветвленная сеть дилеров и сервисных центров по всей стране. Это значит, что даже в тех регионах, где конкуренты вроде Sollers не представлены, SKM М7 может быстро занять свободную нишу. Концерн делает ставку не на частных покупателей, а именно на бизнес, предлагая выгодные условия аренды и лизинга. Такой расчет может сыграть ключевую роль, ведь корпоративные клиенты часто ищут не просто машину, а комплексное решение для своего бизнеса.
Интересно, что новая модель построена на заднеприводной платформе, ранее недоступной для АвтоВАЗа. Это открывает перед компанией новые возможности: теперь можно создавать не только стандартные фургоны, но и целую линейку специализированной техники - от коммунальных машин до кемперов. В будущем в семействе SKM М7 вполне реально появление новых моторов и трансмиссий, что позволит расширить ассортимент и предложить рынку больше вариантов для разных задач.
Стоит отметить, что в последние годы интерес к коммерческим автомобилям в России только растет. Туристический бизнес, сервисы аренды и каршеринга, а также малый бизнес все чаще нуждаются в современных и доступных решениях. SKM М7 может стать именно тем продуктом, который закроет этот спрос. Как показывает опыт других производителей, например, Sollers, широкий выбор модификаций на одной платформе позволяет быстро реагировать на запросы рынка. Подробнее о том, как конкуренты осваивают бизнес-сегмент, можно узнать в материале о премиальном минивэне для корпоративных перевозок на примере нового Sollers SP7.
АвтоВАЗ, по мнению экспертов, не просто расширяет линейку, а меняет стратегию: теперь ставка делается на агрессивное продвижение в сегменте коммерческого транспорта. Это подтверждает и запуск нового бренда SKM, под которым будут выходить не только SKM М7, но и другие модели для бизнеса. В условиях, когда конкуренция среди российских производителей усиливается, а спрос на LCV (легкие коммерческие автомобили) стабильно растет, такой шаг выглядит логичным и своевременным.
В целом, появление SKM М7 может стать началом новой эры для АвтоВАЗа на рынке коммерческих автомобилей. Компания делает ставку на гибкость, широкий выбор и доступность, что особенно важно для российских предпринимателей в условиях меняющейся экономики. Как считают специалисты, именно такие решения способны изменить расстановку сил в отрасли и дать новый импульс развитию отечественного автопрома.
