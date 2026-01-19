Ставка на китайскую платформу — риск или шанс для российского рынка?

АвтоВАЗ запускает SKM: почему новые фургоны и минивэны могут не выстрелить

АвтоВАЗ готовит к старту линейку SKM - фургоны и минивэны, вдохновленные прошлым. Но смогут ли они выдержать конкуренцию и оправдать ожидания бизнеса? Вопросы к качеству и цене остаются открытыми. Рынок ждет перемен, но не все так однозначно.

В 2026 году АвтоВАЗ официально выходит на рынок с новым брендом SKM, согласно которому предполагается выпуск коммерческих автомобилей - фургонов и минивэнов. Эти машины позиционируются как современные наследники, некогда популярной «Надежды», но теперь с акцентом на средний бизнес. Производство стартует на отдельной опытно-промышленной линии, что уже ставит вопросы по стабильности и качеству сборки.

SКМ – это не просто новое имя на российском рынке. За этим брендом скрывается адаптированная версия системы SRM Jinhaishi, которая, в свою очередь, является модернизацией Jinbei Haise X30L. Габариты впечатляют: почти пять метров в высоту, задний привод, рессорная подвеска и двухлитровый атмосферный мотор на 150 лошадиных сил. Варианты исполнения — пассажирский минивэн и грузовой фургон, оба на одной платформе. В перспективе - расширение выпуска бортовых грузовиков и шасси для спецнадстроек.

Однако за красивой презентацией скрывается целый ряд рисков. Во-первых, опытно-промышленное производство не может обеспечить того же уровня качества, что и основной конвейер. Китайский прототип, на базе которого строится SKM, уже вызывает вопросы у специалистов по надежности. Во-вторых, ценовая политика остается загадкой. Если новые фургоны окажутся слишком дорогими, повторится история с Ларгусом, который после подорожания быстро растерял покупателей.

Еще один важный момент – готов ли рынок к таким переменам? Малый и средний бизнес сейчас не в лучшей форме, а конкуренция среди коммерческих автомобилей только сохраняется. Соллерс, «Газель», «Соболь» - все эти игроки давно заняли свои ниши, и пробиться между ними будет сложно. К тому же российские предприниматели не забыли, как быстро ушла с рынка «Надежда», не выдержав испытания эксплуатацией.

АвтоВАЗ делает ставку на локализацию: автомобили будут дорабатываться в соответствии с российскими стандартами, под собственным логотипом и, возможно, некоторыми техническими улучшениями. Если сборка будет страдать от недочетов, доверие к SKM может быть подорвано еще до того, как бренд сумеет закрепиться на рынке.

Ценовой фактор – ключевой для успеха. После того как Ларгус стал отставать конкурентов из-за роста цен, спрос на коммерческие автомобили в этом сегменте заметно снизился. SKM должна предлагать не только современный дизайн и функциональность, но и адекватную стоимость. В противном случае даже самые амбициозные планы останутся на бумаге.

В целом, запуск SКМ - это смелый шаг для АвтоВАЗа, который может либо открыть новую страницу в истории российского автопрома, либо вспомнить печальный опыт прошлых лет. Пока завод делает установку на китайскую платформу и осуществляет экспериментальное производство, остается только наблюдать, как отреагирует рынок и готовы ли предприниматели к новому бренду.