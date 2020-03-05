5 марта 2020, 12:04
АвтоВАЗ запустил производство стильного хэтчбека Xray Сross Instinct
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Фото: АвтоВАЗ
Пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила о начале серийной сборки вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross в топовом исполнении Instinct. Автомобиль отличается стильными черными акцентами, а в список оснащения входит медиасистема «Яндекс.Авто».
Фото: АвтоВАЗ
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Список оснащения пополнился мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, расположенным над блоком управления климатической установкой. Покупателям Xray Сross Instinct будут доступны такие популярные и полезные сервисы, как «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Браузер». Система «Яндекс.Авто» запоминает наиболее часто посещаемые адреса и знает о музыкальных предпочтениях водителя.
Управлять медиакомплексом удобно с помощью голосовой «ассистентки» Алисы. Водитель может вести автомобиль, не отвлекаясь от дороги, что делает вождение еще более безопасным. Плюс ко всему, хэтчбеки Xray Сross Instinct оснащены камерой заднего вида, изображение с которой выводится на экран медиасистемы. Автомобиль должен стать самой дорогой версией хэтчбека. Цены объявят ближе к началу продаж. В стоимость включат 6 месяцев интернета и «Яндекс.Музыки», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс». Сейчас самый дорогой Lada Xray Сross Instinct в комплектации Luxe Prestige стоит от 979 900 рублей. Скоро узнаем, удастся ли АвтоВАЗу удержать цену в пределах 1 млн рублей.
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