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5 марта 2020, 12:04

АвтоВАЗ запустил производство стильного хэтчбека Xray Сross Instinct

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Фото: АвтоВАЗ
Пресс-служба АвтоВАЗа официально сообщила о начале серийной сборки вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross в топовом исполнении Instinct. Автомобиль отличается стильными черными акцентами, а в список оснащения входит медиасистема «Яндекс.Авто».
АвтоВАЗ запустил производство стильного хэтчбека Xray Сross Instinct

Фото: АвтоВАЗ

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«АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийной сборке LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации Instinct в прошлом ...
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Хэтчбеки Lada Xray Cross в версии Instinct можно будет опознать по контрастным акцентам в дизайне. Автомобили получили черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черные колесные диски с алмазной шлифовкой. В салоне появились черные глянцевые дверные ручки, сидения с новой обивкой и шильдики с названием специальной версии.

Список оснащения пополнился мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, расположенным над блоком управления климатической установкой. Покупателям Xray Сross Instinct будут доступны такие популярные и полезные сервисы, как «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Браузер». Система «Яндекс.Авто» запоминает наиболее часто посещаемые адреса и знает о музыкальных предпочтениях водителя. 

Управлять медиакомплексом удобно с помощью голосовой «ассистентки» Алисы. Водитель может вести автомобиль, не отвлекаясь от дороги, что делает вождение еще более безопасным. Плюс ко всему, хэтчбеки Xray Сross Instinct оснащены камерой заднего вида, изображение с которой выводится на экран медиасистемы. Автомобиль должен стать самой дорогой версией хэтчбека. Цены объявят ближе к началу продаж. В стоимость включат 6 месяцев интернета и «Яндекс.Музыки», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс». Сейчас самый дорогой Lada Xray Сross Instinct в комплектации Luxe Prestige стоит от 979 900 рублей. Скоро узнаем, удастся ли АвтоВАЗу удержать цену в пределах 1 млн рублей.

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Отзывы по теме
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Глеб
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
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АвтоВАЗ запустил производство стильного хэтчбека Xray Сross Instinct
{{material_129181}}Хэтчбеки Lada Xray Cross в версии Instinct можно будет опознать по контрастным акцентам в дизайне. Автомобили получили черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и черные колесные диски с алмазной шлифовкой. В салоне появились черные глянцевые дверные ручки, сидения с новой обивкой и шильдики с названием специальной версии.Список оснащения пополнился мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, расположенным над блоком управления климатической установкой. Покупателям Xray Сross Instinct будут доступны такие популярные и полезные сервисы, как «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Браузер». Система «Яндекс.Авто» запоминает наиболее часто посещаемые адреса и знает о музыкальных предпочтениях водителя. Управлять медиакомплексом удобно с помощью голосовой «ассистентки» Алисы. Водитель может вести автомобиль, не отвлекаясь от дороги, что делает вождение еще более безопасным. Плюс ко всему, хэтчбеки Xray Сross Instinct оснащены камерой заднего вида, изображение с которой выводится на экран медиасистемы. Автомобиль должен стать самой дорогой версией хэтчбека. Цены объявят ближе к началу продаж. В стоимость включат 6 месяцев интернета и «Яндекс.Музыки», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс». Сейчас самый дорогой Lada Xray Сross Instinct в комплектации Luxe Prestige стоит от 979 900 рублей. Скоро узнаем, удастся ли АвтоВАЗу удержать цену в пределах 1 млн рублей.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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