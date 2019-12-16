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16 декабря 2019, 15:44

АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4

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Фото: АвтоВАЗ
Волжский автозавод официально объявил о начале серийной сборки модернизированного внедорожника Lada 4x4. Изменения затронули преимущественно интерьер автомобиля. Салон стал более современным и комфортным.
АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4

Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
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Изменения в салоне уже давно не секрет. Шпионские фотографии первых предсерийных автомобилей неоднократно утекали в Сеть. Прежде всего, бросается в глаза модернизированный блок управления климатической установкой с тремя вращающимися «шайбами». Заслонки отопителя и рециркуляции обзавелись электроприводом. 

Новая приборная панель отличается более комфортной белой подсветкой и экраном бортового компьютера с расширенным функционалом. «Бардачок» стал вместительнее. На центральной консоли появились две 12-вольтовых розетки. Подстаканники «переехали» правее от рычагов раздаточной коробки, а рядом с рычагом КПП появилась ниша для мелких предметов. 

В салоне установили новые эргономичные сидения с выраженной боковой поддержкой. В трехдверных модификациях модернизировали механизм складывания передних кресел, а у дивана второго ряда появились два подголовника. В отделке используются новые более качественные материалы. На потолке смонтировали плафон светильника с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Внедорожнику улучшили вибро- и шумоизоляцию: установили новые опоры двигателя и новые изоляционные панели в кузове. Версия Lada 4x4 Urban получила новый передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Дату начала продаж, комплектации и цены пообещали назвать позже.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
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АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
{{material_128374}}Изменения в салоне уже давно не секрет. Шпионские фотографии первых предсерийных автомобилей неоднократно утекали в Сеть. Прежде всего, бросается в глаза модернизированный блок управления климатической установкой с тремя вращающимися «шайбами». Заслонки отопителя и рециркуляции обзавелись электроприводом. Новая приборная панель отличается более комфортной белой подсветкой и экраном бортового компьютера с расширенным функционалом. «Бардачок» стал вместительнее. На центральной консоли появились две 12-вольтовых розетки. Подстаканники «переехали» правее от рычагов раздаточной коробки, а рядом с рычагом КПП появилась ниша для мелких предметов. В салоне установили новые эргономичные сидения с выраженной боковой поддержкой. В трехдверных модификациях модернизировали механизм складывания передних кресел, а у дивана второго ряда появились два подголовника. В отделке используются новые более качественные материалы. На потолке смонтировали плафон светильника с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Внедорожнику улучшили вибро- и шумоизоляцию: установили новые опоры двигателя и новые изоляционные панели в кузове. Версия Lada 4x4 Urban получила новый передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Дату начала продаж, комплектации и цены пообещали назвать позже.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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