16 декабря 2019, 15:44
АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленной Lada 4x4
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Фото: АвтоВАЗ
Волжский автозавод официально объявил о начале серийной сборки модернизированного внедорожника Lada 4x4. Изменения затронули преимущественно интерьер автомобиля. Салон стал более современным и комфортным.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Новая приборная панель отличается более комфортной белой подсветкой и экраном бортового компьютера с расширенным функционалом. «Бардачок» стал вместительнее. На центральной консоли появились две 12-вольтовых розетки. Подстаканники «переехали» правее от рычагов раздаточной коробки, а рядом с рычагом КПП появилась ниша для мелких предметов.
В салоне установили новые эргономичные сидения с выраженной боковой поддержкой. В трехдверных модификациях модернизировали механизм складывания передних кресел, а у дивана второго ряда появились два подголовника. В отделке используются новые более качественные материалы. На потолке смонтировали плафон светильника с интегрированным блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Внедорожнику улучшили вибро- и шумоизоляцию: установили новые опоры двигателя и новые изоляционные панели в кузове. Версия Lada 4x4 Urban получила новый передний бампер с интегрированными противотуманными фарами. Дату начала продаж, комплектации и цены пообещали назвать позже.
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