АвтоВАЗ выбрал новые имена для машин и подал заявки на регистрацию

25 июня 2026, 13:29
АвтоВАЗ зарегистрировал новые названия для Lada: Onegin, Bagira и другие
АвтоВАЗ зарегистрировал новые названия для Lada: Onegin, Bagira и другие
АвтоВАЗ неожиданно подал сразу семь заявок на новые товарные знаки для будущих моделей Lada. В списке - необычные имена, которые могут появиться на российских дорогах уже в ближайшие годы. Почему это важно для рынка и что стоит за этим шагом - разбираемся подробно.
Российских автолюбителей ждет возможное обновление модельного ряда Lada: АвтоВАЗ официально подал в Роспатент сразу семь заявок на регистрацию новых товарных знаков. В перечне фигурируют такие названия, как Onegin, Bagira, Poema, Elegia, Tezis, Tenor и Arteus. Этот шаг может стать началом новой волны интереса к отечественным автомобилям, ведь свежие имена способны привлечь внимание покупателей и выделить продукцию на фоне конкурентов.
Документы на регистрацию были направлены в Роспатент 22 июня 2026 года, а уже 24 июня информация появилась в открытой базе ведомства. Все заявки поданы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, что подразумевает использование этих названий для автомобилей, а также для запасных частей и аксессуаров. Таким образом, если заявки будут одобрены, АвтоВАЗ получит юридическую защиту на эти имена и сможет использовать их для новых моделей Lada.
Стоит отметить, что регистрация товарных знаков не гарантирует их появление на серийных автомобилях. Как правило, компании страхуют себя заранее, чтобы не допустить использования привлекательных названий конкурентами. Это стандартная практика на автомобильном рынке, позволяющая производителям сохранять гибкость в выборе имен для будущих моделей. Ранее АвтоВАЗ уже подавал заявку на регистрацию товарного знака для Lada Azimut, что подтверждает стратегию компании по расширению портфеля брендов.
Интересно, что подобные шаги автопроизводителей часто становятся поводом для обсуждения среди экспертов и покупателей. Например, в материале о том, какие моторы и коробки передач у Kia Sportage служат дольше, эксперты делились советами по выбору надежных автомобилей. В случае с АвтоВАЗом, новые имена могут стать не только маркетинговым ходом, но и отражением стремления компании к обновлению имиджа и расширению ассортимента.
Для справки: регистрация товарного знака - это юридическая процедура, которая позволяет закрепить за компанией исключительное право на использование определенного названия или логотипа. В автомобильной индустрии это особенно важно, поскольку уникальное имя модели может стать ключевым элементом узнаваемости и конкурентоспособности. Судя по имеющимся данным, АвтоВАЗ продолжает активно работать над развитием бренда Lada, что может указывать на подготовку к запуску новых моделей или специальных серий. Однако окончательное решение о том, какие из зарегистрированных названий появятся на реальных автомобилях, будет принято позже, после завершения всех юридических процедур и анализа рыночной ситуации.
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