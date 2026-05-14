Lada Azimut и обновлённая Niva: какие модели получат выгоду от 530 миллионов инвестиций

14 мая 2026, 10:15
АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut
АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut
АвтоВАЗ после майского отпуска удивил масштабом обновлений: на заводе появились новые линии, а запуск Lada Azimut стал главным событием. Более 530 млн рублей вложено в модернизацию, которая уже влияет на производство. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей май 2026 года стал знаковым: АвтоВАЗ не просто вернулся к работе после корпоративного отпуска, а провел масштабную модернизацию, которая напрямую скажется на качестве и ассортименте отечественных автомобилей. В условиях, когда рынок новых машин переживает непростые времена, такие перемены на крупнейшем автозаводе страны вызывают особый интерес.
В период с 1 по 13 мая на предприятии был объявлен оплачиваемый отпуск для сотрудников, а в это время специалисты занимались установкой современного оборудования. Главная цель - подготовить производство к выпуску нового кроссовера Lada Azimut, который уже стал предметом обсуждения среди экспертов и покупателей. Помимо этого, серьезные изменения коснулись и линий, где собирают автомобили семейства Lada Niva: здесь обновили ключевые участки, провели техническое обслуживание и ремонт, а также внедрили новые технологические решения.
Объем выполненных работ впечатляет: более 15 тысяч задач, что эквивалентно 110 тысячам человеко-дней. На эти цели АвтоВАЗ направил свыше 530 миллионов рублей инвестиций. Среди наиболее заметных новшеств - запуск нового обрабатывающего оборудования в моторном цехе, где теперь будут собирать двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра с мощностью свыше 120 и 130 л.с. соответственно. Также модернизированы комплексы окраски, сварки и сборки, что должно повысить эффективность и качество выпускаемых машин.
По данным завода, на сегодняшний день завершено более 96% всех запланированных мероприятий, а окончательное завершение работ ожидается к 18 мая. При этом производственный план не пострадает - выпуск автомобилей продолжается в штатном режиме. Эксперты отмечают, что такие вложения и темпы обновления редко встречаются на российских предприятиях, особенно в условиях текущей экономической ситуации.
Интересно, что модернизация АвтоВАЗа совпала с трендом на обновление модельных линеек у других автопроизводителей. Например, недавно стало известно о серьезных изменениях в линейке Jeep, где акцент сместился на комфорт и семейные ценности - подробнее об этом можно узнать в материале о новом подходе к созданию Jeep Cherokee 2026. Это подтверждает: российский рынок становится все более динамичным, а конкуренция между брендами усиливается.
В целом, майская модернизация на АвтоВАЗе - не просто техническое обновление, а важный шаг к повышению конкурентоспособности отечественных автомобилей. Покупатели уже в ближайшее время смогут оценить изменения на практике, а запуск Lada Azimut обещает стать одним из главных событий года для российского автопрома.
Похожие материалы Лада
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее
-
14.05.2026, 10:46
7 двигателей 2026 года, которые сохраняют ресурс после 300 тысяч км
В 2026 году надежность двигателей вышла на новый уровень. Инженеры удивляют инновациями. Гибриды и электромоторы конкурируют с классикой. Узнайте, какие агрегаты не подведут.Читать далее
-
14.05.2026, 10:18
Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы
Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.Читать далее
-
14.05.2026, 10:04
KGM Torres: как изменились цены, скидки и условия покупки в 2026 году
Корейский кроссовер KGM Torres снова обсуждают: дилеры снизили цены, но добавили обязательные «допы», а рассрочка доступна не всем. Почему интерес к модели растет, какие подводные камни ждут покупателей и что будет с ценами после возможной локализации - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.05.2026, 09:52
Jeep Avenger 2027: новые моторы, юбилейная версия и свежий дизайн
Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.Читать далее
-
14.05.2026, 09:41
В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Обновленный Haval F7 уже готовится к выходу на российский рынок, и эксперты назвали его главных соперников. Почему именно эти модели оказались в центре внимания, какие комплектации будут самыми востребованными и что изменится для покупателей - разбираемся, что ждет рынок SUV в ближайшие годы.Читать далее
-
14.05.2026, 09:29
Seres внедряет уникальную систему аварийного отсоединения батареи в электромобилях
Компания Seres Automotive удивила рынки: инженеры разработали механизм, который сам отсоединяет тяговую батарею электромобиля при серьезном ДТП. Это решение может изменить подход к безопасности на дорогах. Почему это важно для владельцев электрокаров и какие вопросы остались без ответа - разбираемся, что стоит за патентом.Читать далее
-
14.05.2026, 09:01
Вода в салоне, износ подшипников и скрытые риски: что ломается в подержанных авто из Европы и Японии
Мало кто задумывается, что даже самые надежные немецкие и японские автомобили с пробегом могут преподнести неприятные сюрпризы. Эксперты раскрыли, какие скрытые поломки чаще всего встречаются у таких машин и почему их устранение может обойтись в круглую сумму. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогостоящий ремонт - объясняем, почему важно знать эти нюансы именно сейчас.Читать далее
-
14.05.2026, 08:46
Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые важны каждому водителю
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие перемены действительно заметны, а что осталось прежним? Почему этот рестайлинг обсуждают все, кто выбирает бюджетный автомобиль в 2026 году.Читать далее
-
14.05.2026, 08:21
Компактный автодом на базе Lada Granta FL: новые стандарты мобильности и комфорта
В Москве стартовали продажи компактного автодома на базе Lada Granta FL, который может изменить представление о путешествиях по России. Новинка сочетает в себе функциональность, эргономику и доступную цену, что особенно актуально на фоне роста интереса к внутреннему туризму и самостоятельным поездкам. Эксперты отмечают, что проект способен задать новые стандарты в сегменте бюджетных домов на колесах.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее
-
14.05.2026, 10:46
7 двигателей 2026 года, которые сохраняют ресурс после 300 тысяч км
В 2026 году надежность двигателей вышла на новый уровень. Инженеры удивляют инновациями. Гибриды и электромоторы конкурируют с классикой. Узнайте, какие агрегаты не подведут.Читать далее
-
14.05.2026, 10:18
Mazda3 обновят в 2027 году: минимальные изменения и новые опции для Европы
Mazda3 спустя восемь лет после выхода получит обновление, которое заметят только самые внимательные. Почему производитель не стал менять техническую часть, какие новые функции появятся и что это значит для рынка - разбираемся, что ждет популярную модель в 2027 году. Мало кто знает, но спрос на Mazda в России резко вырос.Читать далее
-
14.05.2026, 10:04
KGM Torres: как изменились цены, скидки и условия покупки в 2026 году
Корейский кроссовер KGM Torres снова обсуждают: дилеры снизили цены, но добавили обязательные «допы», а рассрочка доступна не всем. Почему интерес к модели растет, какие подводные камни ждут покупателей и что будет с ценами после возможной локализации - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.05.2026, 09:52
Jeep Avenger 2027: новые моторы, юбилейная версия и свежий дизайн
Jeep представил обновленный Avenger, который теперь доступен с новыми двигателями, улучшенным интерьером и эксклюзивной юбилейной версией. Модель уже можно заказать, а поставки стартуют в конце года. Почему эти перемены могут повлиять на выбор россиян - разбираемся подробно.Читать далее
-
14.05.2026, 09:41
В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Обновленный Haval F7 уже готовится к выходу на российский рынок, и эксперты назвали его главных соперников. Почему именно эти модели оказались в центре внимания, какие комплектации будут самыми востребованными и что изменится для покупателей - разбираемся, что ждет рынок SUV в ближайшие годы.Читать далее
-
14.05.2026, 09:29
Seres внедряет уникальную систему аварийного отсоединения батареи в электромобилях
Компания Seres Automotive удивила рынки: инженеры разработали механизм, который сам отсоединяет тяговую батарею электромобиля при серьезном ДТП. Это решение может изменить подход к безопасности на дорогах. Почему это важно для владельцев электрокаров и какие вопросы остались без ответа - разбираемся, что стоит за патентом.Читать далее
-
14.05.2026, 09:01
Вода в салоне, износ подшипников и скрытые риски: что ломается в подержанных авто из Европы и Японии
Мало кто задумывается, что даже самые надежные немецкие и японские автомобили с пробегом могут преподнести неприятные сюрпризы. Эксперты раскрыли, какие скрытые поломки чаще всего встречаются у таких машин и почему их устранение может обойтись в круглую сумму. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогостоящий ремонт - объясняем, почему важно знать эти нюансы именно сейчас.Читать далее
-
14.05.2026, 08:46
Что изменилось в Lada Granta после рестайлинга: детали, которые важны каждому водителю
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta по деталям и сравнили ее с предыдущей версией. Какие перемены действительно заметны, а что осталось прежним? Почему этот рестайлинг обсуждают все, кто выбирает бюджетный автомобиль в 2026 году.Читать далее
-
14.05.2026, 08:21
Компактный автодом на базе Lada Granta FL: новые стандарты мобильности и комфорта
В Москве стартовали продажи компактного автодома на базе Lada Granta FL, который может изменить представление о путешествиях по России. Новинка сочетает в себе функциональность, эргономику и доступную цену, что особенно актуально на фоне роста интереса к внутреннему туризму и самостоятельным поездкам. Эксперты отмечают, что проект способен задать новые стандарты в сегменте бюджетных домов на колесах.Читать далее