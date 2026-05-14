Lada Azimut и обновлённая Niva: какие модели получат выгоду от 530 миллионов инвестиций

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 10:15

АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut

АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut

Lada Azimut и обновлённая Niva: какие модели получат выгоду от 530 миллионов инвестиций

АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut

АвтоВАЗ после майского отпуска удивил масштабом обновлений: на заводе появились новые линии, а запуск Lada Azimut стал главным событием. Более 530 млн рублей вложено в модернизацию, которая уже влияет на производство. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

АвтоВАЗ после майского отпуска удивил масштабом обновлений: на заводе появились новые линии, а запуск Lada Azimut стал главным событием. Более 530 млн рублей вложено в модернизацию, которая уже влияет на производство. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей май 2026 года стал знаковым: АвтоВАЗ не просто вернулся к работе после корпоративного отпуска, а провел масштабную модернизацию, которая напрямую скажется на качестве и ассортименте отечественных автомобилей. В условиях, когда рынок новых машин переживает непростые времена, такие перемены на крупнейшем автозаводе страны вызывают особый интерес.

В период с 1 по 13 мая на предприятии был объявлен оплачиваемый отпуск для сотрудников, а в это время специалисты занимались установкой современного оборудования. Главная цель - подготовить производство к выпуску нового кроссовера Lada Azimut, который уже стал предметом обсуждения среди экспертов и покупателей. Помимо этого, серьезные изменения коснулись и линий, где собирают автомобили семейства Lada Niva: здесь обновили ключевые участки, провели техническое обслуживание и ремонт, а также внедрили новые технологические решения.

Объем выполненных работ впечатляет: более 15 тысяч задач, что эквивалентно 110 тысячам человеко-дней. На эти цели АвтоВАЗ направил свыше 530 миллионов рублей инвестиций. Среди наиболее заметных новшеств - запуск нового обрабатывающего оборудования в моторном цехе, где теперь будут собирать двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра с мощностью свыше 120 и 130 л.с. соответственно. Также модернизированы комплексы окраски, сварки и сборки, что должно повысить эффективность и качество выпускаемых машин.

По данным завода, на сегодняшний день завершено более 96% всех запланированных мероприятий, а окончательное завершение работ ожидается к 18 мая. При этом производственный план не пострадает - выпуск автомобилей продолжается в штатном режиме. Эксперты отмечают, что такие вложения и темпы обновления редко встречаются на российских предприятиях, особенно в условиях текущей экономической ситуации.

Интересно, что модернизация АвтоВАЗа совпала с трендом на обновление модельных линеек у других автопроизводителей. Например, недавно стало известно о серьезных изменениях в линейке Jeep, где акцент сместился на комфорт и семейные ценности - подробнее об этом можно узнать в материале о новом подходе к созданию Jeep Cherokee 2026. Это подтверждает: российский рынок становится все более динамичным, а конкуренция между брендами усиливается.

В целом, майская модернизация на АвтоВАЗе - не просто техническое обновление, а важный шаг к повышению конкурентоспособности отечественных автомобилей. Покупатели уже в ближайшее время смогут оценить изменения на практике, а запуск Lada Azimut обещает стать одним из главных событий года для российского автопрома.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Ульяновск Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться