Lada Azimut и обновлённая Niva: какие модели получат выгоду от 530 миллионов инвестиций

АвтоВАЗ завершил майскую модернизацию: новые линии и запуск Lada Azimut

АвтоВАЗ после майского отпуска удивил масштабом обновлений: на заводе появились новые линии, а запуск Lada Azimut стал главным событием. Более 530 млн рублей вложено в модернизацию, которая уже влияет на производство. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

АвтоВАЗ после майского отпуска удивил масштабом обновлений: на заводе появились новые линии, а запуск Lada Azimut стал главным событием. Более 530 млн рублей вложено в модернизацию, которая уже влияет на производство. Какие перемены ждут покупателей и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей май 2026 года стал знаковым: АвтоВАЗ не просто вернулся к работе после корпоративного отпуска, а провел масштабную модернизацию, которая напрямую скажется на качестве и ассортименте отечественных автомобилей. В условиях, когда рынок новых машин переживает непростые времена, такие перемены на крупнейшем автозаводе страны вызывают особый интерес.

В период с 1 по 13 мая на предприятии был объявлен оплачиваемый отпуск для сотрудников, а в это время специалисты занимались установкой современного оборудования. Главная цель - подготовить производство к выпуску нового кроссовера Lada Azimut, который уже стал предметом обсуждения среди экспертов и покупателей. Помимо этого, серьезные изменения коснулись и линий, где собирают автомобили семейства Lada Niva: здесь обновили ключевые участки, провели техническое обслуживание и ремонт, а также внедрили новые технологические решения.

Объем выполненных работ впечатляет: более 15 тысяч задач, что эквивалентно 110 тысячам человеко-дней. На эти цели АвтоВАЗ направил свыше 530 миллионов рублей инвестиций. Среди наиболее заметных новшеств - запуск нового обрабатывающего оборудования в моторном цехе, где теперь будут собирать двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра с мощностью свыше 120 и 130 л.с. соответственно. Также модернизированы комплексы окраски, сварки и сборки, что должно повысить эффективность и качество выпускаемых машин.

По данным завода, на сегодняшний день завершено более 96% всех запланированных мероприятий, а окончательное завершение работ ожидается к 18 мая. При этом производственный план не пострадает - выпуск автомобилей продолжается в штатном режиме. Эксперты отмечают, что такие вложения и темпы обновления редко встречаются на российских предприятиях, особенно в условиях текущей экономической ситуации.

Интересно, что модернизация АвтоВАЗа совпала с трендом на обновление модельных линеек у других автопроизводителей. Например, недавно стало известно о серьезных изменениях в линейке Jeep, где акцент сместился на комфорт и семейные ценности - подробнее об этом можно узнать в материале о новом подходе к созданию Jeep Cherokee 2026. Это подтверждает: российский рынок становится все более динамичным, а конкуренция между брендами усиливается.

В целом, майская модернизация на АвтоВАЗе - не просто техническое обновление, а важный шаг к повышению конкурентоспособности отечественных автомобилей. Покупатели уже в ближайшее время смогут оценить изменения на практике, а запуск Lada Azimut обещает стать одним из главных событий года для российского автопрома.