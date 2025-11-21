LADA Azimut готовится к дебюту: массовое производство не за горами, но есть нюансы

21 ноября 2025, 13:39
АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации
АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации
АвтоВАЗ выпустил первую сотню тестовых кроссоверов LADA Azimut. Сертификация уже стартовала. Серийный выпуск и старт продаж намечены на 2026 год. Что еще скрывает новый проект? Подробности внутри.
На АвтоВАЗе завершили сборку примерно сотни экземпляров нового кроссовера LADA Azimut, которые предназначены для прохождения всех необходимых сертификационных процедур. Как сообщает Автостат, эти автомобили были собраны не только по предсерийной технологии, но и с применением конвейерных методов, что подчеркивает серьезность подготовки к запуску модели в массовое производство.
Сейчас все собранные машины проходят комплексные испытания, которые должны подтвердить их соответствие российским стандартам безопасности и качества. По итогам этих проверок кроссовер получит официальное разрешение на продажу в стране. Ожидается, что все формальности будут улажены до начала 2026 года, когда стартует серийное производство. Продажи новинки также запланированы на следующий год, что уже вызывает интерес у поклонников марки.
Параллельно с подготовкой к запуску LADA Azimut на предприятии идет работа над обновлением моторной линейки. По информации Автостата, инженеры трудятся над созданием новых атмосферных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Именно эти моторы первыми получит Azimut, а затем они появятся и на других моделях бренда. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, что позволяет ускорить внедрение новых технологий.
В перспективе рассматривается возможность оснащения будущих моделей LADA турбированными двигателями и классическими автоматическими коробками передач. Однако такие решения пока обсуждаются в рамках партнерских программ и будут реализованы только при наличии спроса и соответствующих объемов производства. Таким образом, LADA Azimut становится не только новым кроссовером, но и платформой для внедрения свежих технических решений, которые могут изменить представление о возможностях отечественного автопрома.
Похожие материалы Лада
-
12.11.2025, 11:32
Новый кроссовер LADA Azimut проходит испытания перед запуском в серию
АвтоВАЗ начал тестировать LADA Azimut на собственных трассах. Модель готовят к выпуску в 2026 году. Впереди еще сертификация и доработка. Рассказываем подробнее об испытания, платформе и моторах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:42
АвтоВАЗ вывел на тесты свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ начал тестировать новую модель. Это будущий флагманский кроссовер. Автомобиль получил название Lada Azimut. Его готовят к серийному производству. Старт продаж намечен на 2026 год. Что известно о новинке на сегодня?Читать далее
-
20.10.2025, 12:13
В сеть попали снимки интерьера нового кроссовера Lada Azimut с панорамной крышей
В интернет просочились свежие кадры. Они раскрывают салон Lada Azimut. Автомобиль проходит финальные тесты. Его готовят к серийному производству. Старт продаж уже не за горами. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
10.10.2025, 13:35
АвтоВАЗ выпустит 16 кроссоверов Lada Azimut которые не появятся у дилеров
АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер. Первая партия уже скоро сойдет с конвейера. Однако эти машины не попадут к дилерам. У них совершенно другое предназначение. Узнайте о судьбе первых Lada Azimut.Читать далее
-
09.10.2025, 16:00
АвтоВАЗ запустил конвейер для Lada Azimut перед финальными испытаниями нового кроссовера
АвтоВАЗ приступил к важному этапу. Началась сборка партии новых кроссоверов. Эти машины отправятся на тесты. Сертификация займет много времени. Старт продаж зависит от результатов.Читать далее
-
09.10.2025, 11:19
Новый кроссовер Lada Azimut впервые выехал на дороги в своем кузове
Новейший кроссовер Lada заметили в городе. Автомобиль проходит дорожные тесты. Его кузов скрыт плотной маскировкой. Сроки запуска модели остаются загадкой. Появились новые интересные подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 15:08
Новейший кроссовер Lada Azimut впервые представили за пределами России
Волжский автогигант показал свои разработки. Среди них совершенно новый кроссовер. Его производство скоро начнется. Также были представлены другие модели. Компания раскрыла свои планы на будущее. Это событие прошло в соседней стране.Читать далее
-
19.09.2025, 07:16
Интерьер нового кроссовера Lada Azimut разочаровал качеством отделки
АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль показали на важном мероприятии. Внимание привлек интерьер новинки. Его отделка вызвала много вопросов. Эксперты заметили некоторые спорные моменты. Качество материалов оказалось под сомнением.Читать далее
-
16.09.2025, 10:11
АвтоВАЗ подтвердил планы по запуску кроссовера Lada Azimut вопреки рынку
Волжский автозавод продолжает работу над новинками. Компания готовит к выпуску свежую модель. Это будет совершенно новый автомобиль. Его премьера уже состоялась на форуме. Стали известны некоторые технические подробности. Запуск производства не за горами.Читать далее
-
18.08.2025, 14:24
Производство новейшего кроссовера Lada Azimut и других моделей АвтоВАЗа может быть организовано на заводе «Чеченавто» в Аргуне
В 2025 году обсуждается возможность запуска сборки новых моделей Lada на предприятии «Чеченавто». Губернатор Самарской области предложил наладить в Чечне выпуск перспективного кроссовера Lada Azimut, премьера которого состоялась летом. Все подробности о новой производственной площадке и технические характеристики кроссовера.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
12.11.2025, 11:32
Новый кроссовер LADA Azimut проходит испытания перед запуском в серию
АвтоВАЗ начал тестировать LADA Azimut на собственных трассах. Модель готовят к выпуску в 2026 году. Впереди еще сертификация и доработка. Рассказываем подробнее об испытания, платформе и моторах.Читать далее
-
10.11.2025, 17:42
АвтоВАЗ вывел на тесты свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ начал тестировать новую модель. Это будущий флагманский кроссовер. Автомобиль получил название Lada Azimut. Его готовят к серийному производству. Старт продаж намечен на 2026 год. Что известно о новинке на сегодня?Читать далее
-
20.10.2025, 12:13
В сеть попали снимки интерьера нового кроссовера Lada Azimut с панорамной крышей
В интернет просочились свежие кадры. Они раскрывают салон Lada Azimut. Автомобиль проходит финальные тесты. Его готовят к серийному производству. Старт продаж уже не за горами. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
10.10.2025, 13:35
АвтоВАЗ выпустит 16 кроссоверов Lada Azimut которые не появятся у дилеров
АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер. Первая партия уже скоро сойдет с конвейера. Однако эти машины не попадут к дилерам. У них совершенно другое предназначение. Узнайте о судьбе первых Lada Azimut.Читать далее
-
09.10.2025, 16:00
АвтоВАЗ запустил конвейер для Lada Azimut перед финальными испытаниями нового кроссовера
АвтоВАЗ приступил к важному этапу. Началась сборка партии новых кроссоверов. Эти машины отправятся на тесты. Сертификация займет много времени. Старт продаж зависит от результатов.Читать далее
-
09.10.2025, 11:19
Новый кроссовер Lada Azimut впервые выехал на дороги в своем кузове
Новейший кроссовер Lada заметили в городе. Автомобиль проходит дорожные тесты. Его кузов скрыт плотной маскировкой. Сроки запуска модели остаются загадкой. Появились новые интересные подробности о проекте.Читать далее
-
29.09.2025, 15:08
Новейший кроссовер Lada Azimut впервые представили за пределами России
Волжский автогигант показал свои разработки. Среди них совершенно новый кроссовер. Его производство скоро начнется. Также были представлены другие модели. Компания раскрыла свои планы на будущее. Это событие прошло в соседней стране.Читать далее
-
19.09.2025, 07:16
Интерьер нового кроссовера Lada Azimut разочаровал качеством отделки
АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Автомобиль показали на важном мероприятии. Внимание привлек интерьер новинки. Его отделка вызвала много вопросов. Эксперты заметили некоторые спорные моменты. Качество материалов оказалось под сомнением.Читать далее
-
16.09.2025, 10:11
АвтоВАЗ подтвердил планы по запуску кроссовера Lada Azimut вопреки рынку
Волжский автозавод продолжает работу над новинками. Компания готовит к выпуску свежую модель. Это будет совершенно новый автомобиль. Его премьера уже состоялась на форуме. Стали известны некоторые технические подробности. Запуск производства не за горами.Читать далее
-
18.08.2025, 14:24
Производство новейшего кроссовера Lada Azimut и других моделей АвтоВАЗа может быть организовано на заводе «Чеченавто» в Аргуне
В 2025 году обсуждается возможность запуска сборки новых моделей Lada на предприятии «Чеченавто». Губернатор Самарской области предложил наладить в Чечне выпуск перспективного кроссовера Lada Azimut, премьера которого состоялась летом. Все подробности о новой производственной площадке и технические характеристики кроссовера.Читать далее