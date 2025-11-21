LADA Azimut готовится к дебюту: массовое производство не за горами, но есть нюансы

АвтоВАЗ завершил сборку сотни тестовых LADA Azimut для сертификации

АвтоВАЗ выпустил первую сотню тестовых кроссоверов LADA Azimut. Сертификация уже стартовала. Серийный выпуск и старт продаж намечены на 2026 год. Что еще скрывает новый проект? Подробности внутри.

На АвтоВАЗе завершили сборку примерно сотни экземпляров нового кроссовера LADA Azimut, которые предназначены для прохождения всех необходимых сертификационных процедур. Как сообщает Автостат, эти автомобили были собраны не только по предсерийной технологии, но и с применением конвейерных методов, что подчеркивает серьезность подготовки к запуску модели в массовое производство.

Сейчас все собранные машины проходят комплексные испытания, которые должны подтвердить их соответствие российским стандартам безопасности и качества. По итогам этих проверок кроссовер получит официальное разрешение на продажу в стране. Ожидается, что все формальности будут улажены до начала 2026 года, когда стартует серийное производство. Продажи новинки также запланированы на следующий год, что уже вызывает интерес у поклонников марки.

Параллельно с подготовкой к запуску LADA Azimut на предприятии идет работа над обновлением моторной линейки. По информации Автостата, инженеры трудятся над созданием новых атмосферных двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Именно эти моторы первыми получит Azimut, а затем они появятся и на других моделях бренда. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, что позволяет ускорить внедрение новых технологий.

В перспективе рассматривается возможность оснащения будущих моделей LADA турбированными двигателями и классическими автоматическими коробками передач. Однако такие решения пока обсуждаются в рамках партнерских программ и будут реализованы только при наличии спроса и соответствующих объемов производства. Таким образом, LADA Azimut становится не только новым кроссовером, но и платформой для внедрения свежих технических решений, которые могут изменить представление о возможностях отечественного автопрома.