18 ноября 2019, 00:29
АвтоВАЗу нужны деньги на разработку новых двигателей
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Нынешние двигатели АвтоВАЗа не соответствуют современным европейским экологическим стандартам, которые год от года становятся все строже. В 2020 году автомобили Lada могут окончательно покинуть рынок Европы. На разработку новых моторов компании требуются государственные субсидии.
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Автомобили семейства собирают на заводе АвтоВАЗа в Ижевске, столице Удмуртии. На днях, глава региона Александр Бречалов, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», заявил, что АвтоВАЗу требуются госсубсидии на разработку новых двигателей. В противном случае в 2020 году компания будет вынуждена окончательно уйти с европейского рынка. В лучшие времена в Европе продавали по 5 000 автомобилей Lada в год, что приносило дополнительную прибыль в размере 50 млн евро.
По словам господина Бречалова, «только при софинансировании государства АвтоВАЗ может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому предлагается возобновить меры государственной поддержки производителям высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках и при разработке новых компонентов». В ответ Минпромторга Денис Мантуров заверил, что соответствующие меры уже рассматриваются в российском правительстве.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Комментарии пользователей
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Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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