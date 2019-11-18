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18 ноября 2019, 00:29

АвтоВАЗу нужны деньги на разработку новых двигателей

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Нынешние двигатели АвтоВАЗа не соответствуют современным европейским экологическим стандартам, которые год от года становятся все строже. В 2020 году автомобили Lada могут окончательно покинуть рынок Европы. На разработку новых моторов компании требуются государственные субсидии.
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До недавнего времени наиболее востребованы в Европе были автомобили семейства Lada Vesta. При сопоставимом оснащении они выгодно отличались от конкурентов ценой и стоимостью владения. Весной 2018 года модель даже удостоилась премии Marcus в номинации «Экономическая привлекательность» среди автомобилей компактного класса. Но по мере ужесточения в Европе экологических норм, продукция АвтоВАЗа лишается главного конкурентного преимущества. Владельцы таких «неэкологичных» автомобилей вынуждены платить повышенные налоги.

Автомобили семейства собирают на заводе АвтоВАЗа в Ижевске, столице Удмуртии. На днях, глава региона Александр Бречалов, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», заявил, что АвтоВАЗу требуются госсубсидии на разработку новых двигателей. В противном случае в 2020 году компания будет вынуждена окончательно уйти с европейского рынка. В лучшие времена в Европе продавали по 5 000 автомобилей Lada в год, что приносило дополнительную прибыль в размере 50 млн евро.

По словам господина Бречалова, «только при софинансировании государства АвтоВАЗ может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому предлагается возобновить меры государственной поддержки производителям высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках и при разработке новых компонентов». В ответ Минпромторга Денис Мантуров заверил, что соответствующие меры уже рассматриваются в российском правительстве.

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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
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Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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АвтоВАЗу нужны деньги на разработку новых двигателей
{{material_122827}}До недавнего времени наиболее востребованы в Европе были автомобили семейства Lada Vesta. При сопоставимом оснащении они выгодно отличались от конкурентов ценой и стоимостью владения. Весной 2018 года модель даже удостоилась премии Marcus в номинации «Экономическая привлекательность» среди автомобилей компактного класса. Но по мере ужесточения в Европе экологических норм, продукция АвтоВАЗа лишается главного конкурентного преимущества. Владельцы таких «неэкологичных» автомобилей вынуждены платить повышенные налоги.Автомобили семейства собирают на заводе АвтоВАЗа в Ижевске, столице Удмуртии. На днях, глава региона Александр Бречалов, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», заявил, что АвтоВАЗу требуются госсубсидии на разработку новых двигателей. В противном случае в 2020 году компания будет вынуждена окончательно уйти с европейского рынка. В лучшие времена в Европе продавали по 5 000 автомобилей Lada в год, что приносило дополнительную прибыль в размере 50 млн евро.По словам господина Бречалова, «только при софинансировании государства АвтоВАЗ может вложить деньги в разработку новых двигателей. Поэтому предлагается возобновить меры государственной поддержки производителям высокотехнологичной продукции в виде субсидий на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией на внешних рынках и при разработке новых компонентов». В ответ Минпромторга Денис Мантуров заверил, что соответствующие меры уже рассматриваются в российском правительстве.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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