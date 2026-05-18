Белорусские детали помогут АвтоВАЗу заменить импорт и снизить цены на новые авто

АвтоВАЗу предложили расширить сотрудничество с белорусскими поставщиками автокомпонентов

Отечественный автогигант оказался в центре внимания после визита белорусской делегации. Обсуждается возможность увеличения поставок на АвтоВАЗ автокомпонентов из Беларуси, что может повлиять на стоимость и доступность машин. Какие перемены ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о переговорах между АвтоВАЗом и белорусскими производителями автокомпонентов может стать поворотной. В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным деталям, расширение сотрудничества с Беларусью сулит не только стабильность поставок, но и потенциальное снижение цен на новые автомобили. Это особенно актуально на фоне роста спроса и дефицита некоторых комплектующих.

14 мая на территории АвтоВАЗа прошла встреча с делегацией из Беларуси, которую возглавил посол Юрий Селиверстов. В составе группы были представители ведущих белорусских предприятий: «БАТЭ», «Белшина», «Белкард» и «Руденск». С российской стороны на встрече присутствовали вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак и вице-президент по закупкам Михаил Соснин.

Стороны обсудили не только текущую ситуацию на автомобильных рынках двух стран, но и вопросы импортозамещения, технологической независимости, логистики и государственной поддержки. Особое внимание уделили возможностям увеличения объемов поставок от уже действующих партнеров и привлечению новых белорусских производителей к сотрудничеству с АвтоВАЗом.

В ходе переговоров обсуждались требования к качеству и ассортименту автокомпонентов, а также конкретные потребности российского автозавода в определенных узлах и деталях. Белорусская сторона выразила готовность оперативно реагировать на запросы и предложила российским коллегам лично посетить предприятия в Беларуси, чтобы оценить производственные мощности и убедиться в качестве продукции.

Интересно, что подобные инициативы по расширению сотрудничества между странами уже оказывают влияние на рынок. Например, недавние изменения в правилах импорта шин из Китая вызвали бурную реакцию среди производителей и потребителей.

В условиях, когда российский автопром ищет новые пути для обеспечения производства и снижения зависимости от западных поставщиков, белорусские автокомпоненты могут стать ключевым элементом в стратегии технологического суверенитета. Ожидается, что в ближайшее время стороны перейдут к более предметным переговорам и начнут реализовывать совместные проекты, что может заметно изменить расстановку сил на рынке автозапчастей и новых автомобилей в России.