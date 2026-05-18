Белорусские детали помогут АвтоВАЗу заменить импорт и снизить цены на новые авто

18 мая 2026, 08:56
АвтоВАЗу предложили расширить сотрудничество с белорусскими поставщиками автокомпонентов
АвтоВАЗу предложили расширить сотрудничество с белорусскими поставщиками автокомпонентов
Отечественный автогигант оказался в центре внимания после визита белорусской делегации. Обсуждается возможность увеличения поставок на АвтоВАЗ автокомпонентов из Беларуси, что может повлиять на стоимость и доступность машин. Какие перемены ждут рынок и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о переговорах между АвтоВАЗом и белорусскими производителями автокомпонентов может стать поворотной. В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным деталям, расширение сотрудничества с Беларусью сулит не только стабильность поставок, но и потенциальное снижение цен на новые автомобили. Это особенно актуально на фоне роста спроса и дефицита некоторых комплектующих.
14 мая на территории АвтоВАЗа прошла встреча с делегацией из Беларуси, которую возглавил посол Юрий Селиверстов. В составе группы были представители ведущих белорусских предприятий: «БАТЭ», «Белшина», «Белкард» и «Руденск». С российской стороны на встрече присутствовали вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак и вице-президент по закупкам Михаил Соснин.
Стороны обсудили не только текущую ситуацию на автомобильных рынках двух стран, но и вопросы импортозамещения, технологической независимости, логистики и государственной поддержки. Особое внимание уделили возможностям увеличения объемов поставок от уже действующих партнеров и привлечению новых белорусских производителей к сотрудничеству с АвтоВАЗом.
В ходе переговоров обсуждались требования к качеству и ассортименту автокомпонентов, а также конкретные потребности российского автозавода в определенных узлах и деталях. Белорусская сторона выразила готовность оперативно реагировать на запросы и предложила российским коллегам лично посетить предприятия в Беларуси, чтобы оценить производственные мощности и убедиться в качестве продукции.
Интересно, что подобные инициативы по расширению сотрудничества между странами уже оказывают влияние на рынок. Например, недавние изменения в правилах импорта шин из Китая вызвали бурную реакцию среди производителей и потребителей, что подробно разбиралось в материале о расследовании ЕЭК и его последствиях для рынка - подробнее о переменах на рынке шин.
В условиях, когда российский автопром ищет новые пути для обеспечения производства и снижения зависимости от западных поставщиков, белорусские автокомпоненты могут стать ключевым элементом в стратегии технологического суверенитета. Ожидается, что в ближайшее время стороны перейдут к более предметным переговорам и начнут реализовывать совместные проекты, что может заметно изменить расстановку сил на рынке автозапчастей и новых автомобилей в России.
Похожие материалы
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:30
Необычный КАЗ-4540: грузовик с уникальной компоновкой и судьбой
КАЗ-4540 стал одним из самых необычных грузовиков СССР благодаря смелым инженерным решениям и нетипичной компоновке. Почему эта машина до сих пор вызывает споры среди специалистов и как она изменила подход к сельхозтехнике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:29
В Европе отзывают велосипеды из-за опасных дефектов в деталях
Cube объявил масштабный отзыв электровелосипедов 2026 года: выявлен критический дефект в креплении педалей, который может привести к серьезным травмам. Владельцам советуют немедленно прекратить ездить на велосипедах. Какие модели попали под угрозу и что делать дальше - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 14:37
Пять признаков, что водяная помпа требует замены - как не попасть на дорогой ремонт
Водяная помпа - ключевой элемент системы охлаждения, и ее поломка может привести к серьезным затратам. Разбираемся, как вовремя заметить первые признаки неисправности и избежать перегрева двигателя, который обойдется в десятки тысяч рублей.Читать далее
-
18.05.2026, 14:28
Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe: сравнение характеристик
Сравнение Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник с механикой. В материале - ключевые отличия по мощности, клиренсу, трансмиссии и гарантиям, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
-
18.05.2026, 20:30
Необычный КАЗ-4540: грузовик с уникальной компоновкой и судьбой
КАЗ-4540 стал одним из самых необычных грузовиков СССР благодаря смелым инженерным решениям и нетипичной компоновке. Почему эта машина до сих пор вызывает споры среди специалистов и как она изменила подход к сельхозтехнике - разбираемся в деталях.Читать далее
-
18.05.2026, 17:17
Mercedes-Benz ограничит продажи бронированного S 680 Guard: новые проверки клиентов
Mercedes-Benz меняет правила: теперь купить бронированный S 680 Guard смогут только те, кто пройдет специальную проверку. Это связано с опасениями по поводу вторичных санкций и возможных репутационных рисков. Почему автогигант идет на такие меры и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже состоятельные клиенты теперь не всегда смогут получить желаемое авто.Читать далее
-
18.05.2026, 16:54
Foton Tunland V9 с бензиновым и дизельным мотором: сравнение с Ram 1500
Мало кто знает, что китайский Foton Tunland V9 теперь доступен с бензиновым мотором. Мы разобрались, чем отличаются обе версии, и выяснили, насколько они могут конкурировать с американским Ram 1500. Какие плюсы и минусы скрывают новые пикапы, что влияет на цену и почему это важно для российских водителей - объясняем на примерах.Читать далее
-
18.05.2026, 16:29
В Европе отзывают велосипеды из-за опасных дефектов в деталях
Cube объявил масштабный отзыв электровелосипедов 2026 года: выявлен критический дефект в креплении педалей, который может привести к серьезным травмам. Владельцам советуют немедленно прекратить ездить на велосипедах. Какие модели попали под угрозу и что делать дальше - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 16:09
АвтоВАЗ запускает SKM М7: новая коммерческая модель выходит на рынок России
АвтоВАЗ начал продажи SKM М7 - коммерческого автомобиля, который может изменить правила игры для малого и среднего бизнеса. Эксперты отмечают: у новинки есть сильные стороны, которые часто недооценивают конкуренты. Что скрывает новая платформа и почему дилеры уже ждут очереди - объяснил специалист.Читать далее
-
18.05.2026, 15:21
Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти
Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.05.2026, 14:37
Пять признаков, что водяная помпа требует замены - как не попасть на дорогой ремонт
Водяная помпа - ключевой элемент системы охлаждения, и ее поломка может привести к серьезным затратам. Разбираемся, как вовремя заметить первые признаки неисправности и избежать перегрева двигателя, который обойдется в десятки тысяч рублей.Читать далее
-
18.05.2026, 14:28
Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe: сравнение характеристик
Сравнение Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник с механикой. В материале - ключевые отличия по мощности, клиренсу, трансмиссии и гарантиям, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.Читать далее