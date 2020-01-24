24 января 2020, 15:39
Автовладельцам предоставили доступ к базе электронных ПТС
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На портале Систем электронных паспортов (СЭП) появился новый функционал для физических лиц. Автовладельцы получат доступ к электронному ПТС своей машины. Они смогут просматривать документ и самостоятельно распечатывать выписку.
Фото: скриншот СЭП
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Пресс-служба АО «Электронный паспорт» подчеркивает, что выписка из ЭПТС не относится к числу юридически значимых документов. При постановке автомобиля на государственный учет сотрудники ГИБДД получают сведения из ЭПТС в автоматическом режиме. Дополнительно предоставлять выписку при регистрации автомобиля не требуется. В случае внесения изменений в электронный ПТС, выписка из него автоматически пересылается на email, указанный собственником при покупке автомобиля.
На сегодняшний день в России оформлено свыше 320 тысяч электронных ПТС. Половина из автомобилей уже поставлены на гос.учет. Количество выданных ЭПТС ежедневно увеличивается на 4,5 – 5 тысяч записей. Переход на электронную систему идет максимально плавно для всех участников процесса. Но уже сейчас оформление электронных ПТС организациями-изготовителями и импортерами – дело обычное и не является чем-то экстраординарным. Одновременно собственники, имеющие автомобили с бумажным ПТС, смогут продолжать пользоваться этим документом бессрочно. Обменивать его на электронный необязательно.
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