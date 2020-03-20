20 марта 2020, 12:18
Автовладельцы могут получить расширенную выписку из электронного ПТС
- 164
- 0
Фото: АО "Электронный паспорт"
АО «Электронный паспорт» предоставил с 18 марта 2020 года владельцам автомобилей с электронным ПТС новую возможность – получать вместе с выпиской из ЭПТС дополнительные сведения о своем автомобиле.
Ранее мы писали
Большинство крупных автопроизводителей перешли в России на выдачу электронных паспортов транспортных средств ...Читать далее
Для юридических лиц и ИП организован доступ к Системе электронных паспортов через удаленное подключение. На официальном сайте АО «Электронный паспорт» подробно рассказывается о процедуре подключения, представлены обучающие и информационные материалы, в том числе сведения о возможностях Системы электронных паспортов.
Напомним, пока оформление ЭПТС носит добровольный характер. Основное преимущество оформления автомобиля с ЭПТС существенно упрощает процесс. Пакет бумажных документов и их ксерокопий сокращается. Кроме того, данные об автомобиле поступают из единой базы, их не надо вносить вручную. Это исключает вероятность технической ошибки и помогает экономить время. Выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать и далее без ограничения срока. Менять их на электронные нет необходимости.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
муж ездит на электричке, тоже говорит полупустая, народу мало
Это ж кому-то на руку такая мировая перезагрузка. Блин, что лет назад испанка была гораздо страшнее, что творится непонятно.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве