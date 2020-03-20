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20 марта 2020, 12:18

Автовладельцы могут получить расширенную выписку из электронного ПТС

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Фото: АО "Электронный паспорт"
АО «Электронный паспорт» предоставил с 18 марта 2020 года владельцам автомобилей с электронным ПТС новую возможность – получать вместе с выпиской из ЭПТС дополнительные сведения о своем автомобиле.
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Теперь владельцы транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта ТС, смогут заказать расширенную выписку. В ней, помимо стандартных сведений о ТС, появится еще ряд технических характеристик, а также наименование организации, оформившей ЭПТС, сведения о документе, подтверждающем соответствие обязательным требованиям безопасности, и другая информация. Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и указанные в ЭПТС в качестве собственника, смогут получить «расширенную» выписку через портал Системы электронных паспортов.

Для юридических лиц и ИП организован доступ к Системе электронных паспортов через удаленное подключение. На официальном сайте АО «Электронный паспорт» подробно рассказывается о процедуре подключения, представлены обучающие и информационные материалы, в том числе сведения о возможностях Системы электронных паспортов.

Напомним, пока оформление ЭПТС носит добровольный характер. Основное преимущество оформления автомобиля с ЭПТС существенно упрощает процесс. Пакет бумажных документов и их ксерокопий сокращается. Кроме того, данные об автомобиле поступают из единой базы, их не надо вносить вручную. Это исключает вероятность технической ошибки и помогает экономить время. Выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать и далее без ограничения срока. Менять их на электронные нет необходимости. 

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Автовладельцы могут получить расширенную выписку из электронного ПТС
{{material_128386}}Теперь владельцы транспортных средств, на которые оформлены электронные паспорта ТС, смогут заказать расширенную выписку. В ней, помимо стандартных сведений о ТС, появится еще ряд технических характеристик, а также наименование организации, оформившей ЭПТС, сведения о документе, подтверждающем соответствие обязательным требованиям безопасности, и другая информация. Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и указанные в ЭПТС в качестве собственника, смогут получить «расширенную» выписку через портал Системы электронных паспортов.Для юридических лиц и ИП организован доступ к Системе электронных паспортов через удаленное подключение. На официальном сайте АО «Электронный паспорт» подробно рассказывается о процедуре подключения, представлены обучающие и информационные материалы, в том числе сведения о возможностях Системы электронных паспортов.Напомним, пока оформление ЭПТС носит добровольный характер. Основное преимущество оформления автомобиля с ЭПТС существенно упрощает процесс. Пакет бумажных документов и их ксерокопий сокращается. Кроме того, данные об автомобиле поступают из единой базы, их не надо вносить вручную. Это исключает вероятность технической ошибки и помогает экономить время. Выданные ранее бумажные ПТС продолжат действовать и далее без ограничения срока. Менять их на электронные нет необходимости. 
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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