Автовладельцы устроили поединок за шланг на мойке самообслуживания в Петербурге
Погода в Северной столице стоит переменчивая, солнце сменяется дождем, иногда снегом. Как обычно бывает весной, на дорогах очень много пыли, поэтому на мойках самообслуживания, которые с каждым годом набирают популярность, выстраиваются очереди в любое время суток. Утром автовладельцы нервничают опаздывая на работу, а вечером голодные и злые спешат домой. Возможно, какая-то из этих причин побудила этих мужчин так рьяно сражаться за шланг.
Конфликт произошел солнечным днем на одной из моек самообслуживания в Санкт-Петербурге. Как сообщали очевидцы, пожилой мужчина хотел помыть автомобиль без очереди. Молодому парню это очень не понравилось и он попытался вырвать шланг у него из рук. Пожилой автолюбитель сдаваться не собирался и даже звал на помощь, крича: «Помогите». Правда, никто не вмешался, а все просто снимали происходящее на видео. В итоге парень всё же уступил противнику право помыть автомобиль первым.
А вы как считаете, нужно было бы уступить 65-70-летнему автолюбителю или молодой парень повел себя по-мужски?
- 1 250 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 9 000 000 РLand Rover Range Rover Sport 2020 в Москве
- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 670 000 РHonda Crosstour 2014 в Москве
- 1 199 999 РMercedes R-класс 2012 в Москве
- 450 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 2 095 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 145 000 РVolkswagen Passat 1995 в Москве
- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий