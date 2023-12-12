Автовладельцы жалуются на качество выдаваемых ГИБДД документов: но есть решение
Однако автовладельцы нашли выход из положения. Они вновь обратились в регистрационный отдел ГИБДД и попросили повторно заламинировать свидетельство. Между тем, полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронные СТС и водительские удостоверения еще долго не получится. Одни говорят, что это противоречит требованиям безопасности, другие – что тотальной цифровизации препятствует недостаточно развитая техническая база.
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12.12.2023, 15:26
В Ленобласти Toyota Land Cruiser задавил мужчину, который шел по проезжей части
Накануне утром, 11 декабря, в Гатчинском районе Ленинградской области внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мужчину, а сам улетел в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Читать далее
-
12.12.2023, 14:28
Когда моторное масло не темнеет: в чем проблема?
В процессе эксплуатации моторное масло со временем меняет свой цвет. Изначально светлое и прозрачное оно становится темным. Это естественный процесс. Отсутствие изменений в цвете, напротив, может свидетельствовать о проблеме.Читать далее
-
12.12.2023, 13:33
Глава АвтоВАЗа высказался об автомобилях для такси
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов развеял панические настроения, появившиеся в СМИ после публикации текста законопроекта, регламентирующего уровень локализации автомобилей для сервисов такси.Читать далее
-
12.12.2023, 11:55
5 интересных фактов о новом двигателе 1.8 EVO для Lada Vesta
АвтоВАЗ запустил в производство новый 1,8-литровый двигатель, представляющий собой серьезно модифицированный агрегат ВАЗ-21179. В конструкции используются 25 новых или измененных деталей. В перспективе новый мотор будут ставить на машины флагманского семейства Lada Vesta.Читать далее
-
12.12.2023, 11:02
Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Cкоро российские автолюбители начнут отказываться от автомобилей Hyundai и Kia в пользу китайских моделей из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ростом цен на них.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
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