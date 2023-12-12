Автовладельцы жалуются на качество выдаваемых ГИБДД документов: но есть решение

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При выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) инспектор сначала распечатывает бланк на обычном принтере, а затем покрывает его полимерной пленкой. По всей видимости, ГИБДД недавно сменила поставщика, поскольку новенькие СТС теряют вид буквально через неделю после выдачи. Пленка расходится, обнажая тонкий бланк. Вновь заламинировать документ самостоятельно не получится. Пленка имеет защитные знаки, пишет Quto

Однако автовладельцы нашли выход из положения. Они вновь обратились в регистрационный отдел ГИБДД и попросили повторно заламинировать свидетельство. Между тем, полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронные СТС и водительские удостоверения еще долго не получится. Одни говорят, что это противоречит требованиям безопасности, другие – что тотальной цифровизации препятствует недостаточно развитая техническая база.

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