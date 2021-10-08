Автоюристы пояснили какое наказание ждет водителей за перестроение без поворотника
Согласно ст. 12.14 «Нарушение правил маневрирования» водитель при перестроении без включенного сигнала может получить штраф в размере 500 рублей. Это нарушение является одним из самых распространенных среди российских водителей. При этом, многие даже не подозревают, что это можно получить штраф.
«Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей», — гласит ПДД. Между тем, резкое перестроение с выключенными сигналами в проекте нового КоАП хотят закрепить как «опасное вождение».
Водители ошибочно предполагают, что вычислить такое нарушение практически невозможно. Но не стоит забывать о «скрытых патрулях», которые дежурят на автомобилях без специальной символики и ведут видеозапись нарушений, а потом отправляют записи ближайшему экипажу ДПС.
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