7-10 лет и на свалку: эксперты назвали главные уязвимости автозапуска и объяснили, почему он вредит мотору

Стартер крутит, а машина не заводится: почему автозапуск «умирает» в первые морозы и как вернуть его к жизни?

С наступлением холодов автозапуск особенно полезен, но именно тогда слабый аккумулятор и окисленные контакты могут сорвать запуск. Системы также зависят от связи с сервером и качества монтажа. Специалисты объяснили, сколько они служат и как снизить риск отказа.

С наступлением холодов автозапуск особенно полезен, но именно тогда слабый аккумулятор и окисленные контакты могут сорвать запуск. Системы также зависят от связи с сервером и качества монтажа. Специалисты объяснили, сколько они служат и как снизить риск отказа.

Слабый аккумулятор может сорвать дистанционный запуск даже при исправном модуле: на морозе проседает напряжение, а окисленные клеммы мешают стабильной работе электронных блоков. Стартер однако может прокручивать двигатель, но падение напряжения во время запуска способно нарушить работу электронных модулей и прервать процедуру автозапуска. Поэтому проверяют не только напряжение батареи без нагрузки, но и его значения под нагрузкой, а также падение напряжения на плюсовом кабеле и соединениях «массы». Еще одна уязвимость - связь с сервером или сотовой сетью. О причинах сбоев и сроке службы систем пишет «Российская газета».

Автозапуск бывает штатным и дополнительным. Команда может поступать с заводского ключа, из приложения автопроизводителя или через установленную отдельно сигнализацию; есть и автономные модули без охранной функции. Простые устройства работают по радио с брелока на расстоянии примерно 100-150 метров. Более сложные используют GSM-модуль с SIM-картой: мотор запускают из приложения, по SMS или звонком. В некоторых автомобилях предусмотрен запуск по таймеру. Если дальность брелока уменьшилась, причиной может быть ослабевшая батарейка пульта: сначала ее заменяют на элемент питания указанного в руководстве типа, соблюдая полярность. Если дальность не восстановилась, проверяют радиоканал, антенну и приемный модуль.

Связь - слабое место систем, зависящих от облака. Для запуска из приложения требуются мобильная сеть на стороне автомобиля, работа телематического блока и доступ телефона к интернету. Если приложение устарело, водитель не может авторизоваться, сигнал слабый или сервер недоступен, команда до машины не дойдет. Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов советует обновить приложение, проверить баланс телефона или переместить автомобиль в место с лучшим приемом. При ограничении мобильного интернета выручит запасной способ запуска - штатный ключ, брелок или другой локальный вариант, предусмотренный системой.

После ухода из России некоторые европейские автопроизводители отключили онлайн-сервисы. Похожие трудности возникают с параллельным импортом: приложения машин для рынков Китая и ОАЭ, а также Европы могут быть привязаны к зарубежным аккаунтам и серверам. Основатель Insyte Сергей Грибанов отдельно отмечает риск ошибок установки на автомобилях с бесключевым доступом: дополнительному модулю может понадобиться обходчик иммобилайзера. Если стартер вращает двигатель, но мотор не запускается, проверяют не только противоугонную систему, но и топливную систему, зажигание и ошибки электронных блоков.

Помехи затрагивают и GSM-системы, и спутниковые комплексы: при проблемах с приемом дистанционное управление не работает. Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин напомнил, что спутниковые системы были особенно популярны в середине 2000-х, а сейчас применяются редко.

Ошибки монтажа обходятся дороже временного сбоя. При небрежной установке на скрутках контакты со временем окисляются, и цепи блокировки бензонасоса или системы зажигания могут перестать работать. После монтажа дополнительной сигнализации или автозапуска проверяют не только сам модуль, но и связанные с ним цепи: концевик капота, выключатель педали тормоза, сигнал тахометра, положение селектора и датчики дверей. На некоторых моделях обходчик имитирует ключ цифровым способом; на других в специальный модуль с антенной-усилителем помещают настоящий ключ с чипом. Неверно настроенный или неисправный обходчик может позволить стартеру начать работу, после чего двигатель заглохнет, либо полностью заблокировать запуск. Наличие такого устройства может увеличить стоимость полиса каско.

С возрастом машины добавляются неисправности аккумулятора и контактов. Автозапуск также блокируется, если окислен или сбит концевик и система видит незакрытую дверь либо незатянутый ручник. Мороз и вибрация после поездок по неровностям могут сместить чип в обходчике, если пластик крепления меняет форму. Мигание или постоянное свечение индикатора безопасности после попытки запуска - повод проверить авторизацию ключа, запасной ключ, разъемы и цепи противоугонной системы. Если двигатель запускается и сразу глохнет, проверяют распознавание ключа и работу обходчика. После установки оборудования или замены аккумулятора также проверяют настройки модуля и необходимость повторного обучения ключа.

Есть и эксплуатационный компромисс. Частые короткие прогревы оставляют двигатель на повышенных оборотах - около 1000 об/мин - и расходуют заряд аккумулятора. Если мотор не успевает выйти на рабочую температуру, несгоревшее топливо может смывать масляную пленку со стенок цилиндров. Технический специалист Rossko Константин Ершов уточняет: при грамотном монтаже, подходящих настройках и исправных системах нагрузка при автозапуске почти не отличается от обычного пуска ключом.

По оценкам опрошенных специалистов, средний срок службы автозапуска составляет 7-10 лет. У моделей с защитой от влаги и перепадов напряжения ресурс ближе к верхней границе, но многое зависит от установки, условий эксплуатации и обслуживания. Андрей Бабушкин рекомендует обращаться в авторизованный сервис или дилерский центр с сертификатом производителя системы, где соединения будут пропаяны, изолированы и защищены. При диагностике отказа сначала выясняют, запускается ли автомобиль обычным способом с ключа или кнопки. Затем проверяют аккумулятор, клеммы, силовые кабели и «массу», а также считывают ошибки двигателя, кузовной электроники и противоугонной системы. Если стартер уверенно вращает двигатель, дополнительно проверяют давление топлива, наличие искры и сигнал оборотов.

Вопрос безопасности также связан с установкой: злоумышленник может найти спрятанный в машине запасной ключ или чип либо перехватить радиосигнал. Похожие риски доступа к автомобильным системам обсуждались в случаях с Li Auto, хотя способы доступа там связаны с учетными записями.