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27 марта 2020, 17:30

Автозавод Hyundai: сколько планировали, столько и выпустили

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Практически в полном соответствии с ранее принятым производственным планом, петербургский автосборочный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» изготовил и отправил торговым партнерам 57 600 автомобилей. Таковы данные за I квартал 2020 года.

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Из произвдственных успехов предприятия за I квартал текущего года особо отмечается постановка на конвейер сразу двух моделей, прошедших через рестайлинг, – Hyundai Solaris и Hyundai Creta.

Причем первый автомобиль, некогда долго возглавлявший ТОП-25 самых раскупаемых моделей в РФ, отметил в минувшем месяце серьезный юбилей – выпуск 2-миллионного экземпляра. Этот знаковый автомобиль был передан детскому хоспису в Санкт-Петербурге.

Добавим, что по итогам 12 месяцев 2020 года в России было реализовано 71 487 ед. Hyundai Creta и 58 682 ед. Hyundai Solaris. Обе машины, изготавливаемые на петербургском предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вошли в пятерку наиболее спрашиваемых в нашей стране. 


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Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
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Автозавод Hyundai: сколько планировали, столько и выпустили
{{material_129474}} Каждый десятый автомобиль (более 5000 ед.) уехал за пределы нашей родины, на экспорт. И это на треть (+32%) превысило показатели АППГ. Добиться столь серьезного «плюса» удалось исключительно за счет увеличения поставок в сопредельный Казахстан. Из произвдственных успехов предприятия за I квартал текущего года особо отмечается постановка на конвейер сразу двух моделей, прошедших через рестайлинг, – Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Причем первый автомобиль, некогда долго возглавлявший ТОП-25 самых раскупаемых моделей в РФ, отметил в минувшем месяце серьезный юбилей – выпуск 2-миллионного экземпляра. Этот знаковый автомобиль был передан детскому хоспису в Санкт-Петербурге.Добавим, что по итогам 12 месяцев 2020 года в России было реализовано 71 487 ед. Hyundai Creta и 58 682 ед. Hyundai Solaris. Обе машины, изготавливаемые на петербургском предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вошли в пятерку наиболее спрашиваемых в нашей стране. 
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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