Автозавод Hyundai: сколько планировали, столько и выпустили
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Из произвдственных успехов предприятия за I квартал текущего года особо отмечается постановка на конвейер сразу двух моделей, прошедших через рестайлинг, – Hyundai Solaris и Hyundai Creta.
Причем первый автомобиль, некогда долго возглавлявший ТОП-25 самых раскупаемых моделей в РФ, отметил в минувшем месяце серьезный юбилей – выпуск 2-миллионного экземпляра. Этот знаковый автомобиль был передан детскому хоспису в Санкт-Петербурге.
Добавим, что по итогам 12 месяцев 2020 года в России было реализовано 71 487 ед. Hyundai Creta и 58 682 ед. Hyundai Solaris. Обе машины, изготавливаемые на петербургском предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», вошли в пятерку наиболее спрашиваемых в нашей стране.
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