Автозавод Hyundai в Петербурге возобновляет работу

Ранее мы писали Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя Корейский концерн Hyundai Motor Company до последнего не хотел продавать свои российские активы. Сейчас автопроизводитель ... Читать далее

Первый рабочий день на петербургском автозаводе запланирован на 9 января 2024 года. Напомним, конвейеры предприятия остановили в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простой отправили 2 206 работников завода из 2 537. Последний раз режим простоя продлевали до 31 декабря 2023 года. На январь простой не продлят, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Неделю назад концерн Hyundai Motor официально объявил о продаже своего производственного комплекса на севере Петербурга. Сделку одобрил совет директоров. Покупателем выступила компания «Арт-Финанс», входящая в холдинг «Авилон». Ранее эта же компания приобрела российские активы концерна Volkswagen Group, включая автозавод в Калужской области.

Вместе с основной производственной площадкой на севере Петербурга российской стороне перейдет также контроль над бывшим заводом General Motors в Шушарах, который корейцы купили в 2020 году. Сделка прошла на символическую сумму и предусматривает возможность обратного выкупа.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах