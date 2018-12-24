24 декабря 2018, 16:44

Автозимники на Севере только-только начали пропускать транспорт

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«Широка страна моя родная/Много в ней лесов, полей и рек». Рек у нас и правда – пруд пруди. Да таких, что в зимнее время года, в отсутствие автомобильных дорог и мостовых переправ, становятся единственным сообщением между населенными пунктами.
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Автозимники на Севере только-только начали пропускать транспорт

В эти декабрьские дни вести из северных регионов России свидетельствуют об открытии так называемых зимников. Видимо, наконец-таки установилась по-настоящему морозная погода, и толщина льда позволяет использовать реки и озера по транспортному назначению. Портал 110km.ru посмотрел, кто из регионов первыми отчитался по данной теме.    

Утром 16 декабря 2018 года на несанкционированной переправе к сыктывкарскому поселку Трехозерка под лед провалилась Audi A6. Водитель, к счастью, не пострадал - самостоятельно покинул автомобиль и вызвал спасателей. Попытка проскочить по опасному льду уже не первая. «Отважные» сыктывкарцы периодически пытаются пересечь реку на машинах нелегально. За правонарушения водителям грозит штраф размером до 1500 рублей. В настоящее время толщина льда составляет около 20 см, для безопасного переезда машин необходимо не менее 45 см. Ориентировочно работы будут завершены к 25 декабря.
«К Новому году планируется открытие большинства сезонных дорог», - отмечают архангельские СМИ. Список открытых ледовых переправ пополнил объект в районе поселка Ясный в Пинежском районе. Благодаря этому обеспечен проезд из Архангельска в Карпогоры. Также открыт проезд на Мезень и Лешуконское, при этом грузоподъёмность ледовых переправ через реку Мезень составляет 2 тонны.

Проезд по всем открытым ледовым переправам 29-го региона пока возможен исключительно для легкового транспорта. Работа по доведению ледовых переправ до нормативных нагрузок продолжается.

К сожалению, до сих пор отрезанным от дорожного сообщения с Архангельском остаётся Верхняя Тойма. Дорожные службы надеются, что погода позволит открыть ледовую переправу до конца текущей недели. Всего в Архангельской области должно быть открыто 15 автозимников, при этом на сегодняшний момент действуют лишь 4 направления.

Автомобилисты Усинска (Коми) в ежедневном режиме следят за ситуацией на реке Печора, где полным ходом идут работы по обустройству ледовой дороги на Большую землю. Расстояние переправы - порядка 1200 метров. По ней жители будут добираться до Нарьян-Мара, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Печоры, Акися, Каджерома, Ираёля и Усть-Лыжи.

Как информирует «Клуб усинских водителей», на заливке работают по 4 человека и 3 помпы. Погода пока позволяет воде быстро замерзать. Толщина льда местами достигает 15-20 см, на пойме - около 10 см.

В администрации села Усть-Уса одному из местных информагенств сообщили, в районе только третий день как начались морозы, до этого температура была почти нулевая, что не позволяло воде замерзать. Рабочие столкнулись с ледяными торосами. Планируется, что зимник через Печору откроют к 15 января 2019 года. Чиновники заявили: «Прекрасно понимаем, что усинские водители хотят до Нового года перебраться по зимнику. Но всё будет зависеть исключительно от морозов. Если погода позволит, то, возможно, зимник откроется раньше».

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На Печоре в постном режиме трудятся бригады дорожников, которые искусственно наращивают лед. Связь с отдаленными населенными пунктами осуществляется преимущественно вертолетом. На период распутицы местные магазины своевременно запаслись продуктами, больницы и аптеки  – медикаментами.

Первая ледовая переправа только что открылась на Чукотке ( на реке Малый Анюй в Билибинском районе). Открытая переправа является частью автозимника Билибино – Кекура. В будущем будут открываться зимники на Илирней и Омолон. Переправа расположена на 33 км участка автозимника города Билибино, ее максимально допустимая грузоподъемность составляет 25 тонн.

В общем и целом  на Чукотке планируется к открытию 31 ледовая переправа. Переправа через рыббазу и п. Шахтерский в Анадырском лимане ориентировочно может открыться 15 января 2019 года. И это притом, что вот уже которую неделю в регионе стоят 30-градусные морозы.


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Автозимники на Севере только-только начали пропускать транспорт
В эти декабрьские дни вести из северных регионов России свидетельствуют об открытии так называемых зимников. Видимо, наконец-таки установилась по-настоящему морозная погода, и толщина льда позволяет использовать реки и озера по транспортному назначению. Портал 110km.ru посмотрел, кто из регионов первыми отчитался по данной теме.     {{photo_text_175}} «К Новому году планируется открытие большинства сезонных дорог», - отмечают архангельские СМИ. Список открытых ледовых переправ пополнил объект в районе поселка Ясный в Пинежском районе. Благодаря этому обеспечен проезд из Архангельска в Карпогоры. Также открыт проезд на Мезень и Лешуконское, при этом грузоподъёмность ледовых переправ через реку Мезень составляет 2 тонны.Проезд по всем открытым ледовым переправам 29-го региона пока возможен исключительно для легкового транспорта. Работа по доведению ледовых переправ до нормативных нагрузок продолжается. К сожалению, до сих пор отрезанным от дорожного сообщения с Архангельском остаётся Верхняя Тойма. Дорожные службы надеются, что погода позволит открыть ледовую переправу до конца текущей недели. Всего в Архангельской области должно быть открыто 15 автозимников, при этом на сегодняшний момент действуют лишь 4 направления. Автомобилисты Усинска (Коми) в ежедневном режиме следят за ситуацией на реке Печора, где полным ходом идут работы по обустройству ледовой дороги на Большую землю. Расстояние переправы - порядка 1200 метров. По ней жители будут добираться до Нарьян-Мара, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Печоры, Акися, Каджерома, Ираёля и Усть-Лыжи.Как информирует «Клуб усинских водителей», на заливке работают по 4 человека и 3 помпы. Погода пока позволяет воде быстро замерзать. Толщина льда местами достигает 15-20 см, на пойме - около 10 см.В администрации села Усть-Уса одному из местных информагенств сообщили, в районе только третий день как начались морозы, до этого температура была почти нулевая, что не позволяло воде замерзать. Рабочие столкнулись с ледяными торосами. Планируется, что зимник через Печору откроют к 15 января 2019 года. Чиновники заявили: «Прекрасно понимаем, что усинские водители хотят до Нового года перебраться по зимнику. Но всё будет зависеть исключительно от морозов. Если погода позволит, то, возможно, зимник откроется раньше». {{material_120403}} На Печоре в постном режиме трудятся бригады дорожников, которые искусственно наращивают лед. Связь с отдаленными населенными пунктами осуществляется преимущественно вертолетом. На период распутицы местные магазины своевременно запаслись продуктами, больницы и аптеки  – медикаментами. Первая ледовая переправа только что открылась на Чукотке ( на реке Малый Анюй в Билибинском районе). Открытая переправа является частью автозимника Билибино – Кекура. В будущем будут открываться зимники на Илирней и Омолон. Переправа расположена на 33 км участка автозимника города Билибино, ее максимально допустимая грузоподъемность составляет 25 тонн.В общем и целом  на Чукотке планируется к открытию 31 ледовая переправа. Переправа через рыббазу и п. Шахтерский в Анадырском лимане ориентировочно может открыться 15 января 2019 года. И это притом, что вот уже которую неделю в регионе стоят 30-градусные морозы.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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