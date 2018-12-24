Автозимники на Севере только-только начали пропускать транспорт
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В эти декабрьские дни вести из северных регионов России свидетельствуют об открытии так называемых зимников. Видимо, наконец-таки установилась по-настоящему морозная погода, и толщина льда позволяет использовать реки и озера по транспортному назначению. Портал 110km.ru посмотрел, кто из регионов первыми отчитался по данной теме.
Проезд по всем открытым ледовым переправам 29-го региона пока возможен исключительно для легкового транспорта. Работа по доведению ледовых переправ до нормативных нагрузок продолжается.
К сожалению, до сих пор отрезанным от дорожного сообщения с Архангельском остаётся Верхняя Тойма. Дорожные службы надеются, что погода позволит открыть ледовую переправу до конца текущей недели. Всего в Архангельской области должно быть открыто 15 автозимников, при этом на сегодняшний момент действуют лишь 4 направления.
Автомобилисты Усинска (Коми) в ежедневном режиме следят за ситуацией на реке Печора, где полным ходом идут работы по обустройству ледовой дороги на Большую землю. Расстояние переправы - порядка 1200 метров. По ней жители будут добираться до Нарьян-Мара, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Печоры, Акися, Каджерома, Ираёля и Усть-Лыжи.
Как информирует «Клуб усинских водителей», на заливке работают по 4 человека и 3 помпы. Погода пока позволяет воде быстро замерзать. Толщина льда местами достигает 15-20 см, на пойме - около 10 см.
В администрации села Усть-Уса одному из местных информагенств сообщили, в районе только третий день как начались морозы, до этого температура была почти нулевая, что не позволяло воде замерзать. Рабочие столкнулись с ледяными торосами. Планируется, что зимник через Печору откроют к 15 января 2019 года. Чиновники заявили: «Прекрасно понимаем, что усинские водители хотят до Нового года перебраться по зимнику. Но всё будет зависеть исключительно от морозов. Если погода позволит, то, возможно, зимник откроется раньше».
Первая ледовая переправа только что открылась на Чукотке ( на реке Малый Анюй в Билибинском районе). Открытая переправа является частью автозимника Билибино – Кекура. В будущем будут открываться зимники на Илирней и Омолон. Переправа расположена на 33 км участка автозимника города Билибино, ее максимально допустимая грузоподъемность составляет 25 тонн.
В общем и целом на Чукотке планируется к открытию 31 ледовая переправа. Переправа через рыббазу и п. Шахтерский в Анадырском лимане ориентировочно может открыться 15 января 2019 года. И это притом, что вот уже которую неделю в регионе стоят 30-градусные морозы.
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