Почему этот кемпер уже называют сенсацией — подробности внутри

17 января 2026, 17:28
Awaken MorningStar-i: новый уровень среди 23-футовых фибергласовых автодомов 2026 года
Awaken MorningStar-i: новый уровень среди 23-футовых фибергласовых автодомов 2026 года
Awaken RV снова удивляет рынок своим свежим взглядом на кемперы. MorningStar-i обещает изменить представление о фибергласовых автодомах. В чем его секрет? Чем он отличается от конкурентов? Ответы - в нашем материале.
В конце 2025 года на рынке домов на колесах появилась новая команда - Awaken RV. Их первый автодом MorningStar сразу вызвал бурю эмоций у поклонников кемпинга. Но теперь производитель пошел еще дальше и представил более продвинутую версию - MorningStar-i. Этот 23-футовый фибергласовый автодом уже называют новым эталоном в своем классе.
MorningStar-i - не просто очередной кемпер. Это попытка переосмыслить само понятие мобильного дома для путешествий. Внешне он выглядит лаконично, но внутри скрывает множество технологических решений, которые раньше встречались только в премиальных моделях. Производитель сделал ставку на прочность, легкость и максимальный комфорт для владельцев.
Корпус MorningStar-i выполнен из цельного фибергласа, что обеспечивает не только малый вес, но и отличную тепло- и шумоизоляцию. Благодаря этому автодом легко буксировать даже автомобилями среднего класса, а внутри всегда сохраняется приятный микроклимат. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть полноценная кухня, удобная зона отдыха, спальные места и даже отдельный санузел с душем.
Особое внимание Awaken RV уделил автономности. MorningStar-i оснащен современными солнечными панелями, емкими аккумуляторами и системой умного управления энергопотреблением. Это позволяет путешествовать вдали от цивилизации без постоянной необходимости подключаться к электросети. Для любителей цифрового комфорта предусмотрены USB-розетки, беспроводная зарядка и даже интеграция с мобильными приложениями для контроля всех систем автодома.
Интерьер MorningStar-i выполнен в светлых тонах с использованием экологичных материалов. Многофункциональная мебель легко трансформируется под разные задачи: днем - просторная гостиная, ночью - уютная спальня. Окна панорамные, с защитой от ультрафиолета, а система вентиляции обеспечивает свежий воздух даже в жару. Встроенная аудиосистема и LED-подсветка создают атмосферу настоящего уюта.
Безопасность - еще один приоритет Awaken RV. MorningStar-i получил усиленную раму, современные тормозные системы и датчики контроля давления в шинах. Все элементы управления расположены интуитивно понятно, а система стабилизации прицепа минимизирует риск опрокидывания на трассе. Для хранения вещей предусмотрены вместительные отсеки, а доступ к ним организован максимально удобно.
MorningStar-i уже вызвал ажиотаж среди поклонников автопутешествий. Многие эксперты отмечают, что Awaken RV удалось создать продукт, который сочетает в себе инновации, надежность и стиль. Этот автодом подойдет как для семейных поездок, так и для одиночных экспедиций. В 2026 году MorningStar-i обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок на рынке кемперов.
Awaken RV явно не собирается останавливаться на достигнутом. MorningStar-i - это только начало новой эры в мире фибергласовых автодомов. Если вы давно мечтали о доме на колесах, который не подведет в любой ситуации, стоит присмотреться к этой модели. По информации autoevolution, интерес к новинке уже превышает все ожидания, а первые владельцы делятся восторженными отзывами.
Похожие материалы
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее
Похожие материалы
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее