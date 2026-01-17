Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 17:28

Awaken MorningStar-i: новый уровень среди 23-футовых фибергласовых автодомов 2026 года

Awaken MorningStar-i: новый уровень среди 23-футовых фибергласовых автодомов 2026 года

Почему этот кемпер уже называют сенсацией — подробности внутри

Awaken MorningStar-i: новый уровень среди 23-футовых фибергласовых автодомов 2026 года

Awaken RV снова удивляет рынок своим свежим взглядом на кемперы. MorningStar-i обещает изменить представление о фибергласовых автодомах. В чем его секрет? Чем он отличается от конкурентов? Ответы - в нашем материале.

Awaken RV снова удивляет рынок своим свежим взглядом на кемперы. MorningStar-i обещает изменить представление о фибергласовых автодомах. В чем его секрет? Чем он отличается от конкурентов? Ответы - в нашем материале.

В конце 2025 года на рынке домов на колесах появилась новая команда - Awaken RV. Их первый автодом MorningStar сразу вызвал бурю эмоций у поклонников кемпинга. Но теперь производитель пошел еще дальше и представил более продвинутую версию - MorningStar-i. Этот 23-футовый фибергласовый автодом уже называют новым эталоном в своем классе.

Фото: Awaken RV

MorningStar-i - не просто очередной кемпер. Это попытка переосмыслить само понятие мобильного дома для путешествий. Внешне он выглядит лаконично, но внутри скрывает множество технологических решений, которые раньше встречались только в премиальных моделях. Производитель сделал ставку на прочность, легкость и максимальный комфорт для владельцев.

Корпус MorningStar-i выполнен из цельного фибергласа, что обеспечивает не только малый вес, но и отличную тепло- и шумоизоляцию. Благодаря этому автодом легко буксировать даже автомобилями среднего класса, а внутри всегда сохраняется приятный микроклимат. Внутреннее пространство продумано до мелочей: здесь есть полноценная кухня, удобная зона отдыха, спальные места и даже отдельный санузел с душем.

Фото: Awaken RV

Особое внимание Awaken RV уделил автономности. MorningStar-i оснащен современными солнечными панелями, емкими аккумуляторами и системой умного управления энергопотреблением. Это позволяет путешествовать вдали от цивилизации без постоянной необходимости подключаться к электросети. Для любителей цифрового комфорта предусмотрены USB-розетки, беспроводная зарядка и даже интеграция с мобильными приложениями для контроля всех систем автодома.

Интерьер MorningStar-i выполнен в светлых тонах с использованием экологичных материалов. Многофункциональная мебель легко трансформируется под разные задачи: днем - просторная гостиная, ночью - уютная спальня. Окна панорамные, с защитой от ультрафиолета, а система вентиляции обеспечивает свежий воздух даже в жару. Встроенная аудиосистема и LED-подсветка создают атмосферу настоящего уюта.

Фото: Awaken RV

Безопасность - еще один приоритет Awaken RV. MorningStar-i получил усиленную раму, современные тормозные системы и датчики контроля давления в шинах. Все элементы управления расположены интуитивно понятно, а система стабилизации прицепа минимизирует риск опрокидывания на трассе. Для хранения вещей предусмотрены вместительные отсеки, а доступ к ним организован максимально удобно.

MorningStar-i уже вызвал ажиотаж среди поклонников автопутешествий. Многие эксперты отмечают, что Awaken RV удалось создать продукт, который сочетает в себе инновации, надежность и стиль. Этот автодом подойдет как для семейных поездок, так и для одиночных экспедиций. В 2026 году MorningStar-i обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок на рынке кемперов.

Awaken RV явно не собирается останавливаться на достигнутом. MorningStar-i - это только начало новой эры в мире фибергласовых автодомов. Если вы давно мечтали о доме на колесах, который не подведет в любой ситуации, стоит присмотреться к этой модели. По информации autoevolution, интерес к новинке уже превышает все ожидания, а первые владельцы делятся восторженными отзывами.

