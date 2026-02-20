Будущее уже здесь: NASA готовится к возвращению на Луну с инновационным скафандром от Axiom Space и участием Prada

20 февраля 2026, 06:15
AxEMU: новый скафандр для миссии Artemis III прошел финальные испытания
AxEMU: новый скафандр для миссии Artemis III прошел финальные испытания
Передовой скафандр AxEMU для лунной миссии Artemis III завершил заводские тесты и теперь ждет финальной оценки NASA. Впервые за десятилетия экипаж получит принципиально новое снаряжение, учитывающее современные требования и опыт прошлых экспедиций.
В мире технологий редко происходят события, которые действительно меняют правила игры. Завершение заводских испытаний нового скафандра AxEMU для программы Artemis III — именно такой случай. Это не просто очередная модификация старых решений, а полностью переосмысленный подход к экипировке астронавтов, которым вскоре предстоит выйти на поверхность Луны.
AxEMU, разработанная компанией Axiom Space в тесном сотрудничестве с НАСА, воплотила в себе не только технические инновации, но и свежий взгляд на комфорт и безопасность экипажа. Как сообщает SWNS, проверки прошли успешно: специалисты НАСА лично наблюдали за ходом испытаний и отметили, что продукт готов к следующему этапу — официальной приемке агентством.
В ходе испытаний скафандр подвергался самым разным проверкам, имитирующим реальные условия лунной поверхности. Тестировалась не только герметичность и устойчивость к экстремальным температурам, но и способность выдерживать радиационное воздействие, а также удобство при выполнении сложных манипуляций. Особое внимание уделялось подвижности: астронавты должны свободно наклоняться, собирать образцы грунта и выполнять научные задачи, не испытывая дискомфорта.
AxEMU заметно превосходит своих предшественников эпохи «Аполлона». В нем реализованы новые системы жизнеобеспечения, улучшена вентиляция, а также предусмотрены дополнительные регулировки для индивидуальной подгонки под каждого члена экипажа. Это особенно важно ввиду разнообразия антропометрических данных современных астронавтов. Кроме того, усиленная защита от радиации и пыли делает пребывание на Луне менее опасным.
Параллельно с технической приемкой шли отработка процедур и тренировки: астронавты НАСА вместе с инженерами испытывали скафандр в условиях, максимально приближенных к лунным. Для этого использовались специальные тренажеры и даже бассейн, где имитируется пониженная гравитация. Такие испытания позволяют выявить имеющиеся недочеты еще до начала миссии и скорректировать оснащение при необходимости.
Интересно, что при создании внешнего вида разработчики AxEMU обратились к специалистам модного дома Prada. Итальянские дизайнеры помогли сделать скафандр не только функциональным, но и визуально привлекательным. Это решение вызвало многочисленные обсуждения в профессиональном сообществе: одни считают, что эстетика в космосе не так уж важна, другие — что современный облик экипировки знаменует новый этап в освоении Луны. Для сравнения, китайские инженеры построили свой лунный скафандр без привлечения модных экспертов, но результат получился не менее впечатляющим.
Теперь, когда заводские испытания завершены, AxEMU передана НАСА для окончательной оценки. Если всё пройдет успешно, именно в этом скафандре американские астронавты отправятся на Луну в рамках миссии Artemis III. Это событие станет не только технологическим прорывом, но и символическим возвращением человека на спутник Земли спустя полвека после завершения программы «Аполлон».
Похожие материалы
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее
Похожие материалы
-
21.02.2026, 06:18
Cupra Raval 2026: старт серийного производства первого электрокара на платформе MEB+
Cupra, ранее известная как спортивное подразделение SEAT, готовит к запуску свой первый электромобиль на платформе MEB+. Модель Raval станет не только технологическим прорывом для бренда, но и важным конкурентом в сегменте городских хэтчбеков. Эксперты отмечают, что новинка может задать новые стандарты для компактных электрокаров, а ее появление уже вызывает интерес у поклонников современных технологий.Читать далее
-
21.02.2026, 06:01
Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой
Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 05:48
Яндекс выпустил первый электромобиль UMO 5 для такси: что изменилось в российской версии Aion Y Plus
Яндекс выходит на рынок электромобилей с моделью UMO 5, созданной на базе китайского Aion Y Plus. Новинка ориентирована на таксопарки Москвы и обещает стать конкурентом отечественным электрокарам. В чем ее особенности и перспективы - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:08
Magic Seats и спорные решения: что скрывает салон обновлённого Honda HR-V
Тест Honda HR-V Hybrid: городская экономия 4 л/100 км против трассы 8,6 л. Magic Seats, спорный салон, шумный мотор. Практичный кроссовер с гибридом e:HEV — стоит ли покупать? Честный обзор плюсов и минусов.Читать далее