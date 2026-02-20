Будущее уже здесь: NASA готовится к возвращению на Луну с инновационным скафандром от Axiom Space и участием Prada

AxEMU: новый скафандр для миссии Artemis III прошел финальные испытания

Передовой скафандр AxEMU для лунной миссии Artemis III завершил заводские тесты и теперь ждет финальной оценки NASA. Впервые за десятилетия экипаж получит принципиально новое снаряжение, учитывающее современные требования и опыт прошлых экспедиций.

В мире технологий редко происходят события, которые действительно меняют правила игры. Завершение заводских испытаний нового скафандра AxEMU для программы Artemis III — именно такой случай. Это не просто очередная модификация старых решений, а полностью переосмысленный подход к экипировке астронавтов, которым вскоре предстоит выйти на поверхность Луны.

AxEMU, разработанная компанией Axiom Space в тесном сотрудничестве с НАСА, воплотила в себе не только технические инновации, но и свежий взгляд на комфорт и безопасность экипажа. Как сообщает SWNS, проверки прошли успешно: специалисты НАСА лично наблюдали за ходом испытаний и отметили, что продукт готов к следующему этапу — официальной приемке агентством.

В ходе испытаний скафандр подвергался самым разным проверкам, имитирующим реальные условия лунной поверхности. Тестировалась не только герметичность и устойчивость к экстремальным температурам, но и способность выдерживать радиационное воздействие, а также удобство при выполнении сложных манипуляций. Особое внимание уделялось подвижности: астронавты должны свободно наклоняться, собирать образцы грунта и выполнять научные задачи, не испытывая дискомфорта.

AxEMU заметно превосходит своих предшественников эпохи «Аполлона». В нем реализованы новые системы жизнеобеспечения, улучшена вентиляция, а также предусмотрены дополнительные регулировки для индивидуальной подгонки под каждого члена экипажа. Это особенно важно ввиду разнообразия антропометрических данных современных астронавтов. Кроме того, усиленная защита от радиации и пыли делает пребывание на Луне менее опасным.

Параллельно с технической приемкой шли отработка процедур и тренировки: астронавты НАСА вместе с инженерами испытывали скафандр в условиях, максимально приближенных к лунным. Для этого использовались специальные тренажеры и даже бассейн, где имитируется пониженная гравитация. Такие испытания позволяют выявить имеющиеся недочеты еще до начала миссии и скорректировать оснащение при необходимости.

Интересно, что при создании внешнего вида разработчики AxEMU обратились к специалистам модного дома Prada. Итальянские дизайнеры помогли сделать скафандр не только функциональным, но и визуально привлекательным. Это решение вызвало многочисленные обсуждения в профессиональном сообществе: одни считают, что эстетика в космосе не так уж важна, другие — что современный облик экипировки знаменует новый этап в освоении Луны. Для сравнения, китайские инженеры построили свой лунный скафандр без привлечения модных экспертов, но результат получился не менее впечатляющим.

Теперь, когда заводские испытания завершены, AxEMU передана НАСА для окончательной оценки. Если всё пройдет успешно, именно в этом скафандре американские астронавты отправятся на Луну в рамках миссии Artemis III. Это событие станет не только технологическим прорывом, но и символическим возвращением человека на спутник Земли спустя полвека после завершения программы «Аполлон».