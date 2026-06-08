Охлаждающая одежда от Prada и Axiom Space: почему это меняет подход к экипировке астронавтов для миссии Artemis IV

Axiom Space и Prada разрабатывают охлаждающую одежду для лунных скафандров Artemis IV

Впервые за десятилетия экипировка для лунных миссий претерпевает радикальные изменения: Axiom Space и Prada создают инновационный охлаждающий костюм для скафандров Artemis IV. Почему это важно для будущих экспедиций и как новые решения повлияют на безопасность астронавтов - в нашем материале.

Впервые за десятилетия экипировка для лунных миссий претерпевает радикальные изменения: Axiom Space и Prada создают инновационный охлаждающий костюм для скафандров Artemis IV. Почему это важно для будущих экспедиций и как новые решения повлияют на безопасность астронавтов - в нашем материале.

В ближайшие годы экипировка для лунных экспедиций меняется кардинально: частная компания Axiom Space совместно с итальянским модным домом Prada разрабатывает уникальный охлаждающий костюм для новых скафандров, которые будут использоваться в миссии Artemis IV. Это первый за десятилетия случай, когда в основу экипировки закладываются не только инженерные, но и дизайнерские решения, что может задать новый стандарт для всей отрасли.

Скафандры, получившие название Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), рассчитаны на экстремальные условия Южного полюса Луны: температура здесь может колебаться от –250 до +250 градусов по Фаренгейту, а лунная пыль способна разрушать материалы буквально за часы. В отличие от предыдущих моделей, новые костюмы учитывают опыт программы Apollo и оснащаются дополнительной защитой от абразивной пыли, а также современными микрофонами с голосовым управлением вместо традиционных «шапочек» с наушниками.

Ключевой элемент AxEMU — это так называемый Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), или жидкостная охлаждающая и вентиляционная одежда. Именно этот слой отвечает за поддержание комфортной температуры тела астронавта и удаление избыточного тепла, возникающего при работе на поверхности Луны. Внутри костюма проложена сеть тонких трубок, по которым циркулирует холодная вода, отводящая тепло к системе жизнеобеспечения, где оно сбрасывается в космос. Отдельный контур обеспечивает подачу свежего кислорода к лицу астронавта и удаление углекислого газа.

Особое внимание уделено материалам: по словам разработчиков, использованы специальные волокна, способные выдерживать многократное использование в течение восьмичасовых выходов на поверхность. Важная инновация — наличие резервного охлаждающего контура, который автоматически включается при отказе основного, что значительно повышает безопасность экипажа.

Стоит отметить, что параллельно с этим проектом ведутся и другие разработки: например, Collins Aerospace работает над модернизацией скафандров для Международной космической станции, а NASA поручило Axiom Space адаптировать AxEMU для работы в открытом космосе. Это создаёт конкуренцию и стимулирует появление новых решений, которые могут быть востребованы и в других странах.

Интересно, что к созданию внешнего вида скафандра привлекли Эстер Маркиз, известную по работе над костюмами для фильмов «Форсаж: Хоббс и Шоу», сериалов «Мир Дикого Запада» и «Ради всего человечества». Однако финальная версия для Луны будет белой — этот цвет лучше всего отражает солнечный свет и защищает от перегрева.

Для российских читателей важно следить за такими проектами: опыт Axiom Space и Prada может быть полезен отечественным инженерам и дизайнерам, ведь вопросы защиты от экстремальных температур и пыли актуальны и для будущих российских миссий. Кроме того, развитие частных космических компаний и внедрение модных брендов в космическую индустрию может изменить подход к экипировке и в России.

Напомним, что подготовка к миссии Artemis IV идёт параллельно с другими этапами программы: недавно были отправлены последние сегменты ускорителей SLS для Artemis III, что стало важным шагом для всей лунной программы. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале об отправке ускорителей SLS для Artemis III.