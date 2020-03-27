Ай да, автодилер! Помог волонтерам автомобилями
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Машины нужны добровольцам для того, чтобы они могли добираться до отдаленных населенных пунктов 47-го региона. Все машины заправлены, но дилеры пообещал выделить дополнительные топливные карты.
По информации пресс-службы Правительства Ленобласти, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции пожилые ленинградцы, как самая уязвимая часть населения, находятся на вынужденной самоизоляции.
И вот им, особенно людям старше 65 лет, помощь волонтеров как нельзя кстати – молодежь искренне помогает с оплатой услуг ЖКХ, приобретением продуктов и лекарств.
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