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27 марта 2020, 20:39

Ай да, автодилер! Помог волонтерам автомобилями

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Фото: Hyundai
Один из официальных дилеров Hyundai в Санкт-Петербурге и Ленинградской области присоединился к проекту #Мывместе и предоставил областным волонтерам 9 автомобилей.

Машины нужны добровольцам для того, чтобы они могли добираться до отдаленных населенных пунктов 47-го региона. Все машины заправлены, но дилеры пообещал выделить дополнительные топливные карты.

По информации пресс-службы Правительства Ленобласти, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции пожилые ленинградцы, как самая уязвимая часть населения, находятся на вынужденной самоизоляции.

И вот им, особенно людям старше 65 лет, помощь волонтеров как нельзя кстати – молодежь искренне помогает с оплатой услуг ЖКХ, приобретением продуктов и лекарств.


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Ай да, автодилер! Помог волонтерам автомобилями
Машины нужны добровольцам для того, чтобы они могли добираться до отдаленных населенных пунктов 47-го региона. Все машины заправлены, но дилеры пообещал выделить дополнительные топливные карты. По информации пресс-службы Правительства Ленобласти, в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции пожилые ленинградцы, как самая уязвимая часть населения, находятся на вынужденной самоизоляции. И вот им, особенно людям старше 65 лет, помощь волонтеров как нельзя кстати – молодежь искренне помогает с оплатой услуг ЖКХ, приобретением продуктов и лекарств.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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