Ай, да командир Airbus: воспитанник подарил бывшему тренеру «Тойоту»
Так вот, на днях один из его воспитанников, Владимир Ботнару, преподнес бывшему наставнику новенький, только что из салона, кроссовер Toyota Rav4 Hybrid с дополнительными опциями. Детский тренер, как все мы понимаем, получает немного и вот уже 15 лет ездит на стареньком автомобиле.
В свою очередь, Ботнару знаменитым футболистом не стал, зато выучился на пилота пассажирских авиалайнеров, став командиром Airbus A380. Работу нашел в престижной авиакомпании Emirates, неплохо зарабатывает (порядка 16 тыс. долларов в месяц без учета различных надбавок и премий) и проживает в Абу-Даби.
Свой добрый поступок летчик объясняет так: мол, хотел выразить благодарность тренеру за то, что Александр Сергеевич воспитал в нем ответственность, целеустремленность, умение бороться, преодолевать трудности и не сдаваться – все это помогло Владимиру добиться в жизни того, что имеет сегодня.
Это уже не первый подарок мечтавшего стать футболистов пилота своему родному футбольному клубу. В 2019 году он подарил тренировочную форму и бутсы, охотно делал и другие приятные всем подарки. По признанию президента клуба, тренерского корпуса и маленьких футболистов, все они уже неделю ходят под впечатлением от такого благородного и редкого в наше время поступка.
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