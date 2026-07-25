Новый стандарт для автодомов: Azdel и Impact Guard представили трехслойную композитную крышу, выдерживающую 2 300 кг

Azdel и Impact Guard создали крышу для кемперов, выдерживающую более 2,3 тонны

В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.

В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.

В сегменте автокемперов давно назрела потребность в более прочных решениях для кровли. Аздель, известный производитель композитных материалов, совместно с Impact Guard вывел на рынок новую версию крыши, которая может стать стандартом для современных кемперов. Особенность конструкции - сочетание легкости, влагостойкости и высокой прочности, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

В основе конструкции - 8-миллиметровый слой композита Azdel RVX, с другой стороны это стеклопластик Impact Guard. Они соединяются термическим методом, что исключает использование клея и повышает надежность. Такой подход позволяет панели слегка гнуться, повторяя форму крыши, что важно для герметичности и надежности.

После монтажа панелей на каркас крыши по периметру устанавливается алюминиевый радиусный профиль, который защищает края и закрывает доступ внутрь. На поверхность наносится еще один слой стеклопластика Impact Guard, образуя трехслойную систему без швов. Такое решение не только защищает от протечек, но и обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции.

Тесты показывают, что новая кровля выдерживает нагрузку свыше 2 300 кг - стандартные OSB-панели разрушаются уже при 2 000 кг. При этом даже на верхних слоях на композитной крыше не произошло видимых деформаций, а в демонстрационном ролике несколько человек спокойно прыгали на готовой секции. Это открывает новые возможности для организации мобильных кровель, например, для установки террас или зон отдыха на крыше кемпера.

Эксперты отмечают, что внедрение такой технологии может привести к удорожанию готовых домов на колесах, поскольку используется больше материалов и усложняется процесс производства. Однако повышение срока службы и снижение риска протечек способны компенсировать эти затраты в большей степени. Ожидается, что производители будут предлагать новую кровлю в качестве опции или даже включать ее в стандартные комплектации для премиальных версий.

Для российского рынка подобные решения особенно актуальны: перепады температуры, влажности и сложные дорожные условия требуют от автодомов высокой надежности. Композитные панели Azdel и Impact Guard могут стать ответом на эти вызовы, обеспечивая дополнительную защиту и комфорт владельцам кемперов.

Azdel работает на рынке композитов более 15 лет, Impact Guard с 2011 года поставляет армированные термопластики для транспортировки и производства. Новая кровля не только повышает уровень оснащения кемпера, но и снижает риск возгорания. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать появления новых линеек автодомов с подобными решениями, которые повысят конкуренцию и качество на рынке.