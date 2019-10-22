22 октября 2019, 12:19
Азербайджан поставит в Россию автомобили Khazar
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Фото: AR Ministry of Economy
Посол Азербайджана в Иране Бунияд Гусейнов на встрече с иранскими предпринимателями сообщил о планах поставки в Россию десяти автомобилей Khazar SD, выпущенных совместным азербайджано-иранским заводом в Нефтчалинской промышленной зоне.
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Седаны Khazar SD собирают на новом совместном предприятии в Нефтчалинской промышленной зоне, которое открылось в апреле 2018 года. На этом заводе используются современные технологии, оборудование и передовая техника. Общий объем инвестиций составил 24 млн манатов (порядка 900 млн рублей), при этом 75% инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25% - иранская. Производственная мощность завода – 10 000 автомобилей. Помимо Khazar SD здесь также выпускают седан Khazar LD, позиционирующийся на ступеньку выше.
По словам Бунияда Гусейнова, в ближайшее время первая партия из 10 седанов Khazar SD отправится в Россию. Поскольку на модель пока не оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), возможно, автомобили как раз и предназначены для тестовых испытаний и демонстрации потенциальным дилерам.
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