17 ноября 2021, 08:28
Ажиотаж вокруг вакцинации от COVID-19: в Ленобласти угнали мобильный пункт
Сводки о ситуации с коронавирусом, введении QR-кодов и ходе компании по тотальной вакцинации стали сейчас главной темой всех новостей. Не остались в стороне и злоумышленники. Они угнали мобильный пункт вакцинации.
Дарья Климова Фото: https://t.me/Megapolisonline
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Фото: https://t.me/Megapolisonline
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В полиции обратились с просьбой к бдительным гражданам помочь в розыске автомобиля. Даже если приметные наклейки с призывами на вакцинацию с него снимут, все равно на кузове должны остаться следы. Госномер машины А017АВ147. В последний раз «ГАЗон Next» видели в Тихвине на улице Победы поздно вечером 13 ноября в 23:10.
Упомянутые модели: ГАЗ ГАЗон Next (от 1 580 000 Р)
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