Азот в шины: миф или лайфхак?
Азотом изначально накачивали шины болидов Формулы-1, чтобы снизить пожароопасность. Ведь при возгорании воздух из лопнувшей покрышки только усилит пламя. Азот в аналогичных условиях не вызовет такой реакции. Но разницу между чистым азотом и воздухом в покрышках обычных автомобилей рядовой автолюбитель вряд ли заметит. Журналисты издания Тарантас Ньюс собрали основные достоинства азота, которыми сотрудники шиномонтажа заманивают доверчивых автолюбителей.
Мифы об азоте
- Давление в шине станет стабильнее, поскольку азот почти не расширяется от нагрева. Азот действительно почти не расширяется, но разницу на таком небольшом объеме заметить не удастся.
- Колесо, накаченное азотом, меньше весит. Действительно весит меньше на несколько граммов.
- Отсутствие кислорода в шине позволит защитить внутренний слой колеса от преждевременного старения. Да, изнутри, но снаружи на покрышку продолжают действовать и солнце, и воздух, и разбитый асфальт.
При этом следует помнить, что самостоятельно подкачать в шину азотом простой автолюбитель уже не сможет. Придется ехать на спущенном колесе до ближайшего шиномонтажа.
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