Азовский гонщик Ахмед, который удирал от ДПС и устроил драку в отделе, поделился своей версией событий
Во-первых, у Ахмеда не было прав, поэтому он не остановился по требованию сотрудника полиции. Во-вторых, остановиться все равно бы не получилось, потому что в машине отказали тормоза, а в салон набились шесть человек. Тогда Ахмед прибавил газу и ушел бы от погони, но загорелся красный сигнал светофора. Пришлось нарушить, а потом еще выехать через сплошную на полосу встречного движения.
В результате, в отношении гонщика было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях: проехал на «красный», выехал на «встречку», не остановился по требованию, управлял автомобилем без прав и так далее. В конце разговора Ахмед признался, что еще один протокол составили за то, что он кричал на сотрудника полиции и потом подрался с ним. В общей сложности, азовскому лихачу предстоит уплатить штрафов на 15 тысяч рублей.
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