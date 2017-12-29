29 декабря 2017, 10:25

АЗС далеко? Водку в бензобак, и поехали!...

Женский портал Eva.ru и «АвтоСпецЦентр Mazda» определили победительниц конкурса-опроса «Я сама», проходившего среди читательниц. Дамам предлагалось рассказать, что для них самое важное в работе автосервиса, какие проблемы с автомобилями им встречались и какие трудности на дороге они готовы решить самостоятельно.
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АЗС далеко? Водку в бензобак, и поехали!... Mazda

Результаты таковы: 100% респонденток могут самостоятельно залить жидкость стеклоомывателя. Заменить масло и фильтры в автомобиле готовы 60% опрошенных. Треть самостоятельно накачивают и меняют колеса. А в самых редких и исключительных случаях дамы переобувают резину, убирают небольшие вмятины на кузове и даже устанавливают новые дверные ручки.

Mazda
Москва, Южный округ, Каширское шоссе, д. 45
Объявлений: 3
Среди основных причин, по которым автоледи обращаются в автосервис, являются: плановый техосмотр, замена автомобильных фильтров и жидкостей, а также сезонный шиномонтаж.

На вопрос анкеты: «Что вы сделаете, если внезапно обнаружите заканчивающийся в баке бензин, а поблизости нет АЗС?», абсолютное большинство читательниц ответили, что обратятся за помощью к друзьям и близким. 40% женщин не постесняются попросить помощи у проезжающих мимо водителей. И лишь одна участница опроса – Александра – отважится залить в пустой бензобак водку.

Победительницей стала Евгения. Однажды у нее на дороге действительно закончился бензин, но ей даже помощь не пришлось просить – проезжавший мимо мужчина взял канистру и привез девушке горючее с ближайшей АЗС. А в последствие у них завязались серьезные романтические отношения.

«Результаты опроса показали, что не все современные автоледи игнорируют самостоятельное обслуживание автомобиля, – отмечает Сергей Богданов, гендиректор вышеуказанного автоцентра. - При этом они готовы доверять свое транспортное средство не только профессионалам-мужчинам, но и женщинам-мастерам. 90% читательниц ответили, что не против, если осмотр, диагностику и ремонт в автосервисе проведут представительницы слабого пола».

Женщины и авто Мазда

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АЗС далеко? Водку в бензобак, и поехали!...
Результаты таковы: 100% респонденток могут самостоятельно залить жидкость стеклоомывателя. Заменить масло и фильтры в автомобиле готовы 60% опрошенных. Треть самостоятельно накачивают и меняют колеса. А в самых редких и исключительных случаях дамы переобувают резину, убирают небольшие вмятины на кузове и даже устанавливают новые дверные ручки.{{guide_8813}}Среди основных причин, по которым автоледи обращаются в автосервис, являются: плановый техосмотр, замена автомобильных фильтров и жидкостей, а также сезонный шиномонтаж.На вопрос анкеты: «Что вы сделаете, если внезапно обнаружите заканчивающийся в баке бензин, а поблизости нет АЗС?», абсолютное большинство читательниц ответили, что обратятся за помощью к друзьям и близким. 40% женщин не постесняются попросить помощи у проезжающих мимо водителей. И лишь одна участница опроса – Александра – отважится залить в пустой бензобак водку. Победительницей стала Евгения. Однажды у нее на дороге действительно закончился бензин, но ей даже помощь не пришлось просить – проезжавший мимо мужчина взял канистру и привез девушке горючее с ближайшей АЗС. А в последствие у них завязались серьезные романтические отношения. «Результаты опроса показали, что не все современные автоледи игнорируют самостоятельное обслуживание автомобиля, – отмечает Сергей Богданов, гендиректор вышеуказанного автоцентра. - При этом они готовы доверять свое транспортное средство не только профессионалам-мужчинам, но и женщинам-мастерам. 90% читательниц ответили, что не против, если осмотр, диагностику и ремонт в автосервисе проведут представительницы слабого пола».
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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