АЗС далеко? Водку в бензобак, и поехали!...
Результаты таковы: 100% респонденток могут самостоятельно залить жидкость стеклоомывателя. Заменить масло и фильтры в автомобиле готовы 60% опрошенных. Треть самостоятельно накачивают и меняют колеса. А в самых редких и исключительных случаях дамы переобувают резину, убирают небольшие вмятины на кузове и даже устанавливают новые дверные ручки.
На вопрос анкеты: «Что вы сделаете, если внезапно обнаружите заканчивающийся в баке бензин, а поблизости нет АЗС?», абсолютное большинство читательниц ответили, что обратятся за помощью к друзьям и близким. 40% женщин не постесняются попросить помощи у проезжающих мимо водителей. И лишь одна участница опроса – Александра – отважится залить в пустой бензобак водку.
Победительницей стала Евгения. Однажды у нее на дороге действительно закончился бензин, но ей даже помощь не пришлось просить – проезжавший мимо мужчина взял канистру и привез девушке горючее с ближайшей АЗС. А в последствие у них завязались серьезные романтические отношения.
«Результаты опроса показали, что не все современные автоледи игнорируют самостоятельное обслуживание автомобиля, – отмечает Сергей Богданов, гендиректор вышеуказанного автоцентра. - При этом они готовы доверять свое транспортное средство не только профессионалам-мужчинам, но и женщинам-мастерам. 90% читательниц ответили, что не против, если осмотр, диагностику и ремонт в автосервисе проведут представительницы слабого пола».
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