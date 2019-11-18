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18 ноября 2019, 09:29

АЗС в несколько раз превышают норму по недоливу топлива

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
По данным Минпромторга РФ, недолив топлива на АЗС, расположенных в Центральном федеральном округе, превышает норму в 2 – 3 раза. Введение оборотного штрафа за недолив в ведомстве считают обоснованным.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, недоливают две автозаправки из трех. Причем недоливают основательно. При норме недолива 25 мл на 10 литров отпущенного топлива по факту отпускается на 50 – 90 мл меньше. В случае контрольной закупки 50 литров при норме не более 125 мл фактический недолив составлял от 200 до 300 мл.

Бороться с систематическим мошенничеством по донастройке оборудования на автозаправках планируют с помощью оборотных штрафов. Соответствующий законопроект Росстандарта уже внесен на рассмотрение правительства. Оборотные штрафы за недолив топлива будут применяться в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах. 

Предлагается штрафовать недобросовестные АЗС в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% или до суммы размером не менее 2 млн рублей. Одновременно в Минпромторге подчеркивают, что мера по введению оборотных штрафов не направлена на уход с рынка независимых небольших компаний. Добросовестные автозаправки не пострадают. Однако, по данным координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, проблема недолива касается в первую очередь именно несетевых АЗС. На станциях известных брендов обычно соблюдают установленную законодательством погрешность.

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АЗС в несколько раз превышают норму по недоливу топлива
{{material_127889}}Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, недоливают две автозаправки из трех. Причем недоливают основательно. При норме недолива 25 мл на 10 литров отпущенного топлива по факту отпускается на 50 – 90 мл меньше. В случае контрольной закупки 50 литров при норме не более 125 мл фактический недолив составлял от 200 до 300 мл.Бороться с систематическим мошенничеством по донастройке оборудования на автозаправках планируют с помощью оборотных штрафов. Соответствующий законопроект Росстандарта уже внесен на рассмотрение правительства. Оборотные штрафы за недолив топлива будут применяться в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах. Предлагается штрафовать недобросовестные АЗС в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% или до суммы размером не менее 2 млн рублей. Одновременно в Минпромторге подчеркивают, что мера по введению оборотных штрафов не направлена на уход с рынка независимых небольших компаний. Добросовестные автозаправки не пострадают. Однако, по данным координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, проблема недолива касается в первую очередь именно несетевых АЗС. На станциях известных брендов обычно соблюдают установленную законодательством погрешность.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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