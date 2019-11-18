18 ноября 2019, 09:29
АЗС в несколько раз превышают норму по недоливу топлива
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
По данным Минпромторга РФ, недолив топлива на АЗС, расположенных в Центральном федеральном округе, превышает норму в 2 – 3 раза. Введение оборотного штрафа за недолив в ведомстве считают обоснованным.
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Бороться с систематическим мошенничеством по донастройке оборудования на автозаправках планируют с помощью оборотных штрафов. Соответствующий законопроект Росстандарта уже внесен на рассмотрение правительства. Оборотные штрафы за недолив топлива будут применяться в первую очередь к автозаправкам, не касаясь недоливов на нефтебазах.
Предлагается штрафовать недобросовестные АЗС в размере 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3% или до суммы размером не менее 2 млн рублей. Одновременно в Минпромторге подчеркивают, что мера по введению оборотных штрафов не направлена на уход с рынка независимых небольших компаний. Добросовестные автозаправки не пострадают. Однако, по данным координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, проблема недолива касается в первую очередь именно несетевых АЗС. На станциях известных брендов обычно соблюдают установленную законодательством погрешность.
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