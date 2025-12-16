Свежие фильтры Azumi для Ford, Haval, Mazda и других — что нового появилось на рынке

Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто

Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.

В начале 2025 года бренд Azumi заметно расширил свой ассортимент, добавив сразу 21 новую позицию фильтров для автомобилей. Как сообщает пресс-служба компании, новинки охватывают широкий спектр моделей - от легковых до коммерческих машин. В этот раз производитель сделал акцент на разнообразии: в линейке появились воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры.

Среди новых воздушных фильтров можно отметить решения для Ford EcoSport, GAC GS8, а также для всей линейки Lixiang L6, L7, L8 и L9. Владельцы Changan Alsvin, а также BAIC U5 Plus, X55, X7 и X75 теперь тоже смогут подобрать подходящий фильтр от Azumi. Не остались без внимания и поклонники Haval H5 - для этой модели также выпущен отдельный артикул.

Салонные фильтры в новом ассортименте предназначены для Haval H9, Mazda CX-5, FAW Bestune B70 и T55, Changan CS75, Ssangyong Korando, Genesis G70, G80 и G90. Кроме того, Azumi предложил решения для Dacia Duster, Jeep Gladiator и Wrangler, Dodge Durango и Pursuit, а также Jeep Grand Cherokee. В списке также оказались Mercedes-Benz V114 и V220, S500L, S580 и V223, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3 и ID.4, а также Land Rover Defender 110, Defender Station Wagon и Discovery V.

Масляный фильтр из новой партии подходит для Mazda CX-30, CX-50, CX-8 и CX-9. Топливный фильтр предназначен для Toyota Aqua, Corolla Axio, Corolla Fielder, Prius C, Vios, Vitz и Yaris. Таким образом, Azumi охватил не только популярные европейские и китайские марки, но и японских производителей, что расширяет возможности выбора для российских автомобилистов.

По информации «Движка», новые фильтры уже доступны для заказа у официальных дистрибьюторов бренда. Производитель отмечает, что все изделия соответствуют современным стандартам качества и рассчитаны на эксплуатацию в российских условиях. Благодаря такому обновлению ассортимента, владельцы самых разных автомобилей смогут подобрать подходящий фильтр без лишних сложностей.