Б/у Lada Niva предлагают купить за 2,5 миллионов рублей: выясняем, почему
Речь идет не об обычном внедорожнике Волжского автозавода, а о специальной версии, выпущенной к 40-летию модели. Можно сказать, что машину продают без пробега – одометр показывает всего 17 километров.
Кроме того, хозяин также подчеркивает, что у автомобиля есть некоторые особенности. Во-первых, в 2017 году было выпущено всего 1977 автомобилей специальной серии, во-вторых, номер внедорожника – 1977, то есть это последнее авто этой лимитированной партии.
Внешний вид юбилейной Lada Niva также отличается от обычных внедорожников этой модели: колесные диски этой самой дорогой «Нивы» окрашены в цвет кузова, сидения и руль отделаны экокожей, автомобиль имеет накладки порогов из нержавеющей стали.
Технические же характеристики такие же, как и у обычных моделей: у машины 1,7-литровый бензиновый мотор, имеющий 83 лошадиные силы и 129 Н·м крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Новая модель Lada Niva Legend сейчас предлагают в двух вариантах: трех- и четырехдверном. В первом случае цена за автомобиль начинается от почти 694 тысяч рублей, во втором – от 794 тысяч. Вариант для бездорожья под названием Bronto стоит минимум 961 тысячу рублей.
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