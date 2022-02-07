БА-64: подвижный, но уязвимый бронеавтомобиль советской армии
Предложение заводчан
Летом 1941 года конструкторы Горьковского автозавода предложили создать новый, более современный, бронеавтомобиль. Инициатива получила одобрение. Конструкторы ориентировались на существующие опытные образцы, в частности, на ЛБ-62. Шасси было решено взять полноприводное, от нового ГАЗ-64, который был создан «по мотивам» американского Ford Pygmy.
От ГАЗ-64 броневику досталось и название. Согласно концепции, планировалось создать компактную и лёгкую машину с дифференцированным бронированием. Вооружение будущего броневика должно было быть способным бороться, в том числе, и с воздушными целями. Внимание уделялось и проходимости. Примечательно, что помимо инженеров-автомобилистов в проектировании принимали участие и танковые конструкторы.
Нет проблем. Или есть?..
В начале 1942 года появился первый прототип. На испытаниях выяснилось, что у машины очень ненадёжная ходовая часть, поэтому её пришлось дорабатывать. Весной того же года первая партия БА-64 поступила в войска.
Эксплуатация машин выявила ещё некоторые проблемы, которые также пришлось устранять. По-прежнему капризничала «ходовка». Особенно часто выходил из строя задний мост. Правда, происходило это, в основном, при неправильной эксплуатации. На низших передачах следовало подключать «передок», чтобы крутящий момент распределялся между мостами, а не шёл на один из них, но это требование регулярно игнорировалось. Решение придумали оригинальное: сделали передний мост неотключаемым. Не отличалась надёжностью и передняя подвеска: сказывалась большая (по сравнению с внедорожником) масса бронеавтомобиля.
Ещё одной проблемой стало то, что летом в БА-65 было очень жарко: температура доходила до +60°C. Чтобы как-то улучшить ситуацию, в крыше сделали вентиляционное отверстие. Перегревался и двигатель, поэтому вентиляционный люк пришлось делать и в моторном отсеке.
И что в итоге?
Бронирование БА-64 было таким: от 6 до 12 миллиметров во лбу корпуса, от 6 до 9 по бортам и корме. Толщина металла башни была во всех местах одинаковой: 9 мм. Сверху башня была открытой. Весил броневик около 2,4 тонн.
Броня защищала от пуль калибра 7,62 мм. При стрельбе из оружия калибром 12,7 на маленьких дистанциях держался только верх лба, остальная броня выдерживала лишь стрельбу с расстояния 500 метров и более. С бронебойными пулями всё было весьма печально.
Мощность двигателя БА-64 составляла 50 л.с. Он разгонял машину до 80 км/ч. Однако, при использовании пулестойких шин скорость ограничивалась 40 км/ч. Предполагалось, что они будут устанавливаться на броневик непосредственно перед боем, а во время марш-бросков в небоевой обстановке, следовало использовать обычные.
Экипаж машины состоял из двух человек: водителя и командира (он же радист и стрелок).
А как на практике?
По факту БА-64 получился подвижным и проходимым. Но его огневая мощь, конечно, была недостаточной. Правда, угол возвышения пулемёта был большой (до 54°), что было особенно важно при штурме городов: в отличие от многих других боевых машин, БА-64 могли вести огонь по достаточно высоким этажам зданий. Против самолётов пулемёт ДТ был малоэффективен, однако, огонь из него сильно ограничивал действия вражеского пилота.
Броневик было трудно быстро покинуть в случае необходимости. Это был ещё один недостаток, и существенный.
Поле для экспериментов
Впоследствии были предприняты различные попытки усовершенствования БА-64. На него пробовали ставить более крупнокалиберный пулемёт и противотанковое ружьё, делали железнодорожные модификации, полугусеничный вариант, пытались даже создать бронетранспортёр для десанта. Но за пределы экспериментов все эти попытки не вышли. БА-64 имел довольно ограниченный потенциал. И выжать из него что-то большее было нельзя.
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