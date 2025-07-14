Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки
Неправильный монтаж может привести к увеличению аэродинамического шума, потере устойчивости и даже к падению конструкции. Также не стоит открывать люк при установленном багажнике, а проверять надежность креплений надо, наоборот, регулярно, особенно на плохих дорогах, пишет Autonews. За самодельный багажник водителя могут оштрафовать по статье 12.5 КоАП в размере 500 рублей или ограничиться предупреждением. Кроме того, инспектор ГИБДД может потребовать демонтировать такой багажник прямо на месте.
Устройство багажника влияет на поведение автомобиля на дороге. Даже правильно установленный багажник повышает сопротивление воздуха, увеличивая расход топлива минимум на 10% в зависимости от массы груза и формы конструкции. Центр тяжести автомобиля при этом смещается вверх, что повышает риск опрокидывания. Важно также быть внимательным при въезде в подземные парковки, гаражи и проезде под низкими мостами – необходимо учитывать высоту установленного багажника и ориентироваться на знак 3.13, ограничивающий высотный габарит.
Выбор зависит от типа перевозимого груза, габаритов автомобиля и допустимой нагрузки на крышу, указанной в технической документации машины. Перед покупкой обязательно учитывайте совместимость устройства с вашей моделью авто, материал изготовления, максимальную грузоподъемность и тип крепления.
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Владельцев китайских кроссоверов предостерегли от страшной ошибки на АЗС
Сегодня многие китайские автопроизводители указывают в руководствах по эксплуатации, что их кроссоверы могут работать на бензине АИ-92, даже если оснащены турбированными двигателями. Однако специалисты предупреждают: такое решение – скорее маркетинговый ход, чем техническая рекомендация. Читать далее
-
14.07.2025, 12:08
Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Вторая неделя июля принесла ожидаемое снижение активности на автомобильном рынке. После рекордного показателя предыдущей недели, которая совпала с завершением второго квартала и массовой постановкой автомобилей на учет в ГИБДД (29–30 июня пришлись на выходные), рынок вернулся к средним значениям. Читать далее
-
14.07.2025, 11:36
Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
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