Багажник на крышу автомобиля: виды и правила установки

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Сертифицированный багажник состоит из нескольких ключевых элементов: грузовой платформы или отсека, креплений к кузову и фиксаторов для самого груза. Установка производится строго по инструкции, входящей в комплект, и желательно после мойки автомобиля, чтобы грязь не мешала плотному прилеганию деталей.Неправильный монтаж может привести к увеличению аэродинамического шума, потере устойчивости и даже к падению конструкции. Также не стоит открывать люк при установленном багажнике, а проверять надежность креплений надо, наоборот, регулярно, особенно на плохих дорогах, пишет Autonews . За самодельный багажник водителя могут оштрафовать по статье 12.5 КоАП в размере 500 рублей или ограничиться предупреждением. Кроме того, инспектор ГИБДД может потребовать демонтировать такой багажник прямо на месте.Устройство багажника влияет на поведение автомобиля на дороге. Даже правильно установленный багажник повышает сопротивление воздуха, увеличивая расход топлива минимум на 10% в зависимости от массы груза и формы конструкции. Центр тяжести автомобиля при этом смещается вверх, что повышает риск опрокидывания. Важно также быть внимательным при въезде в подземные парковки, гаражи и проезде под низкими мостами – необходимо учитывать высоту установленного багажника и ориентироваться на знак 3.13, ограничивающий высотный габарит.

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Крепление багажника зависит от конструкции крыши автомобиля. На старых моделях используется крепление за водосток, но более современные варианты предусматривают использование интегрированных точек крепления или рейлингов. Последние являются наиболее популярными благодаря возможности регулировки расстояния между поперечинами под разные типы багажников. Существует несколько видов таких конструкций: базовые (универсальные рамы), велобагажники, экспедиционные корзины, автобоксы (кофры) и даже надувные багажники.Выбор зависит от типа перевозимого груза, габаритов автомобиля и допустимой нагрузки на крышу, указанной в технической документации машины. Перед покупкой обязательно учитывайте совместимость устройства с вашей моделью авто, материал изготовления, максимальную грузоподъемность и тип крепления.