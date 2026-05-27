Такие китайцы нам нужны? «Рамник» с дизелем и автоматом — BAIC BJ60 в 2026 году: стоит ли брать вместо Prado

BAIC BJ60: дизельный внедорожник с рамой и автоматом выходит на рынок России

BAIC подготовил для России новый внедорожник BJ60 с дизельным мотором, рамной конструкцией и классическим автоматом. Модель обещает стать интересной альтернативой привычным SUV

Российский рынок автомобилей в 2026 году окончательно переформатирован: уход западных брендов завершен, а китайские производители освоили практически все ниши. BAIC, несмотря на высокую конкуренцию и скромные продажи на фоне лидеров (Haval, Chery, Geely), не только сохранил присутствие, но и расширил линейку. С конца 2025 года на рынке присутствует внедорожник BJ60 — модель, которая уже успела заинтересовать поклонников классических рамных машин.

Главная особенность BAIC BJ60 — сочетание дизельного двигателя объемом 2,0 литра с турбонаддувом (163 л.с.), проверенного 8-ступенчатого автомата Aisin и рамной конструкции. В 2026 году такой набор стал редкостью даже среди китайских автомобилей, где безраздельно господствуют гибридные кроссоверы с вариаторами и небольшими турбомоторами. Здесь же ставка сделана на традиционные внедорожные качества: высокий клиренс (215 мм), понижающая передача, блокировки дифференциалов и схема полного привода part-time с жестким подключением передней оси.

Размеры BJ60 внушительны: длина 5040 мм, ширина 1955 мм, высота 1925 мм. Это прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado (который теперь поставляется только по параллельному импорту), но с заметно более доступной ценой. В салоне — три ряда сидений, что делает автомобиль подходящим для большой семьи или длительных путешествий. Важно и то, что дизельный мотор дополнен системой мягкого гибрида (MHEV) с электродвигателем на 10 кВт, что положительно сказывается на расходе топлива и тяге на низах.

Внутри BJ60 — современный интерьер с большим сенсорным экраном (12.8 дюймов), но при этом сохранены физические кнопки управления климатом и основными функциями. В 2026 году это решение оценили особенно высоко — на фоне тотальной сенсоризации у многих марок BAIC остается одним из немногих «островков здравого смысла». Подвеска полностью независимая (двухрычажка спереди, многорычажка сзади), что обеспечивает достойный комфорт на российских дорогах.

Среди недостатков владельцы отмечают обилие хромированных деталей экстерьера, которые требуют тщательного ухода, и пока что ограниченную дилерскую сеть. По цене BJ60 заметно дороже массовых кроссоверов BAIC (например, X35 или X55), но остается в 2–2,5 раза доступнее «свежего» Land Cruiser 300, ввезенного по параллельному импорту. Такой подход особенно привлекает мужчин от 45 лет и старше, которые ищут надежный, просторный, рамный внедорожник без излишней «китайской» электроники на каждом шагу.

Если судить по реальным отзывам владельцев, BAIC BJ60 выглядит как одна из последних возможностей приобрести новый рамный внедорожник с дизелем и «автоматом» без гибридной усложненности и с адекватной ценой. Для тех, кто ценит простоту, ремонтопригодность и реальный простор в салоне, эта модель уже стала интересным вариантом. Итоговые комплектации и спецверсии 2026 года доступны у дилеров — и интерес к BJ60 среди автолюбителей, следящих за новинками из Китая, продолжает расти.

