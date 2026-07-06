Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

6 июля 2026, 05:51

BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников

BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников

Рамный аналог Land Cruiser Prado подешевел в РФ сразу на 900 тысяч рублей: вырастут ли теперь продажи BJ60

BAIC BJ60 стал дешевле на 900 тысяч: как изменится рынок рамных внедорожников

BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.

BAIC BJ60 теперь стоит почти на миллион дешевле, что делает его одним из самых доступных рамных внедорожников на российском рынке. Это решение может повлиять на спрос в сегменте, где конкуренция с Toyota Land Cruiser Prado и Tank 500 становится все острее.

Рынок рамных внедорожников в России переживает перемены: BAIC BJ60 подешевел сразу на 900 тысяч рублей. Теперь модель стоит 4 990 000 рублей, что делает её одним из самых доступных предложений в классе дорогих рамных внедорожников. На фоне цен на Toyota Land Cruiser Prado, которые стартуют от 9,2 миллиона рублей и доходят до 14 миллионов, разница выглядит впечатляюще.

BAIC BJ60 — продукт крупной государственной корпорации BAIC Group, в структуру которой входят не только легковые автомобили, но и военная техника, грузовики и коммерческий транспорт. В России BJ60 собирают на калининградском заводе «Автотор», что позволяет говорить о частичной локализации и адаптации моделей под местные условия.

Технически BJ60 — это полноценный рамный внедорожник длиной более 5 метров, шириной и высотой почти по 2 метра. Дорожный просвет составляет 215 мм, углы въезда и съезда — 30 и 24 градуса соответственно, а глубина преодолеваемого брода достигает 75 см. Под капотом установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Привод — подключаемый полный, с понижающей передачей; подвеска независимая спереди и сзади; тормоза дисковые вентилируемые на всех колёсах.

Оснащение BJ60 ориентировано на конкуренцию с Tank 500 и Prado: трёхзонный климат-контроль, память настроек водительского кресла, аудиосистема Harman с 12 динамиками, пакет зимних опций, 15 систем активной безопасности и девять внедорожных режимов. Управление ключевыми функциями выведено на отдельные кнопки под сенсорным дисплеем, что особенно удобно для российских водителей.

Ранее BJ60 стоил 5 890 000 рублей, но даже после снижения цены назвать его бюджетным всё равно сложно. Однако на фоне Tank 500, который стартует от 6 549 000 рублей, и Prado, давно ставшего недосягаемым для большинства покупателей, BJ60 выглядит относительно доступной альтернативой. При этом, как отмечают эксперты, BAIC пока не ведёт активного продвижения модели, из-за чего многие потенциальные клиенты просто не знают о её существовании.

Для российского рынка появление более доступного рамного внедорожника с современной комплектацией и локальной сборкой может стать сигналом для других производителей. BAIC BJ60 способен заинтересовать тех, кто ищет альтернативу японским моделям, но не готов переплачивать за бренд. Если спрос на BJ60 вырастет, это может подтолкнуть конкурентов к пересмотру ценовой политики и расширению ассортимента. Важно отметить, что в 2022 году в России было реализовано менее 1% новых автомобилей с рамной конструкцией, что подчёркивает нишевый характер сегмента. Однако снижение цен на BJ60 способно изменить этот баланс и сделать рамные внедорожники чуть более массовыми.

Интересно, что ситуация с доступностью внедорожников напоминает недавние перемены в сегменте премиальных кроссоверов, где новые игроки также меняют расстановку сил — подробнее об этом можно узнать в материале об обновленном Mercedes-Benz GLC 2027 года .

Упомянутые модели: BAIC BJ60, Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р), TANK 500
Упомянутые марки: BAIC, Toyota, TANK
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