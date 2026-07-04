Двигатель 2.0 л. с чугунным блоком, 4WD, АКПП ZF: в России начали продавать BAIC BJ60 по сниженным ценам

BAIC BJ60 в России: новая цена, дизель и полный привод - что изменилось на рынке

BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.

BAIC BJ60 - рамный внедорожник с дизельным мотором и богатым оснащением, теперь доступен в России по сниженной цене. Разбираемся, как это повлияет на рынок, и какие особенности отличают модель на фоне конкурентов.

Снижение цен на BAIC BJ60 в России – заметное событие в сегменте внедорожников. Теперь рамный дизельный автомобиль с полным приводом и богатой комплектацией стоит 4 990 000 рублей, что на 900 тысяч дешевле прежней стоимости. Это решение может изменить расстановку сил среди китайских моделей, которые активно вытесняют японские бренды с российского рынка.

BAIC BJ60 собирается на калининградском заводе «Автотор» методом отверточной сборки. В России доступна только одна комплектация – «Эксклюзив». По габаритам BJ60 превосходит Tank 500: длина составляет 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм, колесная база – 2820 мм. Внешний вид внедорожника сочетает прямые линии, угловатые формы и хромированную решетку радиатора, напоминающую Jeep. Светодиодная оптика, рейлинги, панорамная крыша и литые 18-дюймовые диски входят в стандартное оснащение.

В салоне BAIC BJ60 – искусственная кожа, электроприводы и подогрев передних кресел, память водительского сиденья, мультируль с кожаной отделкой и подогревом. Цифровая приборная панель на 10 дюймов, центральный экран на 13 дюймов, премиальная акустика Harman Infinity, трехзонный климат-контроль и камера кругового обзора делают салон современным и технологичным. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельный климат-блок, подогрев сидений и дополнительные разъемы для зарядки.

Техническая часть BAIC BJ60 – это дизельный мягкий гибрид с 2-литровым мотором на 163 л.с. и 400 Нм, дополненным электромотором мощностью 10 кВт. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат ZF. Привод – жестко подключаемый полный (Part‑time 4WD) с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. Дорожный просвет составляет 215 мм, внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 750 мм. В арсенале – четыре режима движения и пять внедорожных программ.

Несмотря на богатое оснащение, у BAIC BJ60 есть и недостатки. Ключевой минус – отсутствие оцинковки кузова, что может сказаться на ликвидности в российских условиях. Кроме того, динамика разгона до 100 км/ч составляет около 14,5 секунды, что соотносимо с показателями некоторых конкурентов. На фоне снижения продаж BAIC в России и усиления позиций других китайских марок перспективы модели выглядят неоднозначно.

Для российского покупателя важны не только цена и комплектация, но и надежность, устойчивость к коррозии и сервисная поддержка. На рынке уже есть альтернативы – Great Wall (Haval H5, H9, Tank 300), которые зарекомендовали себя стабильными продажами и более развитой дилерской сетью. Снижение цен на BAIC BJ60 может привлечь внимание к модели, но отсутствие оцинковки и неясные перспективы бренда в России заставляют задуматься о надежности покупки. Важно помнить, что выбор внедорожника – это не только вопрос цены, но и вопрос долговечности, особенно в условиях российского климата и дорожных реалий.