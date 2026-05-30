Автодом из Китая до 2 млн ₽: BAIC Heibao с душем, кухней и тремя спальными зонами

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

30 мая 2026, 13:28

BAIC Heibao «Черная Пантера»: автодом из Китая до 2 млн рублей с душем и кухней

BAIC Heibao «Черная Пантера» - редкий пример доступного автодома из Китая с полноценной кухней, санузлом и тремя спальными зонами. Модель интересна для тех, кто ищет бюджетное решение для путешествий и не готов тратить миллионы.

BAIC Heibao «Черная Пантера» — это компактный автодом категории B, который привлекает внимание не только своим китайским происхождением, но и ценой, близкой к 1,9 миллиона рублей с учетом таможни и оформления. В условиях, когда рынок автодомов в России насыщен дорогими предложениями, такой вариант выглядит особенно актуальным для тех, кто только начинает знакомиться с домами на колесах и не готов вкладывать значительные суммы.

Снаружи BAIC Heibao выглядит просто, но внутри скрыт полный набор для автономного проживания: кухня, санузел, три спальных зоны, отопление и независимая энергосистема. В комплектации предусмотрены литий-ионный аккумулятор на 12 В 400 Ач (около 4,8 кВт·ч), солнечные панели мощностью 600 Вт и инвертор на 3000 Вт. Запас воды — 185 литров чистой и 65 литров серой, что позволяет не зависеть от инфраструктуры в пути.

Фото: avtodom16

Автодом построен на базе шасси 2021 года выпуска с пробегом более 40 000 км. Его габариты — 5400×2070×2700 мм, двигатель бензиновый 1,5 л (80 кВт), механическая 5-ступенчатая коробка передач и задний привод со сдвоенными колесами. В салоне предусмотрены четыре посадочных места, что делает модель удобной для семьи или компании друзей.

Планировка продумана для максимального использования пространства: задняя поперечная кровать, диван-кровать и лобовая кровать образуют три спальных зоны. Обеденная зона компактная, но функциональная: столик, диван, окно, верхние шкафы и место для хранения. Кухонный блок включает кухонную плиту, рабочую поверхность, варочную панель, холодильник и шкафы. Для комфорта в путешествии предусмотрены сплит-кондиционер, дизельный обогреватель, проточный водонагреватель и система видеонаблюдения на четыре камеры.

Санузел — отдельный плюс для автодома такого класса. Несмотря на компактные размеры, здесь есть умывальник, душевая система, вентиляционное окно и освещение. Это позволяет не зависеть от кемпингов и стоянок с инфраструктурой, что особенно важно для путешествий по России и странам СНГ.

Снаружи установлен выдвижной тент длиной 2,5 метра, что создает дополнительную зону отдыха рядом с автодомом. Багажный отсек и навесные шкафы позволяют удобно размещать вещи, а автономная система питания дает возможность не искать розетку на каждой стоянке.

BAIC Heibao «Черная Пантера» — это не пустая заготовка, а уже готовый к эксплуатации автодом, который можно использовать сразу после покупки или доработать под свои задачи. В Telegram-канале публикуются новые варианты, фото, цены, а также обсуждения и советы по выбору. Для тех, кто ищет бюджетный и практичный автодом, этот вариант может стать отправной точкой для самостоятельных путешествий по России и за ее пределами.

