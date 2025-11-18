Китайцы идут ва-банк: BAIC готовит для России новые внедорожники и 6 лет гарантии

18 ноября 2025, 13:28
BAIC меняет логотип и увеличивает гарантию на свои автомобили в России
Китайский бренд BAIC серьезно меняет стратегию. Компания представила новый логотип для России. Гарантийные обязательства на машины увеличены. Производитель делает ставку на большие внедорожники. Планы по продажам весьма амбициозны.
Китайский автоконцерн BAIC, чьи автомобили собирают на калининградском заводе «Автотор», объявил о масштабных изменениях в своей российской стратегии. Компания не только провела ребрендинг, представив публике обновленный логотип, но и сделала важный шаг навстречу клиентам, увеличив срок гарантийной поддержки. Теперь на все новые автомобили марки будет распространяться гарантия на 6 лет вместо прежних пяти. Этот жест явно демонстрирует серьезность намерений производителя на российском рынке и его уверенность в качестве своей продукции.
Как сообщает издание Autonews, ссылаясь на генерального директора представительства «Баик Мотор Рус» Алексея Храмцовского, компания определила для себя ключевой вектор развития на ближайшие годы. Основной упор будет сделан на сегмент рамных внедорожников, который пользуется в России стабильным спросом. Флагманами линейки остаются модели BJ40 и BJ60, которые в настоящее время предлагаются с дизельными моторами. Однако уже в 2026 году их гамма пополнится версиями с бензиновыми двигателями, что должно расширить аудиторию покупателей.
Но это еще не все. В планах BAIC на 2026 год значится вывод на рынок еще двух интересных моделей. Речь идет о гибридном внедорожнике BJ-30, оснащенном сразу тремя двигателями, и о совершенно новой модели под индексом BJ-41. Таким образом, компания формирует мощную внедорожную линейку, способную конкурировать с другими игроками в этом популярном сегменте.
А вот судьба более доступных переднеприводных кроссоверов X-серии оказалась иной. Руководство приняло решение временно приостановить их присутствие на российском рынке. Возвращение этой линейки запланировано не ранее 2027 года. Причем, по словам представителей бренда, это будут уже совершенно другие автомобили - «в более актуальном виде». Ожидается, что обновленные кроссоверы получат системы полного привода и современные гибридные силовые установки, что позволит им соответствовать последним тенденциям автомобильной моды.
Параллельно с обновлением модельного ряда BAIC работает над углублением локализации производства. В планах компании - переход на полный производственный цикл на мощностях «Автотора». Это означает, что в Калининграде будут не только собирать машины из готовых машинокомплектов, но и осуществлять сварку и окраску кузовов. Такой шаг позволит не только оптимизировать затраты, но и получить статус отечественного производителя со всеми вытекающими преимуществами. На фоне этих амбициозных планов озвученная цель по продажам - реализовать свыше 10 тысяч автомобилей в 2026 году - выглядит вполне достижимой.
