Китайцы идут ва-банк: BAIC готовит для России новые внедорожники и 6 лет гарантии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 ноября 2025, 13:28

BAIC меняет логотип и увеличивает гарантию на свои автомобили в России

BAIC меняет логотип и увеличивает гарантию на свои автомобили в России

Китайцы идут ва-банк: BAIC готовит для России новые внедорожники и 6 лет гарантии

BAIC меняет логотип и увеличивает гарантию на свои автомобили в России

Китайский бренд BAIC серьезно меняет стратегию. Компания представила новый логотип для России. Гарантийные обязательства на машины увеличены. Производитель делает ставку на большие внедорожники. Планы по продажам весьма амбициозны.

Китайский бренд BAIC серьезно меняет стратегию. Компания представила новый логотип для России. Гарантийные обязательства на машины увеличены. Производитель делает ставку на большие внедорожники. Планы по продажам весьма амбициозны.

Китайский автоконцерн BAIC, чьи автомобили собирают на калининградском заводе «Автотор», объявил о масштабных изменениях в своей российской стратегии. Компания не только провела ребрендинг, представив публике обновленный логотип, но и сделала важный шаг навстречу клиентам, увеличив срок гарантийной поддержки. Теперь на все новые автомобили марки будет распространяться гарантия на 6 лет вместо прежних пяти. Этот жест явно демонстрирует серьезность намерений производителя на российском рынке и его уверенность в качестве своей продукции.

Как сообщает издание Autonews, ссылаясь на генерального директора представительства «Баик Мотор Рус» Алексея Храмцовского, компания определила для себя ключевой вектор развития на ближайшие годы. Основной упор будет сделан на сегмент рамных внедорожников, который пользуется в России стабильным спросом. Флагманами линейки остаются модели BJ40 и BJ60, которые в настоящее время предлагаются с дизельными моторами. Однако уже в 2026 году их гамма пополнится версиями с бензиновыми двигателями, что должно расширить аудиторию покупателей.

Но это еще не все. В планах BAIC на 2026 год значится вывод на рынок еще двух интересных моделей. Речь идет о гибридном внедорожнике BJ-30, оснащенном сразу тремя двигателями, и о совершенно новой модели под индексом BJ-41. Таким образом, компания формирует мощную внедорожную линейку, способную конкурировать с другими игроками в этом популярном сегменте.

А вот судьба более доступных переднеприводных кроссоверов X-серии оказалась иной. Руководство приняло решение временно приостановить их присутствие на российском рынке. Возвращение этой линейки запланировано не ранее 2027 года. Причем, по словам представителей бренда, это будут уже совершенно другие автомобили - «в более актуальном виде». Ожидается, что обновленные кроссоверы получат системы полного привода и современные гибридные силовые установки, что позволит им соответствовать последним тенденциям автомобильной моды.

Параллельно с обновлением модельного ряда BAIC работает над углублением локализации производства. В планах компании - переход на полный производственный цикл на мощностях «Автотора». Это означает, что в Калининграде будут не только собирать машины из готовых машинокомплектов, но и осуществлять сварку и окраску кузовов. Такой шаг позволит не только оптимизировать затраты, но и получить статус отечественного производителя со всеми вытекающими преимуществами. На фоне этих амбициозных планов озвученная цель по продажам - реализовать свыше 10 тысяч автомобилей в 2026 году - выглядит вполне достижимой.

Упомянутые марки: BAIC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БАИК

Похожие материалы БАИК

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Самара Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться