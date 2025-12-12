Китайский бренд меняет планы: какие модели BAIC скоро исчезнут с нашего рынка?

BAIC прекращает сборку кроссоверов X55 и X7 в России из-за новой стратегии

Две популярные модели BAIC уходят из России. Производство на заводе уже прекращено. Компания готовит для россиян нечто новое. Узнайте, что стоит за этим решением. Бренд меняет свой курс на рынке.

Китайский автопроизводитель BAIC серьезно пересматривает свою продуктовую линейку для российского рынка. Стало известно о решении прекратить выпуск двух переднеприводных кроссоверов - BAIC X55 и BAIC X7. По информации, полученной от источника на калининградском заводе «Автотор», конвейер для этих моделей уже остановлен. Оставшиеся у дилеров автомобили будут распродаваться до 2026 года, после чего эти модели окончательно покинут Россию.

В пресс-службе компании подтвердили эту информацию, как сообщает издание Autonews. Представители марки объяснили этот шаг сменой глобальной стратегии и необходимостью актуализировать модельный ряд в соответствии с запросами российских покупателей. Директор по маркетингу «БАИК Моторс Рус» Оксана Павлычева пояснила, что компания намерена сделать ставку на более востребованные в стране автомобили. В будущем основной акцент будет сделан на кроссоверах серии Х и внедорожниках серии BJ, оснащенных системой полного привода.

Свято место пусто не бывает - уходящим моделям уже готовят замену. Так, преемником BAIC X7 фактически является уже доступный на рынке BAIC X75. Более того, в 2026 году эта модель получит долгожданную полноприводную модификацию, что должно значительно повысить ее конкурентоспособность. Таким образом, компания не сокращает свое присутствие, а скорее адаптирует его под локальные условия, где автомобили 4x4 пользуются стабильно высоким спросом из-за климатических и дорожных особенностей.

Планы у BAIC на ближайшие годы весьма амбициозные. В ноябре компания уже анонсировала появление в 2026 году двух совершенно новых для России моделей. Речь идет о гибридном внедорожнике BJ30 и еще одной новинке под индексом BJ41. А уже в 2027 году российских автомобилистов ждет полностью обновленная линейка кроссоверов X-серии. Ключевой особенностью этих машин станет наличие не только полного привода, но и современных гибридных силовых установок.

Производственная база для этих планов уже готовится. На мощностях калининградского «Автотора» идет подготовка к переходу на производство автомобилей BAIC по полному циклу. Это подразумевает не только сборку, но также сварку и окраску кузовов, что является важным шагом на пути к углублению локализации и укреплению позиций бренда на российском автомобильном рынке.