BAIC стал лидером по росту продаж и отпрвил на экспорт новые модели

BAIC увеличил продажи и вывел новые модели: как концерн меняет рынок в 2025 году

Вышло исследование: BAIC Group завершил 2025 год с рекордными результатами, расширив линейку внедорожников и электромобилей, а также усилив позиции на мировых рынках. Какие технологии и модели стали драйверами роста, почему концерн обогнал конкурентов и что ждет покупателей в 2026 году - рассказываем, почему эти перемены важны именно сейчас.

BAIC Group подвел итоги 2025 года, и результаты оказались впечатляющими: концерн не только нарастил объемы продаж, но и укрепил свои позиции на мировом рынке, сделав ставку на собственные разработки и современные технологии. Как сообщает abiznews, за год было реализовано 1,752 миллиона автомобилей - это на 5,6% больше, чем годом ранее. Причем 61% всех проданных машин пришелся на модели собственных брендов, что говорит о растущем доверии к продукции BAIC.

Особое внимание в 2025 году концерн уделил развитию внедорожников серии BJ. Продажи в этом сегменте выросли сразу на 38%, превысив отметку в 200 тысяч единиц. Гибридные версии этих моделей стали настоящим хитом, заняв около 40% от общего объема продаж внедорожников. Флагманский BJ40 продолжает удерживать лидерство среди аналогов на внутреннем рынке Китая и уже готовится к выходу в России под новым именем - BAIC BJ41.

Электромобильное направление также показало взрывной рост. Бренд ARCFOX сумел удвоить продажи, реализовав 163 тысячи электрокаров - это на 101% больше, чем в 2024 году. Наибольшим спросом пользовались модели ARCFOX T1 и ALPHA T5, что подтверждает интерес покупателей к современным и экологичным решениям.

Премиальный сегмент концерна представлен маркой STELATO, созданной в партнерстве с Huawei. В 2025 году продажи этого бренда превысили 10 тысяч автомобилей в месяц, а универсал STELATO S9T стал рекордсменом по годовым продажам среди конкурентов. Коммерческий транспорт под маркой FOTON также не сдал позиций: реализовано более 650 тысяч машин, включая грузовики на новых источниках энергии.

Экспортные поставки BAIC достигли исторического максимума - 308 тысяч автомобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. География продаж охватила более 130 стран, включая Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Производственные мощности в ЮАР были расширены, чтобы обеспечить растущий спрос на экспортных рынках.

В сегменте новых источников энергии концерн реализовал свыше 390 тысяч автомобилей, опередив конкурентов по темпам роста. ARCFOX и STELATO показали двукратное увеличение продаж, а новые модели на альтернативных источниках энергии активно внедряются на совместных предприятиях. Например, Beijing Benz представил электрическую версию Mercedes-Benz CLA на платформе MMA, а Beijing Hyundai - кроссовер ELEXIO на базе E-GMP.

BAIC активно инвестировал в научные разработки: были созданы новые аккумуляторные батареи, электроприводы, интеллектуальные системы салона и решения для автономного вождения. Особое внимание уделялось технологиям для коммерческого транспорта на водородном топливе. В декабре 2025 года концерн получил разрешение на эксплуатацию автомобилей с автоматизированным управлением уровня L3, способных двигаться по городу со скоростью до 80 км/ч. Именно BAIC первым в Китае получил специальные номерные знаки для таких машин.

В области полностью автономного транспорта (уровень L4) концерн стал одним из лидеров: роботакси BAIC уже курсируют по крупнейшим мегаполисам страны. Производитель автокомпонентов Hainachuan завершил испытания электродвигателя, который способен работать на скорости 55 000 оборотов в минуту - это рекорд для отрасли.

Китайское общество автомобильных инженеров (SAE China) отметило BAIC тремя наградами за технологические достижения: за инновации в области экологичных материалов, создание интеллектуальных контроллеров для внедорожников и прорыв в водородном транспорте. В 2026 году концерн планирует увеличить продажи до 2,2 миллиона автомобилей, делая ставку на стратегию «одна основа, пять направлений»: развитие электрификации, интеллектуализации, интернационализации, цифровизации и экосистемности.

Интересно, что динамика развития китайских брендов напрямую влияет на российский рынок. Например, эксперты отмечают, что активность BAIC и других производителей из КНР становится одним из ключевых факторов, определяющих перспективы продаж в России. Подробно о том, как китайские компании меняют расстановку сил на вторичном рынке, можно узнать в материале о прогнозах для рынка подержанных автомобилей в 2026 году.

BAIC продолжает удивлять не только масштабами производства, но и технологическими инновациями. В 2025 году концерн сделал акцент на интеллектуальных платформах, интеграции нейросетей и развитии автономного транспорта. Благодаря этому компания не только удерживает лидерство в Китае, но и уверенно выходит на новые рынки, предлагая современные решения для разных категорий покупателей. В ближайшие годы BAIC намерен усилить свои позиции за счет новых моделей, расширения экспортных поставок и внедрения передовых технологий в серийное производство.