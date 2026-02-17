BAIC стал лидером по росту продаж и отпрвил на экспорт новые модели

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

17 февраля 2026, 18:57

BAIC увеличил продажи и вывел новые модели: как концерн меняет рынок в 2025 году

BAIC увеличил продажи и вывел новые модели: как концерн меняет рынок в 2025 году

BAIC стал лидером по росту продаж и отпрвил на экспорт новые модели

BAIC увеличил продажи и вывел новые модели: как концерн меняет рынок в 2025 году

Вышло исследование: BAIC Group завершил 2025 год с рекордными результатами, расширив линейку внедорожников и электромобилей, а также усилив позиции на мировых рынках. Какие технологии и модели стали драйверами роста, почему концерн обогнал конкурентов и что ждет покупателей в 2026 году - рассказываем, почему эти перемены важны именно сейчас.

Вышло исследование: BAIC Group завершил 2025 год с рекордными результатами, расширив линейку внедорожников и электромобилей, а также усилив позиции на мировых рынках. Какие технологии и модели стали драйверами роста, почему концерн обогнал конкурентов и что ждет покупателей в 2026 году - рассказываем, почему эти перемены важны именно сейчас.

BAIC Group подвел итоги 2025 года, и результаты оказались впечатляющими: концерн не только нарастил объемы продаж, но и укрепил свои позиции на мировом рынке, сделав ставку на собственные разработки и современные технологии. Как сообщает abiznews, за год было реализовано 1,752 миллиона автомобилей - это на 5,6% больше, чем годом ранее. Причем 61% всех проданных машин пришелся на модели собственных брендов, что говорит о растущем доверии к продукции BAIC.

Особое внимание в 2025 году концерн уделил развитию внедорожников серии BJ. Продажи в этом сегменте выросли сразу на 38%, превысив отметку в 200 тысяч единиц. Гибридные версии этих моделей стали настоящим хитом, заняв около 40% от общего объема продаж внедорожников. Флагманский BJ40 продолжает удерживать лидерство среди аналогов на внутреннем рынке Китая и уже готовится к выходу в России под новым именем - BAIC BJ41.

Электромобильное направление также показало взрывной рост. Бренд ARCFOX сумел удвоить продажи, реализовав 163 тысячи электрокаров - это на 101% больше, чем в 2024 году. Наибольшим спросом пользовались модели ARCFOX T1 и ALPHA T5, что подтверждает интерес покупателей к современным и экологичным решениям.

Премиальный сегмент концерна представлен маркой STELATO, созданной в партнерстве с Huawei. В 2025 году продажи этого бренда превысили 10 тысяч автомобилей в месяц, а универсал STELATO S9T стал рекордсменом по годовым продажам среди конкурентов. Коммерческий транспорт под маркой FOTON также не сдал позиций: реализовано более 650 тысяч машин, включая грузовики на новых источниках энергии.

Экспортные поставки BAIC достигли исторического максимума - 308 тысяч автомобилей, что на четверть больше, чем годом ранее. География продаж охватила более 130 стран, включая Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Производственные мощности в ЮАР были расширены, чтобы обеспечить растущий спрос на экспортных рынках.

В сегменте новых источников энергии концерн реализовал свыше 390 тысяч автомобилей, опередив конкурентов по темпам роста. ARCFOX и STELATO показали двукратное увеличение продаж, а новые модели на альтернативных источниках энергии активно внедряются на совместных предприятиях. Например, Beijing Benz представил электрическую версию Mercedes-Benz CLA на платформе MMA, а Beijing Hyundai - кроссовер ELEXIO на базе E-GMP.

BAIC активно инвестировал в научные разработки: были созданы новые аккумуляторные батареи, электроприводы, интеллектуальные системы салона и решения для автономного вождения. Особое внимание уделялось технологиям для коммерческого транспорта на водородном топливе. В декабре 2025 года концерн получил разрешение на эксплуатацию автомобилей с автоматизированным управлением уровня L3, способных двигаться по городу со скоростью до 80 км/ч. Именно BAIC первым в Китае получил специальные номерные знаки для таких машин.

В области полностью автономного транспорта (уровень L4) концерн стал одним из лидеров: роботакси BAIC уже курсируют по крупнейшим мегаполисам страны. Производитель автокомпонентов Hainachuan завершил испытания электродвигателя, который способен работать на скорости 55 000 оборотов в минуту - это рекорд для отрасли.

Китайское общество автомобильных инженеров (SAE China) отметило BAIC тремя наградами за технологические достижения: за инновации в области экологичных материалов, создание интеллектуальных контроллеров для внедорожников и прорыв в водородном транспорте. В 2026 году концерн планирует увеличить продажи до 2,2 миллиона автомобилей, делая ставку на стратегию «одна основа, пять направлений»: развитие электрификации, интеллектуализации, интернационализации, цифровизации и экосистемности.

Интересно, что динамика развития китайских брендов напрямую влияет на российский рынок. Например, эксперты отмечают, что активность BAIC и других производителей из КНР становится одним из ключевых факторов, определяющих перспективы продаж в России. Подробно о том, как китайские компании меняют расстановку сил на вторичном рынке, можно узнать в материале о прогнозах для рынка подержанных автомобилей в 2026 году.

BAIC продолжает удивлять не только масштабами производства, но и технологическими инновациями. В 2025 году концерн сделал акцент на интеллектуальных платформах, интеграции нейросетей и развитии автономного транспорта. Благодаря этому компания не только удерживает лидерство в Китае, но и уверенно выходит на новые рынки, предлагая современные решения для разных категорий покупателей. В ближайшие годы BAIC намерен усилить свои позиции за счет новых моделей, расширения экспортных поставок и внедрения передовых технологий в серийное производство.

Упомянутые марки: BAIC, Arcfox, Stelato
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БАИК, Аркфокс, Стелато

Похожие материалы БАИК, Аркфокс, Стелато

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Самара Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться