BAIC Xingtan 5X: 5 метров, 544 л.с., автопилот Huawei и стиль Defender — что известно о новинке

11 августа 2026, 18:44
BAIC Xingtan 5X: новый кроссовер с тремя типами силовых установок выходит в Китае
BAIC Xingtan 5X: новый кроссовер с тремя типами силовых установок выходит в Китае
Премьера BAIC Xingtan 5X уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: три варианта силовых установок, брутальный дизайн и акцент на городскую эксплуатацию. Мало кто знает, что модель может стать началом новой линейки бренда. Какие особенности отличают новинку и что это значит для рынка - разбираемся подробно.
BAIC Xingtan 5X – это не просто очередной кроссовер для китайского рынка. Для российских автомобилистов эта модель важна тем, что сочетает в себе сразу несколько актуальных тенденций: универсальность, технологичность и ориентацию на городскую среду. В условиях, когда спрос на среднеразмерные внедорожники с современными опциями только растет, появление Xingtan 5X может стать новым ориентиром для конкурентов, в том числе и на российском рынке.
Как сообщает «Российская газета», Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало подробности о новинке. BAIC Xingtan 5X имеет строгие, почти «коробчатые» формы кузова, напоминающие стиль Land Rover Defender последнего поколения. Внешний вид составляют массивные бамперы, крупные светодиодные фары в ретро-стиле, пластиковая защита по периметру, черные оконные рамки и кофр с запасным колесом на распашной двери. Также в оснащение входят классические дверные ручки и мощные рейлинги на крыше внедорожного типа, хотя основной акцент сделан на городскую эксплуатацию.
Габариты впечатляют: длина – 5000 мм (с учетом заднего бокса), ширина – 2000 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2875 мм. Снаряженная масса варьируется от 1765 до 2355 кг в зависимости от выбранной силовой установки. Клиренс в 200 мм позволяет уверенно двигаться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. Важно, что Xingtan 5X будет доступен сразу в трех версиях: с бензиновым двигателем мощностью 254 л.с., гибридной установкой (143-сильный ДВС плюс электромоторы, суммарно 544 л.с.) и полностью электрическим приводом с мотором на 309 л.с. Характеристики батареи и запас хода пока не раскрыты, что подогревает интерес к будущим анонсам.
В число технологических решений входит интеграция комплекса автономного управления Huawei. Однако, судя по опубликованным изображениям, лидар в оснащении отсутствует, что может подтвердить определенный уровень функциональности автопилота. Несмотря на внедорожный внешний вид, производитель позиционирует Xingtan 5X как автомобиль для города, что подтверждается и выбором альтернатив: в первую очередь, это модели Jetour, соответствующие по размерам и концепции.
BAIC активно расширяет модельный ряд, внедряя современные технологии и адаптируясь под разные рынки. Xingtan 5X может стать первым автомобилем новой линейки, что позволит бренду укрепить позиции не только в Китае, но и на внешних направлениях. Важно, что гибридные и электрические версии становятся все более востребованными, а интеграция систем автономного управления – уже не редкость даже в среднеценовом сегменте. Ожидается, что конкуренция в этом классе усилится, а покупатели получат больше возможностей для выбора.
По оценкам экспертов, старт продаж в Китае ожидается до конца 2026 года. Российские автолюбители уже проявляют интерес к новинке BAIC, особенно после активизации продаж внедорожников BAIC BJ40. Важно отметить, что тенденция к появлению новых китайских моделей с расширенным выбором силовых установок и акцентом на городской комфорт становится все более заметной. Для сравнения, недавно на рынке появился Citroen SpaceTourer, который также вызвал немало обсуждений среди специалистов – подробнее о его особенностях можно узнать в отдельном материале о запуске SpaceTourer в России .
Похожие материалы БАИК, Джетур, Ленд Ровер, Чери
-
11.08.2026, 19:20
Mazda CX-5: реальный срок службы моторов Skyactiv-G и автоматов на практике
Mazda CX-5 давно закрепилась как один из самых выносливых кроссоверов на российском рынке. Сейчас особенно важно разобраться, насколько оправданы ожидания по ресурсу моторов Skyactiv-G и автоматов Skyactiv-Drive, ведь многие выбирают этот автомобиль для долгой эксплуатации и минимальных затрат на ремонт.Читать далее
-
11.08.2026, 18:49
Haval Raptor выходит на рынок ЕАЭС: одобрение, сборка и новые детали
Haval Raptor официально готовится к старту продаж в Казахстане и получил ОТТС для всего ЕАЭС. Модель с необычным дизайном и мощным турбомотором уже вызвала интерес у автолюбителей. Какие особенности отличают новинку, где ее будут собирать и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем с деталями и экспертными оценками.Читать далее
-
11.08.2026, 18:38
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Tenet T8 после обновления получил голосовой ассистент, классические приборы и новую версию с передним приводом. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал доступнее и удобнее для российских дорог. Какие плюсы и минусы выявили эксперты, и что важно учесть при выборе - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.08.2026, 18:33
Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов
Lexus официально представил обновленный ES, полностью отказавшись от классических бензиновых двигателей. Теперь в линейке только гибридные и электрические версии, а цены стартуют от 4,2 млн рублей. Какие изменения ждут покупателей, что отличает новые комплектации и почему это событие может повлиять на весь сегмент бизнес-седанов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 18:29
С 2027 года в России стартует пилотный рейтинг безопасности авто с учетом киберугроз
В России готовят запуск национального рейтинга безопасности автомобилей RunCAP, который впервые учтет киберугрозы. Новая методика CyberCAP позволит выявлять уязвимости современных машин. Какие последствия ждут рынок и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 18:23
В топ-10 продаж в Китае осталась только одна модель с ДВС - неожиданный итог июля
В июле на крупнейшем авторынке мира только одна модель с классическим двигателем внутреннего сгорания смогла попасть в десятку лидеров продаж. Остальные позиции заняли электромобили и гибриды, что подчеркивает стремительное изменение предпочтений покупателей. Читать далее
-
11.08.2026, 18:15
Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать
Экспертное мнение о Geely Atlas Pro: какие скрытые недостатки и неожиданные достоинства обнаружились после детального разбора популярного кроссовера. Что грозит владельцам на пробеге и почему этот автомобиль обсуждают чаще других - объяснил специалист.Читать далее
-
11.08.2026, 18:07
Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo: новые лидеры среди кроссоверов 2026
В 2026 году на российском рынке появились кроссоверы Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo, которые по оснащению и надежности способны конкурировать с европейскими и японскими моделями. Эксперты отмечают, что эти автомобили становятся все более востребованными на фоне ограниченного выбора и роста цен.Читать далее
-
11.08.2026, 16:35
Обновленный УАЗ «Пикап»: старт производства и ключевые изменения в конструкции
С конвейера Ульяновского автозавода сошел первый обновленный УАЗ «Пикап» - событие, которое может повлиять на рынок российских пикапов. Мало кто знает, что модель получила не только новый дизель, но и ряд важных доработок по безопасности и управляемости. Что изменилось, какие детали теперь производятся в России и когда ждать новинки у дилеров - объяснил специалист.Читать далее
-
11.08.2026, 16:30
Какие автомобили выбирают звезды «Одиссеи»: от ретро BMW до электрокаров
Мало кто знает, что актеры нового блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» владеют не только роскошными, но и весьма необычными автомобилями. В материале - подробный разбор автопарков звезд, неожиданные предпочтения и объяснение, почему их выбор важен для рынка прямо сейчас. Эксперты отмечают: такие коллекции отражают новые тенденции и могут повлиять на интерес россиян к определенным моделям.Читать далее
Похожие материалы БАИК, Джетур, Ленд Ровер, Чери
-
11.08.2026, 19:20
Mazda CX-5: реальный срок службы моторов Skyactiv-G и автоматов на практике
Mazda CX-5 давно закрепилась как один из самых выносливых кроссоверов на российском рынке. Сейчас особенно важно разобраться, насколько оправданы ожидания по ресурсу моторов Skyactiv-G и автоматов Skyactiv-Drive, ведь многие выбирают этот автомобиль для долгой эксплуатации и минимальных затрат на ремонт.Читать далее
-
11.08.2026, 18:49
Haval Raptor выходит на рынок ЕАЭС: одобрение, сборка и новые детали
Haval Raptor официально готовится к старту продаж в Казахстане и получил ОТТС для всего ЕАЭС. Модель с необычным дизайном и мощным турбомотором уже вызвала интерес у автолюбителей. Какие особенности отличают новинку, где ее будут собирать и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем с деталями и экспертными оценками.Читать далее
-
11.08.2026, 18:38
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Tenet T8 после обновления получил голосовой ассистент, классические приборы и новую версию с передним приводом. Мало кто знает, что теперь кроссовер стал доступнее и удобнее для российских дорог. Какие плюсы и минусы выявили эксперты, и что важно учесть при выборе - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.08.2026, 18:33
Lexus ES нового поколения: гибриды и электромобили без классических моторов
Lexus официально представил обновленный ES, полностью отказавшись от классических бензиновых двигателей. Теперь в линейке только гибридные и электрические версии, а цены стартуют от 4,2 млн рублей. Какие изменения ждут покупателей, что отличает новые комплектации и почему это событие может повлиять на весь сегмент бизнес-седанов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 18:29
С 2027 года в России стартует пилотный рейтинг безопасности авто с учетом киберугроз
В России готовят запуск национального рейтинга безопасности автомобилей RunCAP, который впервые учтет киберугрозы. Новая методика CyberCAP позволит выявлять уязвимости современных машин. Какие последствия ждут рынок и почему это актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 18:23
В топ-10 продаж в Китае осталась только одна модель с ДВС - неожиданный итог июля
В июле на крупнейшем авторынке мира только одна модель с классическим двигателем внутреннего сгорания смогла попасть в десятку лидеров продаж. Остальные позиции заняли электромобили и гибриды, что подчеркивает стремительное изменение предпочтений покупателей. Читать далее
-
11.08.2026, 18:15
Geely Atlas Pro: плюсы и минусы кроссовера, которые нельзя игнорировать
Экспертное мнение о Geely Atlas Pro: какие скрытые недостатки и неожиданные достоинства обнаружились после детального разбора популярного кроссовера. Что грозит владельцам на пробеге и почему этот автомобиль обсуждают чаще других - объяснил специалист.Читать далее
-
11.08.2026, 18:07
Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo: новые лидеры среди кроссоверов 2026
В 2026 году на российском рынке появились кроссоверы Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo, которые по оснащению и надежности способны конкурировать с европейскими и японскими моделями. Эксперты отмечают, что эти автомобили становятся все более востребованными на фоне ограниченного выбора и роста цен.Читать далее
-
11.08.2026, 16:35
Обновленный УАЗ «Пикап»: старт производства и ключевые изменения в конструкции
С конвейера Ульяновского автозавода сошел первый обновленный УАЗ «Пикап» - событие, которое может повлиять на рынок российских пикапов. Мало кто знает, что модель получила не только новый дизель, но и ряд важных доработок по безопасности и управляемости. Что изменилось, какие детали теперь производятся в России и когда ждать новинки у дилеров - объяснил специалист.Читать далее
-
11.08.2026, 16:30
Какие автомобили выбирают звезды «Одиссеи»: от ретро BMW до электрокаров
Мало кто знает, что актеры нового блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» владеют не только роскошными, но и весьма необычными автомобилями. В материале - подробный разбор автопарков звезд, неожиданные предпочтения и объяснение, почему их выбор важен для рынка прямо сейчас. Эксперты отмечают: такие коллекции отражают новые тенденции и могут повлиять на интерес россиян к определенным моделям.Читать далее