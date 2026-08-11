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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 18:44

BAIC Xingtan 5X: новый кроссовер с тремя типами силовых установок выходит в Китае

BAIC Xingtan 5X: новый кроссовер с тремя типами силовых установок выходит в Китае

BAIC Xingtan 5X: 5 метров, 544 л.с., автопилот Huawei и стиль Defender — что известно о новинке

BAIC Xingtan 5X: новый кроссовер с тремя типами силовых установок выходит в Китае

Премьера BAIC Xingtan 5X уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: три варианта силовых установок, брутальный дизайн и акцент на городскую эксплуатацию. Мало кто знает, что модель может стать началом новой линейки бренда. Какие особенности отличают новинку и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

Премьера BAIC Xingtan 5X уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: три варианта силовых установок, брутальный дизайн и акцент на городскую эксплуатацию. Мало кто знает, что модель может стать началом новой линейки бренда. Какие особенности отличают новинку и что это значит для рынка - разбираемся подробно.

BAIC Xingtan 5X – это не просто очередной кроссовер для китайского рынка. Для российских автомобилистов эта модель важна тем, что сочетает в себе сразу несколько актуальных тенденций: универсальность, технологичность и ориентацию на городскую среду. В условиях, когда спрос на среднеразмерные внедорожники с современными опциями только растет, появление Xingtan 5X может стать новым ориентиром для конкурентов, в том числе и на российском рынке.

Как сообщает «Российская газета», Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало подробности о новинке. BAIC Xingtan 5X имеет строгие, почти «коробчатые» формы кузова, напоминающие стиль Land Rover Defender последнего поколения. Внешний вид составляют массивные бамперы, крупные светодиодные фары в ретро-стиле, пластиковая защита по периметру, черные оконные рамки и кофр с запасным колесом на распашной двери. Также в оснащение входят классические дверные ручки и мощные рейлинги на крыше внедорожного типа, хотя основной акцент сделан на городскую эксплуатацию.

Габариты впечатляют: длина – 5000 мм (с учетом заднего бокса), ширина – 2000 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2875 мм. Снаряженная масса варьируется от 1765 до 2355 кг в зависимости от выбранной силовой установки. Клиренс в 200 мм позволяет уверенно двигаться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. Важно, что Xingtan 5X будет доступен сразу в трех версиях: с бензиновым двигателем мощностью 254 л.с., гибридной установкой (143-сильный ДВС плюс электромоторы, суммарно 544 л.с.) и полностью электрическим приводом с мотором на 309 л.с. Характеристики батареи и запас хода пока не раскрыты, что подогревает интерес к будущим анонсам.

В число технологических решений входит интеграция комплекса автономного управления Huawei. Однако, судя по опубликованным изображениям, лидар в оснащении отсутствует, что может подтвердить определенный уровень функциональности автопилота. Несмотря на внедорожный внешний вид, производитель позиционирует Xingtan 5X как автомобиль для города, что подтверждается и выбором альтернатив: в первую очередь, это модели Jetour, соответствующие по размерам и концепции.

BAIC активно расширяет модельный ряд, внедряя современные технологии и адаптируясь под разные рынки. Xingtan 5X может стать первым автомобилем новой линейки, что позволит бренду укрепить позиции не только в Китае, но и на внешних направлениях. Важно, что гибридные и электрические версии становятся все более востребованными, а интеграция систем автономного управления – уже не редкость даже в среднеценовом сегменте. Ожидается, что конкуренция в этом классе усилится, а покупатели получат больше возможностей для выбора.

По оценкам экспертов, старт продаж в Китае ожидается до конца 2026 года. Российские автолюбители уже проявляют интерес к новинке BAIC, особенно после активизации продаж внедорожников BAIC BJ40. Важно отметить, что тенденция к появлению новых китайских моделей с расширенным выбором силовых установок и акцентом на городской комфорт становится все более заметной. Для сравнения, недавно на рынке появился Citroen SpaceTourer, который также вызвал немало обсуждений среди специалистов – подробнее о его особенностях можно узнать в отдельном материале о запуске SpaceTourer в России .

Упомянутые марки: BAIC, Jetour, Land Rover, Chery
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