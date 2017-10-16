16 октября 2017, 20:05

Baidu и BAIC объединят усилия для выпуска беспилотников

Китайская интернет-корпорация Baidu и автопроизводитель BAIC заключили договор о сотрудничестве для серийного выпуска автомобилей с беспилотными системами управления. Лидер китайских поисковых систем уже сотрудничал с Microsoft в области разработки «самостоятельных» технологий.
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Baidu - это крупная китайская корпорация, специализирующаяся на интернет-коммерции. На протяжении последних нескольких лет компания занимается созданием систем автономного управления транспортными средствами.

Согласно подписанному документу, компания Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) уже в 2019 году начнет серийный выпуск беспилотных автомобилей третьего уровня. Модели будут оснащены технологиям автономного управления от Baidu. К 2021 году компании планируют поставить на конвейер «самостоятельный» транспорт четвертого уровня.

Напомним, что разница уровней заключается в том, что авто третьего уровня требуют участие водителя в случае экстренной ситуации, а беспилотник четвертого уровня может управлять транспортом совсем без вмешательства человека. Максимальным признан пятый уровень, когда владельцу машины достаточно указать пункт назначения и запустить систему.

Недавно Baidu организовала фонд беспилотного вождения Apollo Fund. Он выделит более 1,5 млн долларов на поддержку стартапов по созданию автономных систем управления.

Напомним, что ранее власти Калифорнии приняли поправки к закону, разрешающие испытания беспилотников на территории штата.

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Baidu и BAIC объединят усилия для выпуска беспилотников
{{material_121350}}Baidu - это крупная китайская корпорация, специализирующаяся на интернет-коммерции. На протяжении последних нескольких лет компания занимается созданием систем автономного управления транспортными средствами.Согласно подписанному документу, компания Beijing Automotive Industry Holding Co (BAIC) уже в 2019 году начнет серийный выпуск беспилотных автомобилей третьего уровня. Модели будут оснащены технологиям автономного управления от Baidu. К 2021 году компании планируют поставить на конвейер «самостоятельный» транспорт четвертого уровня. Напомним, что разница уровней заключается в том, что авто третьего уровня требуют участие водителя в случае экстренной ситуации, а беспилотник четвертого уровня может управлять транспортом совсем без вмешательства человека. Максимальным признан пятый уровень, когда владельцу машины достаточно указать пункт назначения и запустить систему.Недавно Baidu организовала фонд беспилотного вождения Apollo Fund. Он выделит более 1,5 млн долларов на поддержку стартапов по созданию автономных систем управления.Напомним, что ранее власти Калифорнии приняли поправки к закону, разрешающие испытания беспилотников на территории штата.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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