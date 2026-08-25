25 августа 2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
25 августа 2026, 18:36
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220: индийский круизер, который не боится российских дорог
BAJAJ Avenger Cruise 220: комфортный круизер для дальних поездок и города
BAJAJ Avenger Cruise 220 выделяется сочетанием классического дизайна, экономичного двигателя и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для путешествий и ежедневных маршрутов. Разбираемся, что делает этот байк актуальным именно сейчас.
BAJAJ Avenger Cruise 220 — один из передовых мотоциклов, который закрывает сразу несколько задач: он подходит для первых дальних поездок, не требует больших вложений и обеспечивает комфорт даже на ближайших маршрутах. В условиях, когда рынок ограничен либо устаревшими японскими моделями, либо маломощными дорожниками, этот индийский круизер выглядит как компромисс между ценой, надёжностью и комфортом.
Внешне Avenger Cruise 220 сразу выделяется классическим высоким обликом: руль, массивное заднее крыло, каплевидный бак и обилие хрома. Такой дизайн не только привлекает внимание, но и является частью стиля старых добрых круизеров. Посадка здесь действительно продумана — низкое мягкое сиденье (всего 730 мм по высоте), вытянутые вперёд подножки и расслабленная поза позволяют уверенно чувствовать себя райдерам разного роста.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под баком установлен одноцилиндровый двигатель объёмом 219,89 куб. см с системой DTS-i (две свечи зажигания для оптимального сгорания топливовоздушной смеси). Мощность — 19,03 л. с., крутящий момент — 17,5 Нм. Такой мотор не рассчитан на рекордную скорость, но обеспечивает стабильную тягу и экономию топлива — около 2,8–3 литров на 100 км. Благодаря баку на 14 литров запас хода достигает почти 500 км, что особенно ценно для путешествий по России.
Система охлаждения дополнена масляным радиатором, который защищает двигатель от перегрева в пробках и на трассе в жару. В комплектации мотоцикл оснащён современным ветровым стеклом и спинкой для пассажира. Для дальних поездок важна система багажа: прочные рамки позволяют закрепить кофры и центральный баул, а низкая центральная стойка сохраняет устойчивость даже при полной загрузке.
BAJAJ Avenger Cruise 220 ориентирован на тех, кто ценит простоту обслуживания, экономичность и возможность путешествовать без лишних затрат. Модель особенно актуальна для новичков, желающих сразу получить комфортабельный круизер, а также для опытных райдеров, уставших от солидных и дорогих в оснащении мотоциклов. Важно отметить, что на российском рынке подобные решения встречаются нечасто, а спрос на доступные и надёжные байки стабильно высок. Судя по комплектации и техническим решениям, Avenger Cruise 220 может стать одним из самых практичных вариантов для мототуризма и повседневных поездок.
В городских условиях Avenger Cruise 220 проявляет себя лучше скутера — узкий профиль и лёгкая масса (159 кг) позволяют маневрировать в пробках. На трассе оптимальная скорость — 90–100 км/ч: вибрация минимальна, подвеска плавно сглаживает неровности, тормозная система (дисковый тормоз спереди, барабанный сзади) проста и ремонтопригодна. Для сравнения, многие электровелосипеды, такие как SISIGAD с запасом хода 104 км , демонстрируют универсальность и комфорт на дальних маршрутах.
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