Baltic Rally в Выборге: мотопробег, байкерская свадьба и шоу красоты
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Фото: Baltic Rally
Шоу-программа фестиваля включала Теннисный турнир, Хоккейный турнир среди мотоклубов, силовое, огненное, барабанное, флаговое шоу, конкурсы - тату и мотошлемов, выставку авторских мотоциклов Custom Bike Show, аттракцион Crazy Wheels Show и скоростной стенд Drag Racing. Первый день фестиваля завершился Шоу Красоты, в котором приняли участие красавицы из 18-ти районов Ленинградской области в дизайнерских платьях с гербами. Интересным элементом Фестиваля стала байкерская свадьба членов старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC Михаила и Александры.
В зоне Food Court была представлена национальная кухня коренных народов Ленинградской области, а также Средневековая кухня. На кулинарном конкурсе мотоклубов гости могли попробовать различные угощения. А победителем стал президент мотоклуба «ДОМ» Рамис Дебердеев, собственноручно приготовивший 100 литров настоящей байкерской ухи.
Все три дня проходили бесплатные пешие экскурсии по старому городу от Информационно-туристской и выставочной зоны. А также бесплатные мото-экскурсии по Выборгу и окрестностям. Завершился фестиваль 15-минутным фейерверком в небе над Северной Гаванью. Губернатор области Александр Дрозденко признал первый фестиваль чрезвычайно успешным и заявил о необходимости продолжить традицию Baltic Rally и в 2022 году.
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