Балтийский янтарь: «в нем застыли века цветками»
- 2476
- 0
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Выставочный зал «Янтарная палата» открыли 5 сентября 2017 года. Работы по его созданию были приурочены к 70-летию Калининградского янтарного комбината, единственного в мире предприятия, ведущего промышленную добычу янтаря открытым карьерным способом на Приморском месторождении.
Люстра, карта РФ и Ильич
Самый большой объект в музее – люстра, в ней 25 кг янтаря. Люстра с историей: в 2013 году ее среди мусора и швабр в кладовке случайно обнаружил директор музея. Подняли документы, и оказалось, что эту люстру заказал сам генсек Н. Хрущев. Но пока коллектив художников тщательно подбирал по цветам и размерам, Никиту Сергеевича с поста сместили, а заказ остался незаконченным и невостребованным.
На стене карта России. Ее выполнила одна местная фирма. В работе использованы золото, серебро, бирюза, редкие сорта янтаря. Карту «написали» в 2014 году в честь присоединения Крыма, поэтому все границы актуальные. Оригинал находится в Кремле, а в музее ее точная копия.
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Потри камень – почувствуешь запах меда
Любая обработка янтаря начинается со шлифовки. В течение суток в цехах большие барабаны трут янтарь и снимают корочку. Плюс он проходит термическую обработку – печное прокаливание. Влага испаряется, и камень становится тверже и прочнее, то есть при обработке не разрушится. Пузырьки кислорода, которые были в камне, взрываются. Но как только температура коснулась камня, полезных свойств у него уже не будет. То есть такой камень может использоваться исключительно для ювелирных изделий.
Обработка камня – процесс почти безотходный. Все мелкие камешки и обрезки, что остаются, под давлением прессуют. Прессованный янтарь – не каленый (коньячного цвета) и не плавленый. Он не такой красивый, и у него нет полезных свойств. Также идет на ювелирные украшения и на предметы оформления интерьера. Кислоту, которая выделяется, используют в косметологии и даже сельском хозяйстве. Если потереть доминиканский янтарь, то он издаст запах фасоли. А балтийский янтарь из малохвойных пород дерева при нагреве и трении издает запах хвои и меда. Белый янтарь пахнет слаще коричневого. Если на янтарь попадает ультрафиолет, то камень становится зеленым или голубым. У пластиковых подделок такой цветоотдачи нет и в помине.
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Эх, уральцы!..
В 1960-е годы на комбинате было много цензуры. Изделия выпускались преимущественно в духе «дружбы народов» или как подарки большим чиновникам (в музее эту экспозицию называют «уголок бюрократа»). В 1970-1980-е года цензуры было на порядок меньше - художник брал камень и раскрывал его по своему видению. Самый ценный экспонат – бабочка, где использовано 52 грамма золота и пейзажный янтарь. Изделие очень красивое и изящное, его публиковали во всех буклетах и газетах. Не случайно бабочка стала символом комбината и является им по сей день.
Вообще, комбинат начинал с нуля в послевоенные годы и некоторое время функционировал под военным управлением. Поначалу янтарь шел на изготовление лаков, красок, изоляторов. Потихоньку откачивали затопленные карьеры. Техника была немецкая, трудилась аж до 1970-х годов. В 1990-е на заводе начались массовые сокращения. Если в советские годы на комбинате работало 6000 человек, то с развалом СССР стало не более 300. Комбинат почти не развивался, занимались только сырьем, ибо промышленная переработка была в те годы невыгодна. Чехарда продолжалась до 2013 года, как итог - сплошные долги. И только после этого пошло возрождение комбината.
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото: lv.sputniknews.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Украинский, говорите? Ну-ну…
Балтийская смола не единственная на планете, есть и другие виды. Добычу практикуют на Украине, в Индонезии, Доминикане, на Сахалине. Но камни оттуда применяются преимущественно как поделочные. Скажем, тот же украинский камень должен полежать в земле еще 5 млн лет, чтобы дозреть до состояния балтийского янтаря, которому 45-50 млн лет.
Украшения из янтаря находят на территории древнего Египта. Позволить его могли только знатные и богатые люди. Даже в короне фараона найден балтийский янтарь. Украшения найдены в Древней Греции и Японии. Греки называли янтарь «электроном» за его природные свойства – если потереть о шелк, он способен притягивать мелкие предметы. В Древнем Риме статуэтку из янтаря можно было обменять на здорового и крепкого раба. Римские монеты, как признак обмена, иногда находят на территории Калининградской области.
Как не вспомнить янтарную комнату
На Руси из янтаря делали олифу, которой покрывали иконы. Янтарные бусы найдены в Старой Ладоге. Тогда янтарь использовался как оберег. Современные учены доказали, что у янтаря есть полезные свойства – благодаря наличию янтарной кислоты. Причем, «дичка» полезнее по свойствам, нежели обработанный янтарь, с которого снята корочка (в ней больше янтарной кислоты, чем в самом камне). Старообрядцы в Забайкалье носили костюмы с бусами из янтаря. Их в свое время сослали туда, а свою культуру старообрядцы сохраняют из поколения в поколение. Один такой костюм забайкальцы передали в дар музею после визита гендиректора комбината.
Фото: Strana.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
К счастью, уже в наше время было принято волевое решение о восстановлении янтарной комнаты: комбинат поставил для работы 6,5 тонны янтаря. Работа велась 24 года в Санкт-Петербурге. Труд оказался очень кропотливым – воссоздавать приходилось исключительно по фотографиям, поскольку чертежей, увы, не было. Говорят, что нынешняя комната получилась краше оригинала. Так это или нет, можно лично увидеть, посетив Екатерининский собор Царского Села.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве