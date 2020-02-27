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27 февраля 2020, 02:55

Балтийский янтарь: «в нем застыли века цветками»

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Фото пользователя 110km.ru
В городе Янтарном Калининградской области практически все, как это неудивительно, связано с янтарем. Туристы сюда едут посмотреть на карьер, где люди изымают у земли «солнечный камень», и заглянуть при возможности в местный музей. Он новый, современный и интерактивный.
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Выставочный зал «Янтарная палата» открыли 5 сентября 2017 года. Работы по его созданию были приурочены к 70-летию Калининградского янтарного комбината, единственного в мире предприятия, ведущего промышленную добычу янтаря открытым карьерным способом на Приморском месторождении.

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На карьере мы уже были (см. врезку), заглянем в «Палату». От обилия янтаря глаза разбегаются. И главное, все камни/изделия оригинальные, неповторяющиеся. А как оно должно было быть иначе, если в природе существует около 300 оттенков янтаря. Белый – самый редкий и ценный, при общей добыче такого всего 3%. 20% - молочный оттенок. Бывают голубые, фиолетовые, зеленые и даже черные оттенки, которые считаются уникальными. Практически все это мы находим в музее. За стеклом «Губернаторский» камень – 4-й в мире по размерам. Коллекция собирается с 1970-х годов, ее общая стоимость – около 120 млн рублей.

Люстра, карта РФ и Ильич

Самый большой объект в музее – люстра, в ней 25 кг янтаря. Люстра с историей: в 2013 году ее среди мусора и швабр в кладовке случайно обнаружил директор музея. Подняли документы, и оказалось, что эту люстру заказал сам генсек Н. Хрущев. Но пока коллектив художников тщательно подбирал по цветам и размерам, Никиту Сергеевича с поста сместили, а заказ остался незаконченным и невостребованным.

На стене карта России. Ее выполнила одна местная фирма. В работе использованы золото, серебро, бирюза, редкие сорта янтаря. Карту «написали» в 2014 году в честь присоединения Крыма, поэтому все границы актуальные. Оригинал находится в Кремле, а в музее ее точная копия.

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Экспозиция (400 кв. м.) расположена на первом этаже здания. По содержанию она условно делится на естественнонаучную и культурно-историческую части, объединяя следующие разделы: * происхождение янтаря, янтареподобные ископаемые смолы (копалы), включения в янтаре; * исторические знания о янтаре и янтарные торговые пути; история добычи янтаря в эпоху господства рыцарей Тевтонского ордена; * «Янтарная комната» - три века блестящей истории; * история посёлка Пальмникенен – Янтарный, как центра промышленной добычи янтаря в XVIII – XX веках; * Калининградский янтарный комбинат (1947 – 2017) – промышленная история; * технологии добычи и обработки балтийского янтаря; * свойства янтаря, уникальные образцы янтаря (коллекция крупных самородков); * технологии промышленной переработки янтаря, имитации янтаря; * «Янтарная палата» - коллекционное собрание янтарных предметов (арт-объектов), авторских работ и серийных изделий.
Не менее интересная история с панно, на котором изображен В.И. Ленин. В 1964 году местному  мастеру заказали панно. Мастер долго думал, как его оформить. Заходит в цех, где девушки собирают бусы. Сразу родилась идея – собрать панно из бус. Трудился, трудился специалист, старался, но в итоге у Ильича вышла слишком длинная и непропорциональная рука. А серп и молот похож на куриную лапку. Панно, естественно, забраковали и заказали еще одно. Второе, вроде, было сработано на славу, сейчас оно в музее Ульяновска. То, что бракованное сегодня смотрится надо лишь отшлифовать, и оно снова заблестит.

Потри камень – почувствуешь запах меда

Любая обработка янтаря начинается со шлифовки. В течение суток в цехах большие барабаны трут янтарь и снимают корочку. Плюс он проходит термическую обработку – печное прокаливание. Влага испаряется, и камень становится тверже и прочнее, то есть при обработке не разрушится. Пузырьки кислорода, которые были в камне, взрываются. Но как только температура коснулась камня, полезных свойств у него уже не будет. То есть такой камень может использоваться исключительно для ювелирных изделий.

Обработка камня – процесс почти безотходный. Все мелкие камешки и обрезки, что остаются, под давлением прессуют. Прессованный янтарь – не каленый (коньячного цвета) и не плавленый. Он не такой красивый, и у него нет полезных свойств. Также идет на ювелирные украшения и на предметы оформления интерьера. Кислоту, которая выделяется, используют в косметологии и даже сельском хозяйстве. Если потереть доминиканский янтарь, то он издаст запах фасоли. А балтийский янтарь из малохвойных пород дерева при нагреве и трении издает запах хвои и меда. Белый янтарь пахнет слаще коричневого. Если на янтарь попадает ультрафиолет, то камень становится зеленым или голубым. У пластиковых подделок такой цветоотдачи нет и в помине.

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Эх, уральцы!..

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Первые изделия на Янтарном комбинате начали изготавливать в 1950-х годах. Мастера были с Урала, и они не умели плавить янтарь в печах. Говорят, очень большое количество камней израсходовали почем зря. К примеру, маленькие фигурки у них ставились на большой самородок как на постамент. Сегодня дизайнеры плачут: дескать, можно было бы красивое изделие сделать из такого большого куска, а они так бездарно его употребили. Дизайнерский опыт приходил методом проб и ошибок. А с немецким населением общаться не разрешалось, да и сами фашисты, когда уходили отсюда, много навредили заводу.

В 1960-е годы на комбинате было много цензуры. Изделия выпускались преимущественно в духе  «дружбы народов» или как подарки большим чиновникам (в музее эту экспозицию называют «уголок бюрократа»). В 1970-1980-е года цензуры было на порядок меньше - художник брал камень и раскрывал его по своему видению. Самый ценный экспонат – бабочка, где использовано 52 грамма золота и пейзажный янтарь. Изделие очень красивое и изящное, его публиковали во всех буклетах и газетах. Не случайно бабочка стала символом комбината и является им по сей день.

Вообще, комбинат начинал с нуля в послевоенные годы и некоторое время функционировал под военным управлением. Поначалу янтарь шел на изготовление лаков, красок, изоляторов. Потихоньку откачивали затопленные карьеры. Техника была немецкая, трудилась аж до 1970-х годов. В 1990-е на заводе начались массовые сокращения. Если в советские годы на комбинате работало 6000 человек, то с развалом СССР стало не более 300. Комбинат почти не развивался, занимались только сырьем, ибо промышленная переработка была в те годы невыгодна. Чехарда продолжалась до 2013 года, как итог - сплошные долги. И только после этого пошло возрождение комбината.

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: lv.sputniknews.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
 

Украинский, говорите? Ну-ну…

Балтийская смола не единственная на планете, есть и другие виды. Добычу практикуют на Украине, в Индонезии, Доминикане, на Сахалине. Но камни оттуда применяются преимущественно как поделочные. Скажем, тот же украинский камень должен полежать в земле еще 5 млн лет, чтобы дозреть до состояния балтийского янтаря, которому 45-50 млн лет.

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От современной Калининградской области до Норвегии в древности была суша с хвойным лесом. Так говорят ученые. Климат был теплый и влажный, и деревья были высотой с 9-этажный дом. Наверное, источая смолу, деревья отражали нападения насекомых. Те попадали в смолу и как в саркофаге замуровывались, попадая потом в воду. В результате оттаивания образовалось Балтийское море. Оно-то и выбрасывает янтарь.

Украшения из янтаря находят на территории древнего Египта. Позволить его могли только знатные и богатые люди. Даже в короне фараона найден балтийский янтарь. Украшения найдены в  Древней Греции и Японии. Греки называли янтарь «электроном» за его природные свойства – если потереть о шелк, он способен притягивать мелкие предметы. В Древнем Риме статуэтку из янтаря можно было обменять на здорового и крепкого раба. Римские монеты, как признак обмена, иногда  находят на территории Калининградской области.

Как не вспомнить янтарную комнату

На Руси из янтаря делали олифу, которой покрывали иконы. Янтарные бусы найдены в Старой Ладоге. Тогда янтарь использовался как оберег. Современные учены доказали, что у янтаря есть полезные свойства – благодаря наличию янтарной кислоты. Причем, «дичка» полезнее по свойствам, нежели обработанный янтарь, с которого снята корочка (в ней больше янтарной кислоты, чем в самом камне). Старообрядцы в Забайкалье носили костюмы с бусами из янтаря. Их в свое время сослали туда, а свою культуру старообрядцы сохраняют из поколения в поколение. Один такой костюм забайкальцы передали в дар музею после визита гендиректора комбината.

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото: Strana.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками

Фото пользователя 110km.ru

Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Балтийский янтарь в нем застыли века цветками
Любил янтарь и прусский король, даже коллекционировал изделия. Будучи в Европе, Петр Первый захотел себе янтарный кабинет, и пруссакам пришлось подарить его российскому императору. При Елизавете приняли решение создать янтарную комнату. Она создавалась под руководством Растрелли. Последние фотографии оригинала были сделаны до начала Второй мировой. Немцы демонтировали комнату и вывезли в Германию, далее следы комнаты теряются.

К счастью, уже в наше время было принято волевое решение о восстановлении янтарной комнаты: комбинат поставил для работы 6,5 тонны янтаря. Работа велась 24 года в Санкт-Петербурге. Труд оказался очень кропотливым – воссоздавать приходилось исключительно по фотографиям, поскольку чертежей, увы, не было. Говорят, что нынешняя комната получилась краше оригинала. Так это или нет, можно лично увидеть, посетив Екатерининский собор Царского Села.

Иван Братуха
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Балтийский янтарь: «в нем застыли века цветками»
Выставочный зал «Янтарная палата» открыли 5 сентября 2017 года. Работы по его созданию были приурочены к 70-летию Калининградского янтарного комбината, единственного в мире предприятия, ведущего промышленную добычу янтаря открытым карьерным способом на Приморском месторождении.{{material_127343}} На карьере мы уже были (см. врезку), заглянем в «Палату». От обилия янтаря глаза разбегаются. И главное, все камни/изделия оригинальные, неповторяющиеся. А как оно должно было быть иначе, если в природе существует около 300 оттенков янтаря. Белый – самый редкий и ценный, при общей добыче такого всего 3%. 20% - молочный оттенок. Бывают голубые, фиолетовые, зеленые и даже черные оттенки, которые считаются уникальными. Практически все это мы находим в музее. За стеклом «Губернаторский» камень – 4-й в мире по размерам. Коллекция собирается с 1970-х годов, ее общая стоимость – около 120 млн рублей. Люстра, карта РФ и ИльичСамый большой объект в музее – люстра, в ней 25 кг янтаря. Люстра с историей: в 2013 году ее среди мусора и швабр в кладовке случайно обнаружил директор музея. Подняли документы, и оказалось, что эту люстру заказал сам генсек Н. Хрущев. Но пока коллектив художников тщательно подбирал по цветам и размерам, Никиту Сергеевича с поста сместили, а заказ остался незаконченным и невостребованным. На стене карта России. Ее выполнила одна местная фирма. В работе использованы золото, серебро, бирюза, редкие сорта янтаря. Карту «написали» в 2014 году в честь присоединения Крыма, поэтому все границы актуальные. Оригинал находится в Кремле, а в музее ее точная копия. {{gallery_1943}} {{photo_text_297}} Не менее интересная история с панно, на котором изображен В.И. Ленин. В 1964 году местному  мастеру заказали панно. Мастер долго думал, как его оформить. Заходит в цех, где девушки собирают бусы. Сразу родилась идея – собрать панно из бус. Трудился, трудился специалист, старался, но в итоге у Ильича вышла слишком длинная и непропорциональная рука. А серп и молот похож на куриную лапку. Панно, естественно, забраковали и заказали еще одно. Второе, вроде, было сработано на славу, сейчас оно в музее Ульяновска. То, что бракованное сегодня смотрится надо лишь отшлифовать, и оно снова заблестит. Потри камень – почувствуешь запах медаЛюбая обработка янтаря начинается со шлифовки. В течение суток в цехах большие барабаны трут янтарь и снимают корочку. Плюс он проходит термическую обработку – печное прокаливание. Влага испаряется, и камень становится тверже и прочнее, то есть при обработке не разрушится. Пузырьки кислорода, которые были в камне, взрываются. Но как только температура коснулась камня, полезных свойств у него уже не будет. То есть такой камень может использоваться исключительно для ювелирных изделий. Обработка камня – процесс почти безотходный. Все мелкие камешки и обрезки, что остаются, под давлением прессуют. Прессованный янтарь – не каленый (коньячного цвета) и не плавленый. Он не такой красивый, и у него нет полезных свойств. Также идет на ювелирные украшения и на предметы оформления интерьера. Кислоту, которая выделяется, используют в косметологии и даже сельском хозяйстве. Если потереть доминиканский янтарь, то он издаст запах фасоли. А балтийский янтарь из малохвойных пород дерева при нагреве и трении издает запах хвои и меда. Белый янтарь пахнет слаще коричневого. Если на янтарь попадает ультрафиолет, то камень становится зеленым или голубым. У пластиковых подделок такой цветоотдачи нет и в помине.{{gallery_1944}} Эх, уральцы!..{{material_127824}} Первые изделия на Янтарном комбинате начали изготавливать в 1950-х годах. Мастера были с Урала, и они не умели плавить янтарь в печах. Говорят, очень большое количество камней израсходовали почем зря. К примеру, маленькие фигурки у них ставились на большой самородок как на постамент. Сегодня дизайнеры плачут: дескать, можно было бы красивое изделие сделать из такого большого куска, а они так бездарно его употребили. Дизайнерский опыт приходил методом проб и ошибок. А с немецким населением общаться не разрешалось, да и сами фашисты, когда уходили отсюда, много навредили заводу. В 1960-е годы на комбинате было много цензуры. Изделия выпускались преимущественно в духе  «дружбы народов» или как подарки большим чиновникам (в музее эту экспозицию называют «уголок бюрократа»). В 1970-1980-е года цензуры было на порядок меньше - художник брал камень и раскрывал его по своему видению. Самый ценный экспонат – бабочка, где использовано 52 грамма золота и пейзажный янтарь. Изделие очень красивое и изящное, его публиковали во всех буклетах и газетах. Не случайно бабочка стала символом комбината и является им по сей день. Вообще, комбинат начинал с нуля в послевоенные годы и некоторое время функционировал под военным управлением. Поначалу янтарь шел на изготовление лаков, красок, изоляторов. Потихоньку откачивали затопленные карьеры. Техника была немецкая, трудилась аж до 1970-х годов. В 1990-е на заводе начались массовые сокращения. Если в советские годы на комбинате работало 6000 человек, то с развалом СССР стало не более 300. Комбинат почти не развивался, занимались только сырьем, ибо промышленная переработка была в те годы невыгодна. Чехарда продолжалась до 2013 года, как итог - сплошные долги. И только после этого пошло возрождение комбината.{{gallery_1945}}  Украинский, говорите? Ну-ну…Балтийская смола не единственная на планете, есть и другие виды. Добычу практикуют на Украине, в Индонезии, Доминикане, на Сахалине. Но камни оттуда применяются преимущественно как поделочные. Скажем, тот же украинский камень должен полежать в земле еще 5 млн лет, чтобы дозреть до состояния балтийского янтаря, которому 45-50 млн лет. {{material_127403}} От современной Калининградской области до Норвегии в древности была суша с хвойным лесом. Так говорят ученые. Климат был теплый и влажный, и деревья были высотой с 9-этажный дом. Наверное, источая смолу, деревья отражали нападения насекомых. Те попадали в смолу и как в саркофаге замуровывались, попадая потом в воду. В результате оттаивания образовалось Балтийское море. Оно-то и выбрасывает янтарь. Украшения из янтаря находят на территории древнего Египта. Позволить его могли только знатные и богатые люди. Даже в короне фараона найден балтийский янтарь. Украшения найдены в  Древней Греции и Японии. Греки называли янтарь «электроном» за его природные свойства – если потереть о шелк, он способен притягивать мелкие предметы. В Древнем Риме статуэтку из янтаря можно было обменять на здорового и крепкого раба. Римские монеты, как признак обмена, иногда  находят на территории Калининградской области. Как не вспомнить янтарную комнатуНа Руси из янтаря делали олифу, которой покрывали иконы. Янтарные бусы найдены в Старой Ладоге. Тогда янтарь использовался как оберег. Современные учены доказали, что у янтаря есть полезные свойства – благодаря наличию янтарной кислоты. Причем, «дичка» полезнее по свойствам, нежели обработанный янтарь, с которого снята корочка (в ней больше янтарной кислоты, чем в самом камне). Старообрядцы в Забайкалье носили костюмы с бусами из янтаря. Их в свое время сослали туда, а свою культуру старообрядцы сохраняют из поколения в поколение. Один такой костюм забайкальцы передали в дар музею после визита гендиректора комбината. {{gallery_1946}}Любил янтарь и прусский король, даже коллекционировал изделия. Будучи в Европе, Петр Первый захотел себе янтарный кабинет, и пруссакам пришлось подарить его российскому императору. При Елизавете приняли решение создать янтарную комнату. Она создавалась под руководством Растрелли. Последние фотографии оригинала были сделаны до начала Второй мировой. Немцы демонтировали комнату и вывезли в Германию, далее следы комнаты теряются. К счастью, уже в наше время было принято волевое решение о восстановлении янтарной комнаты: комбинат поставил для работы 6,5 тонны янтаря. Работа велась 24 года в Санкт-Петербурге. Труд оказался очень кропотливым – воссоздавать приходилось исключительно по фотографиям, поскольку чертежей, увы, не было. Говорят, что нынешняя комната получилась краше оригинала. Так это или нет, можно лично увидеть, посетив Екатерининский собор Царского Села.
2020-02-27
Автор: Иван Братуха
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