27 июля 2021, 14:01
Банды обезьян развязали войну в Таиланде: автомобили встали в пробках
Обычно обезьян в Таиланде подкармливают туристы, но из-за пандемии туристический поток сократился практически до нуля и тысячи голодных обезьян теперь вынуждены самостоятельно добывать себе едут.
Дарья Климова Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Фото: dailymail.co.uk
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Войны между двумя противоборствующими бандами обезьян идут и по сей день. В Сети появилось видео новых крупных схваток, в которых участвовали сотни, если не тысячи обезьян. Они перекрыли дороги, и водителям оставалось только терпеливо ждать окончания сражения, стоя в пробке в надежно запертых автомобилях. Лишь редкие байкеры отваживались лавировать между двумя обезьяньими армиями.
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