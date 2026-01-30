Почему россияне все чаще не могут купить новый автомобиль в кредит и как это меняет рынок

30 января 2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.
Резкое ужесточение условий автокредитования в России в 2025 году стало настоящим шоком для многих автолюбителей. Банки массово отказывают в выдаче займов на покупку машин, что уже привело к заметному снижению продаж новых автомобилей. Эта тенденция может серьезно изменить структуру рынка и повлиять на доступность транспорта для миллионов россиян.
По информации Autonews, объем выданных автокредитов в 2025 году составил около 1,7 трлн рублей - это на четверть меньше, чем годом ранее. Пик продаж автомобилей с привлечением кредитных средств пришелся на октябрь, но уже к концу года динамика резко пошла на спад. В декабре банки выдали 104 тысячи автокредитов, что на 9% меньше, чем в ноябре, хотя и на 47% больше, чем в декабре 2024 года. Однако эксперты уверены: в 2026 году ситуация может стать еще сложнее.
Причины происходящего кроются не только в экономических факторах, но и в изменениях регуляторных требований. С января 2026 года банки обязаны учитывать только подтвержденные доходы заемщиков, а собственные скоринговые модели больше не работают. Это означает, что получить кредит стало сложнее даже тем, кто раньше без проблем проходил одобрение. Дополнительное давление оказывает ужесточение контроля за долговой нагрузкой и новые правила оценки платежеспособности.
Как отмечают участники рынка, в конце 2025 года и начале 2026-го доля отказов по автокредитам заметно выросла. Банки стали осторожнее относиться к рискам, особенно на фоне высокой ключевой ставки и роста просрочек по другим видам займов. В результате многие россияне, планировавшие покупку автомобиля в кредит, вынуждены отложить свои планы или искать альтернативные варианты.
Особенно остро ситуация сказалась на сегменте новых автомобилей. После исключения из федеральных программ льготного автокредитования таких моделей, как «Москвич 3» и Tenet T4, спрос на них резко просел. Дилеры фиксируют снижение интереса к дорогим и среднеценовым авто, а покупатели все чаще обращают внимание на бюджетные машины или подержанные автомобили, которые можно приобрести за наличные.
Эксперты подчеркивают: массовое сокращение выдачи автокредитов может привести к стагнации рынка уже в 2026 году. Официальные дилеры теряют клиентов, а продажи новых машин падают. В то же время растет спрос на автомобили с пробегом, где сделки чаще проходят без привлечения банковских средств. Это меняет баланс сил на рынке и вынуждает автосалоны пересматривать свои стратегии.
Получить одобрение на автокредит теперь проще всего тем, кто может подтвердить стабильный официальный доход, имеет низкую долговую нагрузку и подходит под условия государственных программ поддержки. Важную роль играет и кредитная история, а также наличие первоначального взноса не менее 20%. Тем, кто не соответствует этим критериям, банки чаще всего отказывают, даже если раньше проблем с кредитами не возникало.
Многие покупатели, опасаясь дальнейшего роста цен и ужесточения условий, старались оформить кредит в конце 2025 года. Однако после новогодних праздников спрос резко просел: количество заявок на автокредит снизилось на четверть по сравнению с концом прошлого года. Это создает дополнительное давление на дилеров и производителей, которые вынуждены искать новые способы стимулирования продаж.
В целом, ситуация на рынке автокредитования остается напряженной. Банки ужесточают требования, а покупатели становятся осторожнее. В результате меняется не только структура продаж, но и сам подход к покупке автомобиля. Для многих россиян автокредит перестает быть доступным инструментом, а дилеры вынуждены адаптироваться к новым реалиям.
Похожие материалы Moskvich, Тенет
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
28.01.2026, 08:11
JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера
Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.Читать далее
-
28.01.2026, 06:52
Как устроено новое производство автомобилей Tenet в Калуге
В Калуге налажено производство кроссоверов Tenet по европейским стандартам. Завод, ранее принадлежавший Volkswagen, теперь выпускает новые модели с высокой долей автоматизации и сохранением опытной команды. Разбираемся, как устроен процесс, какие технологии применяют и почему бренд Tenet так быстро занял лидирующие позиции.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 06:07
Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов
Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, Тенет
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
28.01.2026, 08:11
JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера
Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.Читать далее
-
28.01.2026, 06:52
Как устроено новое производство автомобилей Tenet в Калуге
В Калуге налажено производство кроссоверов Tenet по европейским стандартам. Завод, ранее принадлежавший Volkswagen, теперь выпускает новые модели с высокой долей автоматизации и сохранением опытной команды. Разбираемся, как устроен процесс, какие технологии применяют и почему бренд Tenet так быстро занял лидирующие позиции.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
24.01.2026, 07:31
Tenet T4 2025-2026: опыт эксплуатации и реальные проблемы владельцев
Tenet T4 2025-2026 активно обсуждается среди владельцев: выяснилось, что у модели есть как сильные стороны, так и неожиданные минусы. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, что ждет новых владельцев и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 06:07
Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов
Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.Читать далее
-
30.01.2026, 15:15
Электромобили дешевеют: новые скидки и субсидии на рынке
В 2026 году рынок электромобилей в Европе переживает заметные перемены: государственная поддержка и щедрые скидки от производителей сделали новые электрокары доступнее, чем когда-либо. Dacia, Citroen и Ford удивили покупателей беспрецедентными акциями, а немецкие бренды пока не спешат снижать цены.Читать далее
-
30.01.2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее