Почему россияне все чаще не могут купить новый автомобиль в кредит и как это меняет рынок

Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026

Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.

Резкое ужесточение условий автокредитования в России в 2025 году стало настоящим шоком для многих автолюбителей. Банки массово отказывают в выдаче займов на покупку машин, что уже привело к заметному снижению продаж новых автомобилей. Эта тенденция может серьезно изменить структуру рынка и повлиять на доступность транспорта для миллионов россиян.

По информации Autonews, объем выданных автокредитов в 2025 году составил около 1,7 трлн рублей - это на четверть меньше, чем годом ранее. Пик продаж автомобилей с привлечением кредитных средств пришелся на октябрь, но уже к концу года динамика резко пошла на спад. В декабре банки выдали 104 тысячи автокредитов, что на 9% меньше, чем в ноябре, хотя и на 47% больше, чем в декабре 2024 года. Однако эксперты уверены: в 2026 году ситуация может стать еще сложнее.

Причины происходящего кроются не только в экономических факторах, но и в изменениях регуляторных требований. С января 2026 года банки обязаны учитывать только подтвержденные доходы заемщиков, а собственные скоринговые модели больше не работают. Это означает, что получить кредит стало сложнее даже тем, кто раньше без проблем проходил одобрение. Дополнительное давление оказывает ужесточение контроля за долговой нагрузкой и новые правила оценки платежеспособности.

Как отмечают участники рынка, в конце 2025 года и начале 2026-го доля отказов по автокредитам заметно выросла. Банки стали осторожнее относиться к рискам, особенно на фоне высокой ключевой ставки и роста просрочек по другим видам займов. В результате многие россияне, планировавшие покупку автомобиля в кредит, вынуждены отложить свои планы или искать альтернативные варианты.

Особенно остро ситуация сказалась на сегменте новых автомобилей. После исключения из федеральных программ льготного автокредитования таких моделей, как «Москвич 3» и Tenet T4, спрос на них резко просел. Дилеры фиксируют снижение интереса к дорогим и среднеценовым авто, а покупатели все чаще обращают внимание на бюджетные машины или подержанные автомобили, которые можно приобрести за наличные.

Эксперты подчеркивают: массовое сокращение выдачи автокредитов может привести к стагнации рынка уже в 2026 году. Официальные дилеры теряют клиентов, а продажи новых машин падают. В то же время растет спрос на автомобили с пробегом, где сделки чаще проходят без привлечения банковских средств. Это меняет баланс сил на рынке и вынуждает автосалоны пересматривать свои стратегии.

Получить одобрение на автокредит теперь проще всего тем, кто может подтвердить стабильный официальный доход, имеет низкую долговую нагрузку и подходит под условия государственных программ поддержки. Важную роль играет и кредитная история, а также наличие первоначального взноса не менее 20%. Тем, кто не соответствует этим критериям, банки чаще всего отказывают, даже если раньше проблем с кредитами не возникало.

Многие покупатели, опасаясь дальнейшего роста цен и ужесточения условий, старались оформить кредит в конце 2025 года. Однако после новогодних праздников спрос резко просел: количество заявок на автокредит снизилось на четверть по сравнению с концом прошлого года. Это создает дополнительное давление на дилеров и производителей, которые вынуждены искать новые способы стимулирования продаж.

В целом, ситуация на рынке автокредитования остается напряженной. Банки ужесточают требования, а покупатели становятся осторожнее. В результате меняется не только структура продаж, но и сам подход к покупке автомобиля. Для многих россиян автокредит перестает быть доступным инструментом, а дилеры вынуждены адаптироваться к новым реалиям.