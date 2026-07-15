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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 15:59

Банковские приложения теперь показывают остатки топлива на АЗС в реальном времени

Банковские приложения теперь показывают остатки топлива на АЗС в реальном времени

Как новые сервисы избавляют водителей от неприятных сюрпризов на заправках

Банковские приложения теперь показывают остатки топлива на АЗС в реальном времени

Водители получают новые цифровые инструменты, позволяющие облегчить выполнение повседневных задач. Теперь поиск топлива стал проще. Банки внедряют инновационные решения. Узнайте, как это меняет повседневные поездки.

Водители получают новые цифровые инструменты, позволяющие облегчить выполнение повседневных задач. Теперь поиск топлива стал проще. Банки внедряют инновационные решения. Узнайте, как это меняет повседневные поездки.

В 2026 году российские банки сделали шаг навстречу автомобилистам, внедрив в свои мобильные приложения функцию отображения остатков топлива на автозаправках. Теперь пользователи могут в любой момент узнать, где есть нужный бензин или дизель, не рискуя оказаться у пустой колонки. Подобные сервисы уже доступны в приложениях Альфа-Банка, Сбера и Т-Банка, охватывая десятки тысяч станций по всей стране.

Банковские платформы превратились в универсальные помощники для водителей. Помимо поиска ближайших АЗС, теперь можно фильтровать станции по типу топлива, что особенно важно для владельцев дизельных автомобилей в периоды сезонных изменений ассортимента. Система анализирует данные о транзакциях на POS-терминалах и фискальных регистраторах, что позволяет получать максимально актуальную информацию о наличии топлива.

В отличие от устаревших методов, когда сотрудники вручную обновляли остатки, современные алгоритмы автоматически фиксируют каждую покупку. Если на конкретной станции проходят платежи за определенную марку топлива, значит, она точно есть в наличии. Такой подход минимизирует риск ошибочных данных и экономит время водителей, избавляя их от лишних поездок.

Важно отметить, что доступ к карте с остатками топлива открыт для всех, вне зависимости от того, обслуживается ли пользователь в конкретном банке. Это расширяет аудиторию и повышает точность за счет большого количества запросов. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить возможность оплаты топлива прямо через приложение, что позволит полностью отказаться от очередей в кассу.

Технологическая база сервиса строится на интеграции с операторами фискальных данных и тысячами терминалов по всей стране. Искусственный интеллект анализирует поток чеков, отсекая случайные сбои и ошибки. Такой подход позволяет поддерживать высокую точность и актуальность информации даже при нестабильной работе оборудования на АЗС.

Для тех, кто предпочитает автономность, современные гибридные автомобили, такие как Geely, позволяют реже задумываться о поиске заправки. Однако для большинства владельцев машин с классическим ДВС точные карты АЗС становятся все более востребованными.

Сравнивая охват сервисов, можно отметить, что у Сбера в базе 23 тысячи станций, у Альфа-Банка - 21 тысяча, а у Т-Банка - 20 тысяч. Несмотря на широкий выбор, водителям стоит помнить о правилах приоритета на заправках: спецслужбы и инвалиды обслуживаются вне очереди, что иногда вызывает недовольство у других клиентов.

Эксперты советуют обращать внимание на время последнего обновления данных: если транзакций не было более часа, информация может устареть. Также важно не превышать допустимый объем топлива при заправке в канистры - нарушение этих норм может привести к штрафам.

Современные сервисы поиска топлива не только экономят время, но и помогают избегать неприятных ситуаций на дороге. Однако они не заменяют внимательность и соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Пользователям стоит помнить, что даже самые точные карты не гарантируют отсутствие очередей или технических сбоев на АЗС.

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