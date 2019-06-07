7 июня 2019, 16:22

Банковскую комиссию при оплате штрафов ГИБДД отменят

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает развивать безналичную оплату на государственных порталах. Очередным этапом должна стать отмена банковской комиссии при оплате штрафов ГИБДД на портале госуслуг.
Банковскую комиссию при оплате штрафов ГИБДД отменят
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На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Минкомсвязь и платежная система «Мир» подписали соглашение, рассчитанное на долгосрочное сотрудничество. Ведомства договорились развивать эффективное и выгодное использование национальных платежно-сервисных инструментов. Стороны намерены проводить совместные программы по стимулированию безналичных платежей.

Первым шагом в рамках соглашения станет отмена банковской комиссии, взимаемой при оплате штрафов ГИБДД на портале «Госуслуги». Сейчас ее размер составляет 0,7%. В прошлом году российские автовладельцы оплатили через портал 19 млн штрафов на общую сумму 9 млрд рублей. Благодаря отмене комиссии, они смогут сэкономить, оплачивая только стоимость штрафа. Держатели карт «Мир» смогут воспользоваться данным преимуществом уже в ближайшее время. Такая возможность у них появится до конца июня 2019 года.

По словам главы Минкомсвязи России Максима Паршина, ведомство стремится сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. Начать движение в этом направлении решили с одной из наиболее востребованных услуг – оплаты штрафов ГИБДД. В дальнейшем отмена комиссии распространится на все платежи, осуществляемые на портале госуслуг.

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Банковскую комиссию при оплате штрафов ГИБДД отменят
{{material_126306}}На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Минкомсвязь и платежная система «Мир» подписали соглашение, рассчитанное на долгосрочное сотрудничество. Ведомства договорились развивать эффективное и выгодное использование национальных платежно-сервисных инструментов. Стороны намерены проводить совместные программы по стимулированию безналичных платежей.Первым шагом в рамках соглашения станет отмена банковской комиссии, взимаемой при оплате штрафов ГИБДД на портале «Госуслуги». Сейчас ее размер составляет 0,7%. В прошлом году российские автовладельцы оплатили через портал 19 млн штрафов на общую сумму 9 млрд рублей. Благодаря отмене комиссии, они смогут сэкономить, оплачивая только стоимость штрафа. Держатели карт «Мир» смогут воспользоваться данным преимуществом уже в ближайшее время. Такая возможность у них появится до конца июня 2019 года.По словам главы Минкомсвязи России Максима Паршина, ведомство стремится сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. Начать движение в этом направлении решили с одной из наиболее востребованных услуг – оплаты штрафов ГИБДД. В дальнейшем отмена комиссии распространится на все платежи, осуществляемые на портале госуслуг.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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