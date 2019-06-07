7 июня 2019, 16:22
Банковскую комиссию при оплате штрафов ГИБДД отменят
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России продолжает развивать безналичную оплату на государственных порталах. Очередным этапом должна стать отмена банковской комиссии при оплате штрафов ГИБДД на портале госуслуг.
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Первым шагом в рамках соглашения станет отмена банковской комиссии, взимаемой при оплате штрафов ГИБДД на портале «Госуслуги». Сейчас ее размер составляет 0,7%. В прошлом году российские автовладельцы оплатили через портал 19 млн штрафов на общую сумму 9 млрд рублей. Благодаря отмене комиссии, они смогут сэкономить, оплачивая только стоимость штрафа. Держатели карт «Мир» смогут воспользоваться данным преимуществом уже в ближайшее время. Такая возможность у них появится до конца июня 2019 года.
По словам главы Минкомсвязи России Максима Паршина, ведомство стремится сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. Начать движение в этом направлении решили с одной из наиболее востребованных услуг – оплаты штрафов ГИБДД. В дальнейшем отмена комиссии распространится на все платежи, осуществляемые на портале госуслуг.
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